Эксперт рассказал, как Китай ответит США за визит Пелоси на Тайвань
© AP / Eugene Hoshiko
© AP / Eugene Hoshiko
Китай ответит США тем, что сделает несколько жестких заявлений, объявит санкции против ряда Тайваньских и американских компаний, а также простимулирует создание финансовых структур, не зависящих от Штатов и расширит военно-техническое сотрудничество с Россией, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня.
Китай сделает несколько жестких заявлений, объявит санкции против ряда Тайваньских и американских компаний, причем это будут разные блоки санкций, потому что Китай не хочет увязывать Тайвань с США. Будет обязательно поднят вопрос по военной составляющей ШОС и БРИКС.
По его мнению, также Китай будет стимулировать создание финансовых структур, не зависящих от США и расширит военно-техническое сотрудничество с Россией.
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