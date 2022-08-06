https://ukraina.ru/20220806/1037332171.html

Эксперт рассказал, как Китай ответит США за визит Пелоси на Тайвань

Эксперт рассказал, как Китай ответит США за визит Пелоси на Тайвань - 06.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Китай ответит США за визит Пелоси на Тайвань

Китай ответит США тем, что сделает несколько жестких заявлений, объявит санкции против ряда Тайваньских и американских компаний, а также простимулирует создание финансовых структур, не зависящих от Штатов и расширит военно-техническое сотрудничество с Россией, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру

2022-08-06T04:45

2022-08-06T04:45

2022-08-06T04:45

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китай

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тайвань

нэнси пелоси

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня.По его мнению, также Китай будет стимулировать создание финансовых структур, не зависящих от США и расширит военно-техническое сотрудничество с Россией.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037284828.html

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2022

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новости, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси