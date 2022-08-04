https://ukraina.ru/20220804/1037286647.html

"Китайцы в ярости, но у Пекина есть хитрый план". Алексей Маслов о тайваньском кризисе

"Китайцы в ярости, но у Пекина есть хитрый план". Алексей Маслов о тайваньском кризисе - 04.08.2022 Украина.ру

"Китайцы в ярости, но у Пекина есть хитрый план". Алексей Маслов о тайваньском кризисе

Китай может забрать Тайвань, возможно, даже военным путем, но стрелять по соотечественникам им не хотелось бы, заявил врио директора Института Дальнего Востока... Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T14:48

2022-08-04T14:48

2022-08-04T15:30

китай

тайвань

война

сша

россия

украина

процессоры

интервью

ядерная война

третья мировая война

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Китай может забрать Тайвань, возможно, даже военным путем, но стрелять по соотечественникам им не хотелось бы, заявил врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру.— Алексей Александрович, в первую очередь хотелось бы спросить, что обсуждала Нэнси Пелоси на Тайване с Цай Инвэнь? И что значит для Тайваня этот визит? Пока мало кто об этом говорит.— Чего боялся Китай? Того, что Пелоси сделает заявление о том, что прекращается политика «одного Китая», это значит, что США будут признавать Тайвань в качестве субъекта международного права, это первый шаг к признанию полной независимости Тайваня. Но такого заявления сделано не было, и это для Китая очень важно. При прочих равных это хороший знак.Обсуждалось, что США будет продолжать оказывать всяческую поддержку Тайваню во всех областях: экономической, политической и, естественно, военной. Обсуждались вопросы технического и научно-технического сотрудничества. Для США это важно, учитывая, какую роль играет Тайвань в поставках микропроцессоров и другого оборудования в Америку.И на фоне этого перед визитом США объявили о выделении нескольких десятков миллиардов долларов на поддержку ряда компаний, производящих микропроцессоры и тайваньская TSMC входит в этот список. Также было предложено, чтобы эта компания открыла свои подразделения на территории США. Это может быть спасением для компании, ну а кто там кого наградил — это уже вопрос десятый.— Почему Китай не ответил силой и не остановил этот визит? Могли ведь.— Китай понимал, что от него ожидают максимально жесткой реакции, чтобы сразу обвинить их в агрессии, в этом была задумка всего визита Пелоси. Причем агрессия должна была произойти «в прямом эфире», то есть как только Пелоси улетает, Пекин начинает атаку на Тайвань.Я думаю, что Пекин мыслит несколько другими масштабами, их главная задача сейчас — сделать блокаду Тайваня, и мы видим, что сейчас, в рамках военных учений Пекина, Тайвань, по сути, заблокирован.Во-вторых, наверняка будет наложен целый ряд санкций на тайваньские компании, в том числе работающие на территории КНР. Учитывая, что Тайвань крайне зависим от поставок извне и экспорта, для него это очень серьезный удар.Плюс я думаю, что как раз Китай продумывает более масштабные меры в связи с тем, будет ли США дальше давить на них, хотят ли они дальше торпедировать китайскую модель развития или же речь идет о тактической пикировке между Китаем и США. В зависимости от этого Китай и будет выбирать свою модель развития, он крайне не хочет никаких военных действий, потому что это целиком противоречит той форме развития, которую он выработал. Она основана на торговле. Поэтому он занимает такую двусмысленную позицию.Но мы понимаем, что Пекин сейчас психологически готов на какие-то активные действия и просто смотрит, будет ли хоть какой-то знак со стороны США, готовы ли они идти на переговоры или смягчать свою позицию.— То есть они не воины, а торговцы?— Да, причем иногда эта торговля более эффективна, чем война.— Я тоже предполагал, что дело может быть в TSMC. Получается, что чипы — самое главное, что нужно американцам от Тайваня?— Да, причем, если вдруг что-то случится с компанией и она прекратит на какое-то время выпускать чипы, схлопнутся несколько десятков крупных американских компаний, в том числе Quallcom, Apple, Cisco и многие другие. А это, в общем-то, практически торпедирование всего американского рынка.— То есть США это не из традиционной наглости сделали, а из-за торговых интересов?— А тут еще вопрос, кому TSMC достанется. Они же работают на американский рынок, на китайский, на японский, и им хорошо. Китай никогда вообще не высказывался о том, что хорошо бы прибрать к рукам TSMC, он только говорил, что сам разработает такие процессоры и не будет зависеть от Тайваня.Но TSMC зависит от Китая за счет поставок первичных составляющих, например редкоземельных металлов, все это идет с территории материкового Китая. Это значит, что США поняли, что с потерей Тайваня они потеряют и свою элементную базу и они ускорили все эти процессы.— Пекин налаживал с Тайванем торговые связи и хотел мирно его присоединить, а теперь все эти связи рухнули или пока нет?— Да, рухнули, потому что идея была в том, чтобы в течение долгого времени, в течение десятков лет втягивать Тайвань в свою орбиту. И тут самое главное было не экономическое взаимодействие, оно и так налажено, а психологическое взаимодействие. На Тайване уже не одно поколение людей, которые выросли в другом инфопространстве и ментальном пространстве. И нужно привыкание друг к другу, и Китай на это выделял довольно много времени.При этом тайваньцев устраивало, что им все время говорили, вот мы вас присоединим к Китаю, но, с другой стороны, никто не присоединял. Потому что можно поторговаться хорошо.А сейчас их поставили перед тяжелым выбором. Неслучайно тайваньские блоги переполнены криками, что, мол, чего добились-то? Теперь у нас будет блокада острова, все же уже привыкли жить хорошо и зарабатывать нормальные деньги. Так что, я думаю, Китай сейчас просто ускорит процесс присоединения. Каким он будет, теплым, горячим…это уже вопрос другой.— От чего это зависит?— От обстановки, от того, насколько сейчас многие страны поддержат позицию Китая. Многие страны сейчас тоже крайне возмущены ситуацией, они понимают, что это провокация. Тайвань и моря рядом — очень важная торговая точка. И многие грузы идут мимо Тайваня или через него.Многие страны сейчас крайне напряжены по этому поводу, поэтому если сейчас Китай увидит, что есть международная поддержка их позиции и нет поддержки позиции Тайваня и если все страны будут говорить: «Заберите уже быстрее и хватит нас мучить», то Китай, возможно, пойдет на это.— Возможно, даже военным путем?— Да, причем это будет не так, как мы ожидаем, то есть массированная атака, а это будет может быть, несколько обстрелов, учения, потом заблокируют порты. Просто принудят к сдаче.— То есть экономическая и морская блокада в одном флаконе?— Да, именно.— Это действительно выглядит как наиболее логичный шаг, чтобы забрать остров мирно…— Да, потому что формально, все-таки Тайвань — провинция КНР, если он будет стрелять по своим людям, это будет выглядеть не очень хорошо. Поэтому они пытаются пойти мягким путем.— Некоторые эксперты считают, что США хочет уничтожить Китай и начали они с России, использовав Украину как инструмент, чтобы позже по российской земле пойти и напасть на Китай. Или это фантастический сценарий?— Нет, это такое некое передергивание реальности, а реальность в том, что идея Америки простая и изящная. Сделать несколько серьёзных конфликтов по миру, чтобы в них целые регионы увязли. Вот мы сейчас видим европейский конфликт, в котором увязли все. Украина, Россия, Европа — все отдельно.Сейчас вот сделать конфликт вокруг Тайваня, потом вокруг Косова, и в этом случае неким островком стабильности выступает США, соответственно, доллар укрепляется.Такова теория, но практика может отличаться. Китай вот не повелся на провокацию. Точно также мы видим, что многие европейские страны хотят скорейшего разрешения украинского конфликта, здесь не всё развивается по американскому сценарию, но идея была с точки зрения Америки очень продуктивна.— Можно ли сравнить визит Пелоси на Тайвань с приездом Нуланд на Украину?— Нет, там никакого майдана быть не могло. Здесь параллели могут быть только с Карибским кризисом, когда мир подошел к ядерной войне, и когда Кеннеди и Хрущев переговорили по телефону и в итоге СССР вывез ракеты с Кубы, США решили не запускать тоже ракеты и так далее.Потому что здравомыслие взяло верх, вот сейчас важно, чтобы тоже оно взяло верх у Байдена и Си Цзиньпина над попытками обрушить всю мировую систему ради контроля над регионом.— Не станет ли Китай обрывать дипломатические отношения с США или вступать в военный конфликт?— Не сразу, и это не является частью китайской политики. Китай может понизить уровень отношений, например, отозвать посла и сделать отношения на уровне посланников-советников, такое теоретически возможно, но Пекин держит окно открытым до последнего, если уж они сейчас не стали атаковать Тайвань, то вряд ли они будут развивать отношения в ближайшее время.— Может ли быть совсем жесткий вариант и США сбросят ядерную бомбу на Китай, чтобы сказать, что будет так как они хотят и никак иначе?— Нет, так жестко не будет точно, потому что и американцы, и китайцы понимают, что это все-таки ядерная война и не выживет никто, это будет обнуление нынешней цивилизации. Максимум, на что могут пойти американцы, — всяческое стимулирование реальных военных действий в Тайваньском проливе, чтобы втянуть туда максимальное количество стран.Там есть уже военные американские блоки — AUKUS, куда входит Австралия, Новая Зеландия и Япония, и QUAD, от слова «четыре», куда входит Индия, Япония (а также Австралия и США. — Ред.). То есть через эти блоки сделать так, чтобы шли вялые военные действия в регионе.Это значит, что через этот регион не поплывет больше никаких грузов, прекратится авиасообщение, гражданское сообщение. То есть регион, который производит более 56% мирового ВВП, придет в стагнацию.— Среди всех этих вероятных теорий, по вашим ощущениям, что на самом деле в ближайшее время будет происходить?— Китай сделает несколько жестких заявлений, объявит санкции против ряда Тайваньских и американских компаний, причем это будут разные блоки санкций, потому что Китай не хочет увязывать Тайвань с США. Будет обязательно поднят вопрос по военной составляющей ШОС и БРИКС. И Китай будет стимулировать создание финансовых структур, не зависящих от США, потому что главный вопрос — кто контролирует финансы. И расширение военно-технического сотрудничества с Россией.— Насколько они тесно будут дружить с нами? Блок «Россия — Китай» американцы не смогут победить.— С другой стороны, США сделали все возможное, чтобы этот блок состоялся. Им не удалось за последнее время вбить клин между Россией и Китаем, решили обрушить обе страны в одном флаконе. И здесь американские эксперты понимают, что у нас, несмотря на очень большое сближение, есть некий уровень осторожности друг к другу.Все зависит от того, насколько близко смогут сомкнуться Россия и Китай. Пока видим, что подписанного военного союза нет, мы не являемся союзниками в договорном смысле этого слова. Но при этом у нас возможно будет создание совместной системы ПВО, совместной системы раннего упреждения. На это страны могут пойти.А дальше — разделение мира на два куска, две большие части, одна под США и вторая — под совместным контролем России и Китая, если говорить о географическом и военном смысле.— Могут ли быть для нас еще какие-то плюсы?— Нам от Тайваньского вопроса ни жарко ни холодно, зато у нас позиция по Тайваню никогда не менялась, нам нечего больше сообщить, кроме как осудить американцев.Зато возникает позиция для нас в усилении переговорного процесса с Китаем. Пока мы не видим, чтобы китайцы сильно развернулись за последние месяцы в сторону взаимодействия с Россией. Но Китай и не прекратил ничего, как взаимодействовали, так и есть. Китайские компании, которые якобы ушли, опять вернулись на российский рынок, просто по другой траектории.Изменения существенного мы не видим. Может и увидим сейчас расширение сотрудничества в сфере новых технологий, или поставки в Россию процессоров, которые мы не могли получить с Тайваня.— Как восприняла общественность в Китае, на Тайване? В Японии вроде напряглись не слабо. Люди переживают?— Если брать китайское общественное мнение, люди просто в ярости полной, требуют решительных действий. Мол, давайте зарвавшийся Тайвань атаковать, правда, есть и другие мнения, что это же соотечественники, они просто под влиянием американцев, надо усилить пропаганду. Но сказать, чтобы кто-то как-то говорил, что давайте не трогать Тайвань, пусть живут как хотят — такого нет.Вот эти агрессивно-патриотические настроения в Китае усилились. Тайвань раскололся, потому что понимает, что их компании некоторые уберут с китайского рынка, а он очень выгодный. Плюс могут быть арестованы их счета в Китае, что очень плохо. И Тайвань впервые, наверное, понял, что вокруг него разворачивается большая борьба, а сами они не играют никакой роли в схватке Китая и США.— Европе прекращение торговли с Россией далось нелегко, есть убытки, если и Китай из-за тайваньского кризиса не будет торговать с ними, сильно Европа пострадает?— Да, конечно. Во-первых, у Китая появляется абсолютно нормальное объяснение, что из-за нарушения логистических цепочек будут сложности, а я напомню, что порты, из которых идут грузы в Европу находятся на южном китайском побережье, грубо говоря, напротив Тайваня.Возникнет очередной кризис контейнерный, кризис перевозок, а еще это может наложиться на новую волну коронавируса и карантин. Поставки будут идти с большими задержками, Европа конечно пострадает. Потому что, получая почти на 850 миллиардов долларов продуктов из Китая, она очень сильно зависит от Китая. Вот появляется формальный повод не поставлять.— Главные статьи торговли какие?— В основном это бытовая электроника, товары народного потребления, компоненты для промышленной электроники, станки и оборудование.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

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