https://ukraina.ru/20220805/1037292464.html

Военный эксперт объяснил, почему Россия побеждает в конфликте на Украине

Военный эксперт объяснил, почему Россия побеждает в конфликте на Украине - 05.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Россия побеждает в конфликте на Украине

Армия России лидирует на поле боя за счет большого количества ствольной артиллерии и боеприпасов, благодаря этим факторам улучшается эффективность огня ВС РФ, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-08-05T06:00

2022-08-05T06:00

2022-08-05T06:00

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Он рассказал, что у России есть короткоствольная гаубица Д-30, которая выдерживает до 30 тысяч снарядов, это оружие хорошо показало себя на поле боя, потому что оно простое в обращении и их используют ополченцы.По его словам, украинцы тоже применяют старые образцы и новые американские вооружения, но их надо еще освоить и обучить новых бойцов управлять этой техникой.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037277109.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, победа, сво