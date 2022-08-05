https://ukraina.ru/20220805/1037292464.html
Военный эксперт объяснил, почему Россия побеждает в конфликте на Украине
Военный эксперт объяснил, почему Россия побеждает в конфликте на Украине - 05.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Россия побеждает в конфликте на Украине
Армия России лидирует на поле боя за счет большого количества ствольной артиллерии и боеприпасов, благодаря этим факторам улучшается эффективность огня ВС РФ, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-05T06:00
2022-08-05T06:00
2022-08-05T06:00
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Он рассказал, что у России есть короткоствольная гаубица Д-30, которая выдерживает до 30 тысяч снарядов, это оружие хорошо показало себя на поле боя, потому что оно простое в обращении и их используют ополченцы.По его словам, украинцы тоже применяют старые образцы и новые американские вооружения, но их надо еще освоить и обучить новых бойцов управлять этой техникой.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037277109.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, победа, сво
Военный эксперт объяснил, почему Россия побеждает в конфликте на Украине
Армия России лидирует на поле боя за счет большого количества ствольной артиллерии и боеприпасов, благодаря этим факторам улучшается эффективность огня ВС РФ, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру