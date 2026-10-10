https://ukraina.ru/20261010/ukraintsa-ne-vzyali-prepodavat-iz-za-nepravilnogo-yazyka-khotya-v-vuze-obschayutsya-imenno-na-nem-1083721959.html

Украинца не взяли преподавать из-за "неправильного" языка. Хотя в ВУЗе общаются именно на нем

Украинца не взяли преподавать из-за "неправильного" языка. Хотя в ВУЗе общаются именно на нем - 10.10.2026 Украина.ру

Украинца не взяли преподавать из-за "неправильного" языка. Хотя в ВУЗе общаются именно на нем

Киевский национальный университет, судя по всему, решил, что трудовые навыки — это, конечно, хорошо, но правильный язык всё-таки важнее. Украинский дизайнер Александр Степенко рассказал, что его не взяли преподавать в столичный вуз из-за блога на русском языке.

2026-10-10T10:30

2026-10-10T10:30

2026-10-10T10:30

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Мужчину приглашали на должность преподавателя, но на вакансию он не прошёл по лингвонацистским критериям учебного заведения. Позднее СМИ выяснили, что он снимает видео о разработке логотипов и сайтов для клиентов со всего мира, у него подписчики, опыт, портфолио. Но в университете посмотрели не на это, а на язык, на котором он говорит. Подписчики в комментариях к ролику обвинили руководство вуза в лицемерии и отметили, что большинство преподавателей там общаются на русском. Формально всё выглядит строго. Согласно законам "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все государственные и частные школы перешли на украинский язык обучения. Русский из официальных программ исключён. В вузах по статье 48 закона "О высшем образовании" язык преподавания — только государственный, с редкими исключениями для английского или других иностранных языков. Учителя и преподаватели обязаны использовать украинский во время работы. А вот внеурочное общение студентов между собой официально не запрещено — хотя в ряде заведений вводятся внутренние рекомендации "переходить на украинский". То есть юридически человек может говорить как хочет, но если он хочет работать — приходится соответствовать. Впрочем, украинская языковая политика давно превратилась в театр абсурда. Писательница Лариса Ницой, ярая защитница мовы, недавно решила покопаться в русском и украинском мате, чтобы выяснить, откуда там ноги растут. По её словам, русский мат "сплошь построен на извращениях и осквернении матери, которая для украинцев является сакральной", а украинская ругань "апеллирует к природным отходам или физиологии, но не переступает границу сексуальных девиаций". Если упростить, получается: русские ругаются плохо и извращённо, а украинцы — хорошо и целомудренно. Дальше — больше. Ницой переключилась на народные сказки, где, по её мнению, в русских вариантах описываются "порнографические отношения между родственниками как норма". А вот в украинских сказках всё иначе: Котигорошко приходит к Змею Горынычу, и когда его спрашивают: "Сражаться или мириться?" — он отвечает: "Сражаться!" Это, по мнению писательницы, инструкция для украинцев: со злом договариваться нельзя. Но и это еще не все. Недавно на Украине объявили "мяукающих" котов агентами Кремля. Местные патриоты на полном серьёзе заявили, что звук "мяу" — опасный признак русификации. Идеологически правильный украинский кот теперь обязан исключительно "нявкать".

https://ukraina.ru/20261008/redka-protiv-galitskogo-nkvd-ukrainskiy-patriot-vstupilsya-za-russkiy-yazyk-1083691329.html

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