Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа - 10.10.2026 Украина.ру
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Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа
Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа - 10.10.2026 Украина.ру
Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа
Истерикой обернулась для Владимира Зеленского новость о договорённости между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по поставкам дизельного топлива. Об этом он рассказал в 15-минутном интервью порталу Axios
2026-10-10T10:19
2026-10-10T10:19
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По информации издания, всё это время Зеленский говорил с раздражением и досадой, а также дал понять, что чувствует себя преданным. О сделке он узнал уже после её объявления."Похоже, это Аляска номер два", — заявил глава киевского режима, сравнив нынешнее соглашение со встречей Путина и Трампа в Анкоридже.Зеленский также посетовал, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время подготовки к встрече с украинской делегацией в Майами ни разу не дали понять, что в повестке фигурирует сделка с Россией. Саму договорённость он назвал "несправедливой и нечестной" и охарактеризовал как "неоправданный подарок" Путину.Как ранее сообщал Axios, Трамп пошёл на сделку после того, как Зеленский проигнорировал несколько американских запросов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.Подробнее на эту тему — в утреннем обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, аляска, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, главные новости, главное, зеленский сегодня, новости о зеленском, сделка, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру, новости россии, топливо
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Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа

10:19 10.10.2026
 
© ФотоЗеленский на фоне горящего Киева
Зеленский на фоне горящего Киева - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© Фото
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Истерикой обернулась для Владимира Зеленского новость о договорённости между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по поставкам дизельного топлива. Об этом он рассказал в 15-минутном интервью порталу Axios
По информации издания, всё это время Зеленский говорил с раздражением и досадой, а также дал понять, что чувствует себя преданным. О сделке он узнал уже после её объявления.
"Похоже, это Аляска номер два", — заявил глава киевского режима, сравнив нынешнее соглашение со встречей Путина и Трампа в Анкоридже.
Зеленский также посетовал, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время подготовки к встрече с украинской делегацией в Майами ни разу не дали понять, что в повестке фигурирует сделка с Россией.
Саму договорённость он назвал "несправедливой и нечестной" и охарактеризовал как "неоправданный подарок" Путину.
Как ранее сообщал Axios, Трамп пошёл на сделку после того, как Зеленский проигнорировал несколько американских запросов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Подробнее на эту тему — в утреннем обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.
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