https://ukraina.ru/20261010/vpal-v-isteriku-zelenskiy-pochuvstvoval-sebya-predannym-uznav-o-sdelke-putina-i-trampa-1083725642.html
Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа
Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа - 10.10.2026 Украина.ру
Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа
Истерикой обернулась для Владимира Зеленского новость о договорённости между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по поставкам дизельного топлива. Об этом он рассказал в 15-минутном интервью порталу Axios
2026-10-10T10:19
2026-10-10T10:19
2026-10-10T10:19
новости
россия
аляска
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
главные новости
главное
зеленский сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/08/1078745004_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_82748bf4698705a256b5a1708a6b2b58.jpg
По информации издания, всё это время Зеленский говорил с раздражением и досадой, а также дал понять, что чувствует себя преданным. О сделке он узнал уже после её объявления."Похоже, это Аляска номер два", — заявил глава киевского режима, сравнив нынешнее соглашение со встречей Путина и Трампа в Анкоридже.Зеленский также посетовал, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время подготовки к встрече с украинской делегацией в Майами ни разу не дали понять, что в повестке фигурирует сделка с Россией. Саму договорённость он назвал "несправедливой и нечестной" и охарактеризовал как "неоправданный подарок" Путину.Как ранее сообщал Axios, Трамп пошёл на сделку после того, как Зеленский проигнорировал несколько американских запросов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.Подробнее на эту тему — в утреннем обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.
россия
аляска
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/08/1078745004_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_68d99158f9e24228fd5520e74a6e0034.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, аляска, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, главные новости, главное, зеленский сегодня, новости о зеленском, сделка, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру, новости россии, топливо
Новости, Россия, Аляска, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Главные новости, главное, Зеленский сегодня, новости о Зеленском, сделка, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, новости Украина ру, новости России, топливо
Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа
Истерикой обернулась для Владимира Зеленского новость о договорённости между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по поставкам дизельного топлива. Об этом он рассказал в 15-минутном интервью порталу Axios
По информации издания, всё это время Зеленский говорил с раздражением и досадой, а также дал понять, что чувствует себя преданным. О сделке он узнал уже после её объявления.
"Похоже, это Аляска номер два", — заявил глава киевского режима, сравнив нынешнее соглашение со встречей Путина и Трампа в Анкоридже.
Зеленский также посетовал, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время подготовки к встрече с украинской делегацией в Майами ни разу не дали понять, что в повестке фигурирует сделка с Россией.
Саму договорённость он назвал "несправедливой и нечестной" и охарактеризовал как "неоправданный подарок" Путину.
Как ранее сообщал Axios, Трамп пошёл на сделку после того, как Зеленский проигнорировал несколько американских запросов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.