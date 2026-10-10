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Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа

Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа - 10.10.2026 Украина.ру

Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа

Истерикой обернулась для Владимира Зеленского новость о договорённости между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по поставкам дизельного топлива. Об этом он рассказал в 15-минутном интервью порталу Axios

2026-10-10T10:19

2026-10-10T10:19

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По информации издания, всё это время Зеленский говорил с раздражением и досадой, а также дал понять, что чувствует себя преданным. О сделке он узнал уже после её объявления."Похоже, это Аляска номер два", — заявил глава киевского режима, сравнив нынешнее соглашение со встречей Путина и Трампа в Анкоридже.Зеленский также посетовал, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время подготовки к встрече с украинской делегацией в Майами ни разу не дали понять, что в повестке фигурирует сделка с Россией. Саму договорённость он назвал "несправедливой и нечестной" и охарактеризовал как "неоправданный подарок" Путину.Как ранее сообщал Axios, Трамп пошёл на сделку после того, как Зеленский проигнорировал несколько американских запросов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.Подробнее на эту тему — в утреннем обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.

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