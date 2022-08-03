https://ukraina.ru/20220803/1037248838.html

Геннадий Алехин: В Харьковской области на нас работают наводчики - неравнодушные граждане

Геннадий Алехин: В Харьковской области на нас работают наводчики - неравнодушные граждане - 03.08.2022 Украина.ру

Геннадий Алехин: В Харьковской области на нас работают наводчики - неравнодушные граждане

Эффективность артиллерийского огня России в Донбассе увеличилась за счет большого количества ствольной артиллерии, большого количества боеприпасов, а также... Украина.ру, 03.08.2022

2022-08-03T15:58

2022-08-03T15:58

2022-08-03T15:58

интервью

россия

донбасс

харьков

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Эффективность артиллерийского огня России в Донбассе увеличилась за счет большого количества ствольной артиллерии, большого количества боеприпасов, а также умелого сочетания проверенных старых и новых образцов вооружения. У Украины ничего этого нет, утверждает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Геннадий Тимофеевич, вы живете в Белгороде, в прифронтовом регионе. Как вам оттуда видится ход спецоперации?- Ситуация меняется с каждым днем. Мы же действительно проводим специальную военную операцию. Потому что несмотря на широкую протяженность фронта порядка двух тысяч километров (граница с Украиной только в Белгородской области составляет 500-600 км), основные боевые действия проходят лишь на трех направлениях (юг, Донбасс, Харьков). Речь не идет о широкомасштабных фланговых ударах и прорывах, что характерно для классических схем ведения войны.Поэтому меняется тактика боевых действий и отход от классических схем. Сейчас на первое место вышли артиллерийские дуэли и действия в условиях насыщенных агломераций, а также действия батальонно-тактических групп (БТГ). По сути – это усиленный мотострелковый батальон, а в нынешней ситуации уж слишком усиленный. В нем есть и артиллерия, и танки, и даже медицинские подразделения.Многие сетуют почему так медленно идет операция? У нас же все великие специалисты. Мол, я бы ударил со стороны Херсона. Ребята, все видно на месте. Все решает Генштаб и командиры на местах. Я недавно был на харьковском направлении, беседовал с командирами разного звена (взводные, ротные, комбриг), и все они говорят, что только такая тактика оправдана. Потому что никто не отменял главной задачи – минимизация потерь личного состава. В условиях такой артиллерийской войны, когда Запад не только дает Украине старье из Восточной Европы, но и новое оружие – пошел замес очень основательный.А почему медленно? Попробуйте это все взломать. Можно идти в лоб и использовать классические схемы, но мы потеряем много людей. Пусть будет продвижение в 300-500 метров. Все зависит от сил и средств, от конкретной обстановки и от поставленной задачи.Многие говорят, что наступает переломный момент или третий этап операции. Я бы так не сказал. Министр обороны встретился со всеми командующими четырех группировок. С ними тоже обсуждали конкретную обстановку. Где будет осуществлен главный удар или отвлекающий маневр – посмотрим. Но уже ясно одно. Основные боевые действия, исходя из поставленной задачи по ликвидации группировки ВСУ в Донбассе, будут решаться на трех направлениях: Херсон-Запорожье, Одесса-Николаев, Харьков-Донбасс.- Если говорить о Харькове, удалось ли нам отодвинуть от границы противника, который обстреливал Белгородскую область?- Скажу прямо. До конца не удалось. Между Харьковом и Белгородом порядка 40 км серой зоны. Это холмисто-лесистая местность с водоемами. Там орудуют диверсионные группы противника, наемники и нацбаты. Используя кочующие минометы и артиллерию, которая может быстро менять позицию, они могут обстрелять приграничье.Но как показали последние две недели, постоянно наносятся артиллерийские удары по пригородам Харькова, а также точечные удары по военной инфраструктуре Харьковской области со стороны Старого Салтова и Изюма. У военных есть термин "огневая подготовка атаки". Поэтому это все не просто так.Не скрою, что нам помогают наводчики и корректировщики из числа неравнодушных харьковчан. Никто вам не назовет их фамилий, но они есть. Разведка наша хорошо работает, спецназ. Это же не так, что кто-то один сообщил. Есть несколько источников, проверяются разведданные, используются беспилотники. И как правило огневые точки противника подавляются.Отмечу также, что наша артиллерия утюжит Харьков несколько месяцев, но никто в городе не поднимает информационную волну по образцу Бучи. Потому что все прекрасно понимают, что наносятся точечные удары. И все это тщательно проверяют.В Харькове есть мэр Терехов и губернатор Синегубов. Но это номинальные фигуры. Харьковом руководят националистические формирования "Кракен" и "Азов-Харьков"*. Они держат город в страхе. Их в последнее время прижали к окружной дороге. Положение выравнивается, но основные боевые действия там не ведутся. Основной упор делается на Славянске и Краматорске. Мы поддавливаем там со стороны Артемовска и Северска. Я не скажу, что это будет решающая битва, но именно там и в Харькове пройдут активные боевые действия.И я бы не стал говорить, что на юге все спокойно. Хотя разговоры об украинском наступлении – это их пиар. Военные никогда не делятся своими планами, а главком ВСУ Залужный – выпускник советской школы. Поэтому я не стал бы обращать внимания на их пропагандистские лозунги. У нас тоже есть силы и средства. Мы перебрасываем их на южное направление. Потому что задачи СВО будут решаться и на юге.Есть же еще политический момент. Они говорят о фейковом референдуме. Ничего подобного. Я разговаривал со многими беженцами из Херсонской и Запорожской областей, которые откровенно говорят, что большинство там ждут прихода России. И это прекрасно понимает Украина, поэтому пытается их запугать и называет своих же граждан "быдлом" и "алкоголиками".И харьковчане это прекрасно понимают. Понятно, что никому не нравится находиться под обстрелами. Но все, кто хотел уехать – уехали. Остальные ждут прихода России.- Тогда о Донбассе. Ранее в ДНР заявили, что наши силы на авдеевском направлении на 50% установили контроль над Песками. Что это означает на языке военных? Почему не 40 и не 60%?- Это все условности. У военных нет термина "занять населенный пункт на столько-то процентов". Они только могут сообщить о небольшом успехе, если задача решена больше, чем на половину. Все остальное ни о чем не говорит. Да, идут боевые действия, мы их поддавливаем. Возможно, что какая-то разведка или передовая группа что-то взяла и отошла. Но это не означает, что населенный пункт полностью под нашим контролем.Полный контроль над населенным пунктом – это когда он зачищен и войска прошли дальше. К сожалению, некоторые наши коллеги опережают события, как это было в Северодонецке и Лисичанске. Сначала "Мы его взяли", а потом "Мы только подходим", "Мы только блокируем", "У нас оперативное окружение". На самом деле Минобороны поступает правильно, сообщая обо всем по факту.- Когда мы полностью займем Пески, что это нам даст в плане дальнейшего продвижения?- Это выход на оперативный простор. Мы можем не брать населенный пункт, обойти его слева или справа, но он останется у нас в тылу. Но если мы его взяли, мы понимаем, что у нас зачищен тыл, и мы можем двигаться дальше и развивать наступательные действия в том или ином направлении. В случае Песков – это удар с фланга.- Сейчас даже Украина жалуется на то, какие мощные артиллерийские удары мы там наносим. За счет чего нам удается концентрировать свою огневую мощь?- Я уже говорил об артиллерийских дуэлях. Идет проверка и нашей, и западной ствольной артиллерии и РСЗО. И новых модернизированных образцов, и старых советских.Приведу конкретный пример. Есть короткоствольная гаубица Д-30, которую называли "кувалдой Сталина". До сих пор никто не понимает, что это за уникальный сплав, который выдерживает до 30 тысяч снарядов. Это оружие хорошо показало себя на поле боя. Оно очень простое в обращении. Их используют ополченцы (бывшие трактористы и музыканты). Оно надежное. А за счет того, что мы в количественном и качественном отношении их выпустили, их эффективность признают даже украинцы.За счет большого количества ствольной артиллерии и большого количества боеприпасов улучшается эффективность нашего огня. Плюс, подтягиваются наши новые системы. За счет умелого и правильного применения всего этого на том или ином участке фронта, мы и получаем такой эффект.Украинцы тоже применяют старые образцы и новые американские вооружения (HIMARS, M-777). Но их надо еще освоить. Экипаж HIMARS`а всего три человека, но там работают натовские расчеты. Потому что украинские расчеты еще не подготовлены.Украина говорит о переходе на стандарты НАТО. Но ВСУшники столкнулись с дилеммой относительно того, стоит ли им переходить на натовское оружие, или использовать отработанную советскую артиллерию. А как новое освоить? Они кричат про HIMARS`ы, но HIMARS`ы не заменят всю артиллерию. На каком-то участке фронта будут действовать несколько таких установок. Но и мы нашли противодействие. Да, головную боль нам это приносит. Но и украинцы воюют на советских образцах.И потом, кто сейчас заменяет опытных всушников? Сами украинцы говорят об уничтожении кадрового состава, поэтому на Украине уже четвертая волна мобилизации. Они кидают в топку необученных людей. Минимум месяц надо учиться. Мне рассказывали родственники, как призвали 54-летнего работника ЖЭКа. Привели на стрельбище. Он раз стрельнул – у него инфаркт. Откачали и все равно на передовую отправили. И смех, и грех.Залужный – не идиот. Поэтому он заранее готовит оборонительные рубежи. Судя по характеру действий на этом направлении, это будет по линии Днепра. Там не будут защищаться необстреленные или уголовники, которых кидают на Донбасс или под Харьков. Какие из них бойцы? Тают у Украины профессионалы. Конечно, Украина будет требовать больше оружия. Но даже американские аналитики признают, что ВСУ может так долго не выдержать.- Думаете, они сразу возьмут и разбегутся?- Я не скажу, что они разбегутся. Мы мало говорим об этом, но в рядах ВСУ на 70-80% воюют русские жители Украины. У них такая же сноровка, смекалка и умение овладеть разными способами боевых действий. Да, это нацики, но это русские по национальности. Поэтому они не разбегутся. Потому что у человека на войне действительно удваиваются силы. Он думает о том, как бы защитить своего боевого товарища или отомстить за погибшего друга. Это психология русского человека, которая присутствует у жителей Украины, несмотря на оголтелую пропаганду.Но с нашей стороны мотивации больше. Это имеет огромное значение. Да, люди понимают и осознают, что происходило с их родственниками и друзьями. Есть же поразительные примеры, когда люди вместе были в Суворовском училище, но оказались по разные стороны баррикад. Но у нас перед глазами Донбасс. Мы помним восемь лет этого беспредела. А для них этого не было. Мы, мол, не знаем.Так что в морально-психологическом аспекте мы превосходим украинскую армию. Тут даже вопросов нет. Поэтому я не думаю, что они разбегутся, но организованного сопротивления они оказывать не будут.- Я знаю, что вы не любите загадывать, но принято считать, что Харьков взять почти невозможно, потому что по площади он такой, как Киев. Так ли это?- Я в корне с этим не согласен. Выскажусь осторожно. Они как в Мариуполе за Харьков цепляться не будут. Потому что у них слабая устойчивость. Там никто особо на фронт не рвется. Да, ВСУ его обороняет, но нацбаты показали себя только мародерством и убийствами в области. Они чуть с всвушниками не перестрелялись, когда их в Краматорск посылали.Я беседовал с Харьковчанами, которые прошли Афганистан. Они говорят, что ВСУ спетляют куда-то в сторону центральной Украины. Понятно, что Харьков не сдадут без боя. Будут уличные бои. А любой город берется штурмовыми группами. Как будет на самом деле – не скажу. Но второго Мариуполя в Харькове не будет.* Террористическая организация запрещена в РФ.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, донбасс, харьков