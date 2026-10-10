560 дронов за ночь: ПВО отразила массированную атаку на 16 регионов России - 10.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261010/560-dronov-za-noch-pvo-otrazila-massirovannuyu-ataku-na-16-regionov-rossii-1083725835.html
560 дронов за ночь: ПВО отразила массированную атаку на 16 регионов России
560 дронов за ночь: ПВО отразила массированную атаку на 16 регионов России - 10.10.2026 Украина.ру
560 дронов за ночь: ПВО отразила массированную атаку на 16 регионов России
Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотников. Об этом 10 октября сообщили в телеграм-канале Минобороны России
2026-10-10T10:36
2026-10-10T10:36
новости
ростовская область
ростов
россия
владимир зеленский
украина.ру
главные новости
главное
бпла
бпла сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082479311_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_ff32f6b4c306bf3ea6c767122720debb.jpg
По данным военного ведомства, дроны сбивались в период с 20:00 9 октября до 8:00 10 октября. Цели нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.Ростовская область: шесть пострадавшихГубернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за медицинской помощью обратились шесть жителей Ростова. Двоим помощь оказали на месте, четверых доставили в больницы. После обработки ран двоих отпустили на амбулаторное лечение.В стационарах остаются два человека, их состояние оценивается как средней тяжести. Ещё одному раненому врачи оказывают экстренную хирургическую помощь.Разрушения и работа ПВОВсего за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Дроны сбиты в Ростове, Батайске, Таганроге, а также в десяти районах области — Азовском, Багаевском, Верхнедонском, Кагальницком, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском.По словам Слюсаря, в Ростове повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов. В Батайске беспилотник попал в незаселённую новостройку. В Азове повреждены два судна — предварительно, пострадавших на борту нет.Также был повреждён железнодорожный мост, движение поездов останавливалось, но к настоящему моменту полностью восстановлено. На складских промышленных площадях ликвидируется возгорание.Губернатор добавил, что данные о повреждениях на земле будут уточняться муниципальными комиссиями, а всем пострадавшим окажут необходимую помощь.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.
ростовская область
ростов
россия
таганрог
курск
липецк
орловская область
пенза
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082479311_490:0:3221:2048_1920x0_80_0_0_b8d0e5c01d4ffd8a91eb8380968381b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростовская область, ростов, россия, владимир зеленский, украина.ру, главные новости, главное, бпла, бпла сегодня, атака бпла, новости россии, новости сво россия, сво, новости сво, сводка сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, таганрог, курск, липецк, орловская область, пенза, черное море, дроны
Новости, Ростовская область, Ростов, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, Главные новости, главное, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, новости России, новости СВО Россия, СВО, новости СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Таганрог, Курск, Липецк, Орловская область, Пенза, Черное море, дроны

560 дронов за ночь: ПВО отразила массированную атаку на 16 регионов России

10:36 10.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотников. Об этом 10 октября сообщили в телеграм-канале Минобороны России
По данным военного ведомства, дроны сбивались в период с 20:00 9 октября до 8:00 10 октября. Цели нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.
Ростовская область: шесть пострадавших
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за медицинской помощью обратились шесть жителей Ростова. Двоим помощь оказали на месте, четверых доставили в больницы. После обработки ран двоих отпустили на амбулаторное лечение.
В стационарах остаются два человека, их состояние оценивается как средней тяжести. Ещё одному раненому врачи оказывают экстренную хирургическую помощь.
Разрушения и работа ПВО
Всего за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Дроны сбиты в Ростове, Батайске, Таганроге, а также в десяти районах области — Азовском, Багаевском, Верхнедонском, Кагальницком, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском.
По словам Слюсаря, в Ростове повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов. В Батайске беспилотник попал в незаселённую новостройку. В Азове повреждены два судна — предварительно, пострадавших на борту нет.
Также был повреждён железнодорожный мост, движение поездов останавливалось, но к настоящему моменту полностью восстановлено. На складских промышленных площадях ликвидируется возгорание.
Губернатор добавил, что данные о повреждениях на земле будут уточняться муниципальными комиссиями, а всем пострадавшим окажут необходимую помощь.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРостовская областьРостовРоссияВладимир ЗеленскийУкраина.руГлавные новостиглавноеБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАновости Россииновости СВО РоссияСВОновости СВОсводка СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОТаганрогКурскЛипецкОрловская областьПензаЧерное моредроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:45"Был союзником Путина с самого начала": Безуглая устроила истерику из-за сделки по дизелю
12:34Спортсменка отказалась выступать за Украину и выиграла историческое "золото" для новой Родины
12:15России — миллиарды, Трампу — выборы, Зеленский — в дураках: дизельная сделка Москвы и Вашингтона
12:13Киев в "режиме выживания": в городе снова открывают "пункты незламности"
12:00Вечер в хутор: украинцы остались без туалетной бумаги, кино про ТЦК везут на премию в Париж
12:00История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона 10:46
11:50Собянин: за прошедшую ночь 403 дрона летели в сторону Московского региона
11:32"Мы сожжём заводы": Киев угрожает России новыми террористическими атаками
11:09В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска
10:59Провал в Майами: переговоры по Украине закончились досрочно, второй день отменён
10:36560 дронов за ночь: ПВО отразила массированную атаку на 16 регионов России
10:30Украинца не взяли преподавать из-за "неправильного" языка. Хотя в ВУЗе общаются именно на нем
10:19Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа
10:00Охота за украинскими дронами: один день на позициях бойцов "БАРС-Сармат"
09:56Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ
09:30"Никто не хотел класть трубку первым": в Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом
09:04Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева
08:49Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября
07:59Триумф Катукова. 85 лет битве за Москву
07:31Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки
Лента новостейМолния