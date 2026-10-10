https://ukraina.ru/20261010/560-dronov-za-noch-pvo-otrazila-massirovannuyu-ataku-na-16-regionov-rossii-1083725835.html

560 дронов за ночь: ПВО отразила массированную атаку на 16 регионов России

560 дронов за ночь: ПВО отразила массированную атаку на 16 регионов России - 10.10.2026 Украина.ру

560 дронов за ночь: ПВО отразила массированную атаку на 16 регионов России

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотников. Об этом 10 октября сообщили в телеграм-канале Минобороны России

2026-10-10T10:36

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По данным военного ведомства, дроны сбивались в период с 20:00 9 октября до 8:00 10 октября. Цели нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.Ростовская область: шесть пострадавшихГубернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за медицинской помощью обратились шесть жителей Ростова. Двоим помощь оказали на месте, четверых доставили в больницы. После обработки ран двоих отпустили на амбулаторное лечение.В стационарах остаются два человека, их состояние оценивается как средней тяжести. Ещё одному раненому врачи оказывают экстренную хирургическую помощь.Разрушения и работа ПВОВсего за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Дроны сбиты в Ростове, Батайске, Таганроге, а также в десяти районах области — Азовском, Багаевском, Верхнедонском, Кагальницком, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском.По словам Слюсаря, в Ростове повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов. В Батайске беспилотник попал в незаселённую новостройку. В Азове повреждены два судна — предварительно, пострадавших на борту нет.Также был повреждён железнодорожный мост, движение поездов останавливалось, но к настоящему моменту полностью восстановлено. На складских промышленных площадях ликвидируется возгорание.Губернатор добавил, что данные о повреждениях на земле будут уточняться муниципальными комиссиями, а всем пострадавшим окажут необходимую помощь.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.

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