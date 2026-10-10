"Никто не хотел класть трубку первым": в Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом - 10.10.2026 Украина.ру
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"Никто не хотел класть трубку первым": в Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом
"Никто не хотел класть трубку первым": в Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом - 10.10.2026 Украина.ру
"Никто не хотел класть трубку первым": в Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером 9 октября. Беседа продлилась полтора часа. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, разговор был весьма насыщенным и дружественным
2026-10-10T09:30
2026-10-10T09:30
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По словам Ушакова, подготовка началась ещё 7 октября — он провёл телефонный разговор со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Тот передал Путину поздравление с днём рождения от Трампа и отметил, что глава Белого дома хотел бы поздравить российского президента лично.По его словам, американский лидер тепло поздравил Владимира Путина с днём рождения, неформально высказал пожелания успехов и благополучия, а также передал привет от своей супруги Мелании.Как заявил по итогам беседы Владимир Путин, значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивалась также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений."При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике", — подчеркнул российский лидер.Путин подробно рассказал американскому коллеге о мерах, предпринимаемых в ответ на террористические атаки киевского режима, который сделал ставку на эскалацию и затягивание конфликта. Как отметил Ушаков, российский президент чётко дал понять: "Стремление Киева ударами вглубь нашей стороны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив".По словам Ушакова, американский лидер внимательно выслушал российскую аргументацию. "Трамп внимательно выслушал нашу аргументацию и сказал, что поручит передать соответствующие сигналы украинской делегации, которая именно в эти дни находится в Майами для контактов с американскими представителями", — сообщил помощник президента РФ.Подтверждена договорённость о продолжении личных контактов между президентами двух стран, а также сотрудничества по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств."Весьма насыщенный, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался полтора часа. Никто не хотел класть трубку первым", — подчеркнул Ушаков. Он также процитировал слова Трампа о готовности продолжать общение с Владимиром Путиным "и сегодня вечером, и ночью, и на следующий день".Подробнее об этом — в утреннем обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, кремль, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, украина.ру, главные новости, новости россии, переговоры, сво, новости сво россия, главное
Новости, Россия, США, Кремль, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Украина.ру, Главные новости, новости России, переговоры, СВО, новости СВО Россия, главное

"Никто не хотел класть трубку первым": в Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом

09:30 10.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге
Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером 9 октября. Беседа продлилась полтора часа. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, разговор был весьма насыщенным и дружественным
По словам Ушакова, подготовка началась ещё 7 октября — он провёл телефонный разговор со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Тот передал Путину поздравление с днём рождения от Трампа и отметил, что глава Белого дома хотел бы поздравить российского президента лично.
"Трамп отложил некоторые свои заранее запланированные на сегодня мероприятия, и вот — такой телефонный разговор поздно вечером 9 октября состоялся", — рассказал Ушаков.
По его словам, американский лидер тепло поздравил Владимира Путина с днём рождения, неформально высказал пожелания успехов и благополучия, а также передал привет от своей супруги Мелании.
Как заявил по итогам беседы Владимир Путин, значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивалась также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений.
"При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике", — подчеркнул российский лидер.
Путин подробно рассказал американскому коллеге о мерах, предпринимаемых в ответ на террористические атаки киевского режима, который сделал ставку на эскалацию и затягивание конфликта.
Как отметил Ушаков, российский президент чётко дал понять: "Стремление Киева ударами вглубь нашей стороны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив".
По словам Ушакова, американский лидер внимательно выслушал российскую аргументацию.
"Трамп внимательно выслушал нашу аргументацию и сказал, что поручит передать соответствующие сигналы украинской делегации, которая именно в эти дни находится в Майами для контактов с американскими представителями", — сообщил помощник президента РФ.
Подтверждена договорённость о продолжении личных контактов между президентами двух стран, а также сотрудничества по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств.
"Весьма насыщенный, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался полтора часа. Никто не хотел класть трубку первым", — подчеркнул Ушаков.
Он также процитировал слова Трампа о готовности продолжать общение с Владимиром Путиным "и сегодня вечером, и ночью, и на следующий день".
Подробнее об этом — в утреннем обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.
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