https://ukraina.ru/20261010/okhota-za-ukrainskimi-dronami-odin-den-na-pozitsiyakh-boytsov-bars-sarmat-1083717700.html

Охота за украинскими дронами: один день на позициях бойцов "БАРС-Сармат"

Охота за украинскими дронами: один день на позициях бойцов "БАРС-Сармат" - 10.10.2026 Украина.ру

Охота за украинскими дронами: один день на позициях бойцов "БАРС-Сармат"

Корреспонденты Украина.ру Дарина Боровик, Алексей Туманов и Федор Громов провели один день с бойцами "БАРС-Сармат" из отряда "Днепр". О том, как безопасно... Украина.ру, 10.10.2026

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Корреспонденты Украина.ру Дарина Боровик, Алексей Туманов и Федор Громов провели один день с бойцами "БАРС-Сармат" из отряда "Днепр". О том, как безопасно поднимать сбитые БПЛА, чем уничтожают воздушные цели противника и как устроена служба тех, кто прикрывает мирные города — смотрите в специальном репортаже.

днепр

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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