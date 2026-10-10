https://ukraina.ru/20261010/okhota-za-ukrainskimi-dronami-odin-den-na-pozitsiyakh-boytsov-bars-sarmat-1083717700.html
Охота за украинскими дронами: один день на позициях бойцов "БАРС-Сармат"
Охота за украинскими дронами: один день на позициях бойцов "БАРС-Сармат" - 10.10.2026 Украина.ру
Охота за украинскими дронами: один день на позициях бойцов "БАРС-Сармат"
Корреспонденты Украина.ру Дарина Боровик, Алексей Туманов и Федор Громов провели один день с бойцами "БАРС-Сармат" из отряда "Днепр". О том, как безопасно... Украина.ру, 10.10.2026
2026-10-10T10:00
2026-10-10T10:00
2026-10-10T10:00
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Корреспонденты Украина.ру Дарина Боровик, Алексей Туманов и Федор Громов провели один день с бойцами "БАРС-Сармат" из отряда "Днепр". О том, как безопасно поднимать сбитые БПЛА, чем уничтожают воздушные цели противника и как устроена служба тех, кто прикрывает мирные города — смотрите в специальном репортаже.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, федор громов, новости, барс-сармат, днепр, бпла, сво, вс рф, беспилотники, атака, атака бпла, защита, бойцы, война, дроны, видео
Видео, Федор Громов, Новости, Барс-Сармат, Днепр, БПЛА, СВО, ВС РФ, беспилотники, атака, атака БПЛА, защита, бойцы, война, дроны
Охота за украинскими дронами: один день на позициях бойцов "БАРС-Сармат"
Корреспонденты Украина.ру Дарина Боровик, Алексей Туманов и Федор Громов провели один день с бойцами "БАРС-Сармат" из отряда "Днепр". О том, как безопасно поднимать сбитые БПЛА, чем уничтожают воздушные цели противника и как устроена служба тех, кто прикрывает мирные города — смотрите в специальном репортаже.