Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки - 10.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261010/udary-po-skorym-i-tri-goda-bez-elektrichestva-kto-i-kak-mozhet-spasti-alshki----1083717824.html
Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки
Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки - 10.10.2026 Украина.ру
Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки
Город Алешки в Херсонской области находится в условиях "средневековой блокады". Так ситуацию в городе, созданную атаками ВСУ, охарактеризовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
2026-10-10T07:31
2026-10-10T07:31
эксклюзив
алешки
херсонская область
россия
владимир рогов
владимир сальдо
вооруженные силы украины
общественная палата
красный крест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083657150_10:0:2022:1132_1920x0_80_0_0_0a17ae76705fc69169976d22e3ca6632.jpg
В интервью российским журналистам дипломат упомянул ситуацию, когда украинские боевики на протяжении нескольких часов обстреливали городской рынок."Они научились делать блокаду дронами. Это такая средневековая блокада современными методами", — сказал Мирошник.По его словам, за три часа обстрела ВСУ убили семь человек и ранили более двадцати.В этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отвечая на вопрос о возможности установления локального перемирия для улучшения ситуации в Алёшках, заявил, что региональные власти готовы поддержать любые действия украинской стороны, которые могли бы привести к снижению напряженности и созданию более благоприятных условий для жителей.Глава региона напомнил, что украинские военные продолжают агрессию против мирных жителей Алёшек уже около четырех лет. Он упрекнул международные организации в том, что они создают шумих вокруг гуманитарной ситуации в городе, но не предлагают какие-либо конкретные шаги по ее улучшению.Сальдо подчеркнул, что власти Херсонской области будут оказывать помощь абсолютно всем жителям города. По его словам, все эти люди – граждане России, несмотря на то, успели ли они оформить документы или нет."Для нас они все наши люди, если они там живут. Если они там находятся постоянно, то мы будем о них заботиться", – заявил Сальдо в ходе брифинга, посвящённого ситуации в Алёшках.Катастрофической назвал гуманитарную ситуацию в городе руководитель Центра Данилевского, председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов. По его словам, из-за обстрелов в город невозможно подвезти ни продукты, ни медикаменты, нет стабильной связи, электричества и воды."Бандеровские черти пытаются вызвать голод искусственным путем, ограничить людям возможность получения продуктов, лекарств, гуманитарной помощи. При этом они цинично, лицемерно и старательно продолжают взрывать любые средства доставки помощи населению города", – рассказал Рогов в эфире радио "Новороссия сегодня" 9 октября.Вокруг ситуации в Алёшках Киев развернул циничную информационную кампанию, которую подхватили западные СМИ, но никто при этом не говорит о том, что украинские боевики нападают не только российский, но и международный гуманитарный транспорт, который пытается доставить помощь жителям города, рассказал Рогов. Он напомнил, что украинские дроны уничтожили грузовики международного "Красного креста", которые пытались добраться до Алёшек.По словам Рогова, очень важно понять, что такое Алёшки. Это не просто город на левом берегу Днепра, это город, который находится напротив правобережного Херсона, всего на 9 км по прямой линии, отметил он."На сегодня Херсон и Алёшки пока находятся по разные стороны фронта. Вражеские дроны контролируют малое небо. Несколько тысяч жителей и до 200 детей находится в Алёшках и прилегающих сёлах, до которых никакой вид транспорта дойти не может. Отсюда большие гуманитарные проблемы", – добавил собеседник "Новороссия сегодня".Он отметил, что в теплое время года люди там выживают за счёт огородов, но в холодное время года снабжение продуктами станет очень большой проблемой.Рогов призвал обратить большое внимание СМИ к гуманитарной ситуации в Алёшках и чётко обозначить при этом вину западного сообщества, которое отказывается видеть правду о событиях в городе. По его словам, сегодня Алешки можно сравнить с блокадным Ленинградом."Моё глубокое убеждение в том, что нужно обеспечить безопасный выход для людей и установить тотальный контроль над всеми местами, откуда вражеские дроны улетают. На самом деле такие возможности есть", – предложил Владимир Рогов.На Алёшках режим Зеленского испытывает возможности средневековой осады, но новыми, высокотехнологичными средствами, рассказал в эфире "Новороссия сегодня" Родион Мирошник.Он напомнил, что основные проблемы города возникли не вчера и не сегодня – попытки создать невыносимые условия для жизни начались примерно три года назад."Когда я три года назад был в этом городе, передвигаться по нем было возможно только перебежками от укрытия к укрытию. Город находится на расстоянии трёх километров от украинских позиций. Они располагаются на правом берегу Днепра, город находится на левом. Русло реки и километр прибрежной зоны с каждой стороны – это всё расстояние между украинскими позициями и городом", – рассказал дипломат.По его словам, серая зона, созданная за счет современных технических возможностей, сегодня достигает десятки километров. Поэтому не только Алёшки, но и целый ряд других городов оказывается под ударами такого рода."Беспилотниками они берут под контроль транспортные магистрали, ежедневно их минируют и осуществляют транспортный контроль. Любой гражданский транспорт, будь это скорая помощь или машина, которая везет детское питание, подвергается ударам. Именно Киев заблокировал возможность транспортного сообщения между Алёшками и остальной территорией Херсонской области, следствием чего является тот кризис, о котором сегодня говорят", – подчеркнул Мирошник.Дипломат добавил, что кроме продовольствия и медикаментов, в городе на протяжении трёх лет нет электроэнергии. "Все попытки восстановить снабжение натыкаются на одно и то же. Аварийные бригады тут же подвергаются ударам киевских дронов и обстрелам из минометов", – уточнил он.Однако в сегодняшней ситуации внимание мировой общественности больше привлечено к инспирированной пропагандистской кампании, которую запустил Киев при поддержке Запада, продолжил Мирошник. По его словам, эта кампания абсолютно извращенная и циничная. Тем не менее, ситуация в городе действительно очень тяжелая, но создана она исключительно украинской стороной, подчеркнул дипломат.Он сказал, что вопреки всему, в Алёшках ценой неимоверных усилий продолжает работать городская больница и коммунальные службы. Также в город, по мере возможностей, доставляется гуманитарная помощь."Две дороги, которые соединяют Алёшки, заминированы. Над ними постоянно висят украинские дроны, которые атакуют всё. Вся доставка гуманитарной помощи сейчас осуществляется на ногах – люди берут в руки рюкзаки, и, обходя мины, по тропинкам добираются в город и доставляют эту помощь. По данным местных властей за последний месяц в Алёшки доставили около двух тонн – руками", – рассказал Мирошник.Дипломат сказал, что за последний год несколько тысяч жителей покинуло Алёшки, но есть те, кто, по разным причинам, категорически отказывается уезжать оттуда. Им необходимо помочь и дать им возможность выжить, подытожил Родион Мирошник.
https://ukraina.ru/20261007/dronovyy-terror-vsu-v-aleshkakh-knutov--o-tom-kak-zakryt-nebo-i-zaschitit-mirnykh-zhiteley-1083628012.html
алешки
херсонская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083657150_262:0:1771:1132_1920x0_80_0_0_ff007a3181f1d19843eae9f387e64294.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, алешки, херсонская область, россия, владимир рогов, владимир сальдо, вооруженные силы украины, общественная палата, красный крест
Эксклюзив, Алешки, Херсонская область, Россия, Владимир Рогов, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, общественная палата, Красный Крест

Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки

07:31 10.10.2026
 
© REUTERS / 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"
- РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© REUTERS / 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"
Читать в
ДзенTelegram
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Город Алешки в Херсонской области находится в условиях "средневековой блокады". Так ситуацию в городе, созданную атаками ВСУ, охарактеризовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
В интервью российским журналистам дипломат упомянул ситуацию, когда украинские боевики на протяжении нескольких часов обстреливали городской рынок.
"Они научились делать блокаду дронами. Это такая средневековая блокада современными методами", — сказал Мирошник.
По его словам, за три часа обстрела ВСУ убили семь человек и ранили более двадцати.
В этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отвечая на вопрос о возможности установления локального перемирия для улучшения ситуации в Алёшках, заявил, что региональные власти готовы поддержать любые действия украинской стороны, которые могли бы привести к снижению напряженности и созданию более благоприятных условий для жителей.
Глава региона напомнил, что украинские военные продолжают агрессию против мирных жителей Алёшек уже около четырех лет. Он упрекнул международные организации в том, что они создают шумих вокруг гуманитарной ситуации в городе, но не предлагают какие-либо конкретные шаги по ее улучшению.
Сальдо подчеркнул, что власти Херсонской области будут оказывать помощь абсолютно всем жителям города. По его словам, все эти люди – граждане России, несмотря на то, успели ли они оформить документы или нет.
"Для нас они все наши люди, если они там живут. Если они там находятся постоянно, то мы будем о них заботиться", – заявил Сальдо в ходе брифинга, посвящённого ситуации в Алёшках.
Катастрофической назвал гуманитарную ситуацию в городе руководитель Центра Данилевского, председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов. По его словам, из-за обстрелов в город невозможно подвезти ни продукты, ни медикаменты, нет стабильной связи, электричества и воды.
"Бандеровские черти пытаются вызвать голод искусственным путем, ограничить людям возможность получения продуктов, лекарств, гуманитарной помощи. При этом они цинично, лицемерно и старательно продолжают взрывать любые средства доставки помощи населению города", – рассказал Рогов в эфире радио "Новороссия сегодня" 9 октября.
Вокруг ситуации в Алёшках Киев развернул циничную информационную кампанию, которую подхватили западные СМИ, но никто при этом не говорит о том, что украинские боевики нападают не только российский, но и международный гуманитарный транспорт, который пытается доставить помощь жителям города, рассказал Рогов. Он напомнил, что украинские дроны уничтожили грузовики международного "Красного креста", которые пытались добраться до Алёшек.
Ситуация в Шахтерске Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
7 октября, 06:30
Дроновый террор ВСУ в Алешках: Кнутов о том, как закрыть небо и защитить мирных жителейЧтобы закрыть небо в Алешках, нужно разместить подразделения дронов-перехватчиков, а также активизировать удары по противоположному берегу Днепра, где находятся вражеские пункты управления БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
По словам Рогова, очень важно понять, что такое Алёшки. Это не просто город на левом берегу Днепра, это город, который находится напротив правобережного Херсона, всего на 9 км по прямой линии, отметил он.
"На сегодня Херсон и Алёшки пока находятся по разные стороны фронта. Вражеские дроны контролируют малое небо. Несколько тысяч жителей и до 200 детей находится в Алёшках и прилегающих сёлах, до которых никакой вид транспорта дойти не может. Отсюда большие гуманитарные проблемы", – добавил собеседник "Новороссия сегодня".
Он отметил, что в теплое время года люди там выживают за счёт огородов, но в холодное время года снабжение продуктами станет очень большой проблемой.
Рогов призвал обратить большое внимание СМИ к гуманитарной ситуации в Алёшках и чётко обозначить при этом вину западного сообщества, которое отказывается видеть правду о событиях в городе. По его словам, сегодня Алешки можно сравнить с блокадным Ленинградом.
"Моё глубокое убеждение в том, что нужно обеспечить безопасный выход для людей и установить тотальный контроль над всеми местами, откуда вражеские дроны улетают. На самом деле такие возможности есть", – предложил Владимир Рогов.
На Алёшках режим Зеленского испытывает возможности средневековой осады, но новыми, высокотехнологичными средствами, рассказал в эфире "Новороссия сегодня" Родион Мирошник.
Он напомнил, что основные проблемы города возникли не вчера и не сегодня – попытки создать невыносимые условия для жизни начались примерно три года назад.
"Когда я три года назад был в этом городе, передвигаться по нем было возможно только перебежками от укрытия к укрытию. Город находится на расстоянии трёх километров от украинских позиций. Они располагаются на правом берегу Днепра, город находится на левом. Русло реки и километр прибрежной зоны с каждой стороны – это всё расстояние между украинскими позициями и городом", – рассказал дипломат.
По его словам, серая зона, созданная за счет современных технических возможностей, сегодня достигает десятки километров. Поэтому не только Алёшки, но и целый ряд других городов оказывается под ударами такого рода.
"Беспилотниками они берут под контроль транспортные магистрали, ежедневно их минируют и осуществляют транспортный контроль. Любой гражданский транспорт, будь это скорая помощь или машина, которая везет детское питание, подвергается ударам. Именно Киев заблокировал возможность транспортного сообщения между Алёшками и остальной территорией Херсонской области, следствием чего является тот кризис, о котором сегодня говорят", – подчеркнул Мирошник.
Дипломат добавил, что кроме продовольствия и медикаментов, в городе на протяжении трёх лет нет электроэнергии.
"Все попытки восстановить снабжение натыкаются на одно и то же. Аварийные бригады тут же подвергаются ударам киевских дронов и обстрелам из минометов", – уточнил он.
Однако в сегодняшней ситуации внимание мировой общественности больше привлечено к инспирированной пропагандистской кампании, которую запустил Киев при поддержке Запада, продолжил Мирошник. По его словам, эта кампания абсолютно извращенная и циничная. Тем не менее, ситуация в городе действительно очень тяжелая, но создана она исключительно украинской стороной, подчеркнул дипломат.
Он сказал, что вопреки всему, в Алёшках ценой неимоверных усилий продолжает работать городская больница и коммунальные службы. Также в город, по мере возможностей, доставляется гуманитарная помощь.
"Две дороги, которые соединяют Алёшки, заминированы. Над ними постоянно висят украинские дроны, которые атакуют всё. Вся доставка гуманитарной помощи сейчас осуществляется на ногах – люди берут в руки рюкзаки, и, обходя мины, по тропинкам добираются в город и доставляют эту помощь. По данным местных властей за последний месяц в Алёшки доставили около двух тонн руками", – рассказал Мирошник.
Дипломат сказал, что за последний год несколько тысяч жителей покинуло Алёшки, но есть те, кто, по разным причинам, категорически отказывается уезжать оттуда. Им необходимо помочь и дать им возможность выжить, подытожил Родион Мирошник.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивАлешкиХерсонская областьРоссияВладимир РоговВладимир СальдоВооруженные силы Украиныобщественная палатаКрасный Крест
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:30"Никто не хотел класть трубку первым": в Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом
09:04Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева
08:49Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября
07:59Триумф Катукова. 85 лет битве за Москву
07:31Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки
07:07Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии
06:40"Наконец-то бьём по мостам": военный эксперт про новый этап войны на Украине
06:07"До 150 километров в час – а то и больше": как наши перехватчики сбивают дроны врага в зоне СВО
05:30"Риск и угроза для России": Евстафьев об уязвимости и неизбежной милитаризации Европы
04:30"Все против всех": эксперт раскрыл, кого Украина хочет втянуть в конфликт в Чёрном море
20:30Рухнут тыл и фронт: эксперт раскрыл, почему к лету ВСУ могут оставить Левобережье
19:30"Гайки закручены до предела": эксперт рассказал, переживёт ли Зеленский эту зиму
19:02Война с "цифрой": чем грозят атаки ВСУ по российским дата-центрам
18:40"Не проволока": как перерезание канатов Южного моста обрушит логистику ВСУ — эксперт
18:30"Чтобы не прилетало!": новое резкое высказывание украинской певицы Поляковой
18:09Промышленность в ЗО, новые проекты художественного музея в Луганске. 9 октября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:00Задержание Звинчука, будущее СНГ. Итоги 9 октября
18:00Владимир Орлов: Пока "Рассвет" не заработал на полную мощь, дата-центры необходимо перенести под землю
17:40Чудо-оружие не взлетело: почему американские F-16 бессильны в небе над Украиной
17:28"Объявить ЧП": Киев на грани энергетической катастрофы
Лента новостейМолния