https://ukraina.ru/20261010/udary-po-skorym-i-tri-goda-bez-elektrichestva-kto-i-kak-mozhet-spasti-alshki----1083717824.html

Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки

Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки - 10.10.2026 Украина.ру

Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки

Город Алешки в Херсонской области находится в условиях "средневековой блокады". Так ситуацию в городе, созданную атаками ВСУ, охарактеризовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

2026-10-10T07:31

2026-10-10T07:31

2026-10-10T07:31

эксклюзив

алешки

херсонская область

россия

владимир рогов

владимир сальдо

вооруженные силы украины

общественная палата

красный крест

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В интервью российским журналистам дипломат упомянул ситуацию, когда украинские боевики на протяжении нескольких часов обстреливали городской рынок."Они научились делать блокаду дронами. Это такая средневековая блокада современными методами", — сказал Мирошник.По его словам, за три часа обстрела ВСУ убили семь человек и ранили более двадцати.В этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отвечая на вопрос о возможности установления локального перемирия для улучшения ситуации в Алёшках, заявил, что региональные власти готовы поддержать любые действия украинской стороны, которые могли бы привести к снижению напряженности и созданию более благоприятных условий для жителей.Глава региона напомнил, что украинские военные продолжают агрессию против мирных жителей Алёшек уже около четырех лет. Он упрекнул международные организации в том, что они создают шумих вокруг гуманитарной ситуации в городе, но не предлагают какие-либо конкретные шаги по ее улучшению.Сальдо подчеркнул, что власти Херсонской области будут оказывать помощь абсолютно всем жителям города. По его словам, все эти люди – граждане России, несмотря на то, успели ли они оформить документы или нет."Для нас они все наши люди, если они там живут. Если они там находятся постоянно, то мы будем о них заботиться", – заявил Сальдо в ходе брифинга, посвящённого ситуации в Алёшках.Катастрофической назвал гуманитарную ситуацию в городе руководитель Центра Данилевского, председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов. По его словам, из-за обстрелов в город невозможно подвезти ни продукты, ни медикаменты, нет стабильной связи, электричества и воды."Бандеровские черти пытаются вызвать голод искусственным путем, ограничить людям возможность получения продуктов, лекарств, гуманитарной помощи. При этом они цинично, лицемерно и старательно продолжают взрывать любые средства доставки помощи населению города", – рассказал Рогов в эфире радио "Новороссия сегодня" 9 октября.Вокруг ситуации в Алёшках Киев развернул циничную информационную кампанию, которую подхватили западные СМИ, но никто при этом не говорит о том, что украинские боевики нападают не только российский, но и международный гуманитарный транспорт, который пытается доставить помощь жителям города, рассказал Рогов. Он напомнил, что украинские дроны уничтожили грузовики международного "Красного креста", которые пытались добраться до Алёшек.По словам Рогова, очень важно понять, что такое Алёшки. Это не просто город на левом берегу Днепра, это город, который находится напротив правобережного Херсона, всего на 9 км по прямой линии, отметил он."На сегодня Херсон и Алёшки пока находятся по разные стороны фронта. Вражеские дроны контролируют малое небо. Несколько тысяч жителей и до 200 детей находится в Алёшках и прилегающих сёлах, до которых никакой вид транспорта дойти не может. Отсюда большие гуманитарные проблемы", – добавил собеседник "Новороссия сегодня".Он отметил, что в теплое время года люди там выживают за счёт огородов, но в холодное время года снабжение продуктами станет очень большой проблемой.Рогов призвал обратить большое внимание СМИ к гуманитарной ситуации в Алёшках и чётко обозначить при этом вину западного сообщества, которое отказывается видеть правду о событиях в городе. По его словам, сегодня Алешки можно сравнить с блокадным Ленинградом."Моё глубокое убеждение в том, что нужно обеспечить безопасный выход для людей и установить тотальный контроль над всеми местами, откуда вражеские дроны улетают. На самом деле такие возможности есть", – предложил Владимир Рогов.На Алёшках режим Зеленского испытывает возможности средневековой осады, но новыми, высокотехнологичными средствами, рассказал в эфире "Новороссия сегодня" Родион Мирошник.Он напомнил, что основные проблемы города возникли не вчера и не сегодня – попытки создать невыносимые условия для жизни начались примерно три года назад."Когда я три года назад был в этом городе, передвигаться по нем было возможно только перебежками от укрытия к укрытию. Город находится на расстоянии трёх километров от украинских позиций. Они располагаются на правом берегу Днепра, город находится на левом. Русло реки и километр прибрежной зоны с каждой стороны – это всё расстояние между украинскими позициями и городом", – рассказал дипломат.По его словам, серая зона, созданная за счет современных технических возможностей, сегодня достигает десятки километров. Поэтому не только Алёшки, но и целый ряд других городов оказывается под ударами такого рода."Беспилотниками они берут под контроль транспортные магистрали, ежедневно их минируют и осуществляют транспортный контроль. Любой гражданский транспорт, будь это скорая помощь или машина, которая везет детское питание, подвергается ударам. Именно Киев заблокировал возможность транспортного сообщения между Алёшками и остальной территорией Херсонской области, следствием чего является тот кризис, о котором сегодня говорят", – подчеркнул Мирошник.Дипломат добавил, что кроме продовольствия и медикаментов, в городе на протяжении трёх лет нет электроэнергии. "Все попытки восстановить снабжение натыкаются на одно и то же. Аварийные бригады тут же подвергаются ударам киевских дронов и обстрелам из минометов", – уточнил он.Однако в сегодняшней ситуации внимание мировой общественности больше привлечено к инспирированной пропагандистской кампании, которую запустил Киев при поддержке Запада, продолжил Мирошник. По его словам, эта кампания абсолютно извращенная и циничная. Тем не менее, ситуация в городе действительно очень тяжелая, но создана она исключительно украинской стороной, подчеркнул дипломат.Он сказал, что вопреки всему, в Алёшках ценой неимоверных усилий продолжает работать городская больница и коммунальные службы. Также в город, по мере возможностей, доставляется гуманитарная помощь."Две дороги, которые соединяют Алёшки, заминированы. Над ними постоянно висят украинские дроны, которые атакуют всё. Вся доставка гуманитарной помощи сейчас осуществляется на ногах – люди берут в руки рюкзаки, и, обходя мины, по тропинкам добираются в город и доставляют эту помощь. По данным местных властей за последний месяц в Алёшки доставили около двух тонн – руками", – рассказал Мирошник.Дипломат сказал, что за последний год несколько тысяч жителей покинуло Алёшки, но есть те, кто, по разным причинам, категорически отказывается уезжать оттуда. Им необходимо помочь и дать им возможность выжить, подытожил Родион Мирошник.

https://ukraina.ru/20261007/dronovyy-terror-vsu-v-aleshkakh-knutov--o-tom-kak-zakryt-nebo-i-zaschitit-mirnykh-zhiteley-1083628012.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, алешки, херсонская область, россия, владимир рогов, владимир сальдо, вооруженные силы украины, общественная палата, красный крест