Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева - 10.10.2026 Украина.ру
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Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева
Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева - 10.10.2026 Украина.ру
Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:22 – Заявления депутата... Украина.ру, 10.10.2026
2026-10-10T09:04
2026-10-10T09:04
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россия
украина
киев
армен гаспарян
алексей гончаренко
общественная палата
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:22 – Заявления депутата Гончаренко* об уступках России от Украины;12:31 – Зачем канцлер ФРГ Мерц прилетал в Киев?22:18 – Школьные протесты во Франции;29:26 – Встреча политиков в Майами.*в интервью упоминаются Алексей Арестович, Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Дмитрий Гордон, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признан иноагентом. Кроме того, упоминается Фонд Джорджа Сороса, признанный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена. *Сайт "Миротворец" - запрещён в России, признан экстремистским и заблокирован по решению суда.
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видео, россия, украина, киев, армен гаспарян, алексей гончаренко, общественная палата, фридрих мерц, кирилл буданов*, днепр, новости россии, новости россии и украины, протесты, франция, джордж сорос, переговоры, новости переговоров, видео
Видео, Россия, Украина, Киев, Армен Гаспарян, Алексей Гончаренко, общественная палата, Фридрих Мерц, Кирилл Буданов*, Днепр, новости России, новости России и Украины, протесты, Франция, Джордж Сорос, переговоры, новости переговоров

Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева

09:04 10.10.2026
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:22 – Заявления депутата Гончаренко* об уступках России от Украины;
12:31 – Зачем канцлер ФРГ Мерц прилетал в Киев?
22:18 – Школьные протесты во Франции;
29:26 – Встреча политиков в Майами.

*в интервью упоминаются Алексей Арестович, Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Дмитрий Гордон, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признан иноагентом. Кроме того, упоминается Фонд Джорджа Сороса, признанный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена.

*Сайт "Миротворец" - запрещён в России, признан экстремистским и заблокирован по решению суда.
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ВидеоРоссияУкраинаКиевАрмен ГаспарянАлексей Гончаренкообщественная палатаФридрих МерцКирилл Буданов*Днепрновости Россииновости России и УкраиныпротестыФранцияДжордж Сороспереговорыновости переговоров
 
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