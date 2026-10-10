https://ukraina.ru/20261010/ukraina-mozhet-utonut-v-fekaliyakh-gasparyan-o-bezumnoy-idee-slivat-nechistoty-v-dnepr-i-buduschem-kieva-1083725081.html

Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева

Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева - 10.10.2026 Украина.ру

Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:22 – Заявления депутата... Украина.ру, 10.10.2026

2026-10-10T09:04

2026-10-10T09:04

2026-10-10T09:04

видео

россия

украина

киев

армен гаспарян

алексей гончаренко

общественная палата

фридрих мерц

кирилл буданов*

днепр

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:22 – Заявления депутата Гончаренко* об уступках России от Украины;12:31 – Зачем канцлер ФРГ Мерц прилетал в Киев?22:18 – Школьные протесты во Франции;29:26 – Встреча политиков в Майами.*в интервью упоминаются Алексей Арестович, Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Дмитрий Гордон, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признан иноагентом. Кроме того, упоминается Фонд Джорджа Сороса, признанный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена. *Сайт "Миротворец" - запрещён в России, признан экстремистским и заблокирован по решению суда.

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