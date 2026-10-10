Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:22 – Заявления депутата Гончаренко* об уступках России от Украины;
12:31 – Зачем канцлер ФРГ Мерц прилетал в Киев?
22:18 – Школьные протесты во Франции;
29:26 – Встреча политиков в Майами.
*в интервью упоминаются Алексей Арестович, Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Дмитрий Гордон, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признан иноагентом. Кроме того, упоминается Фонд Джорджа Сороса, признанный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена.
*Сайт "Миротворец" - запрещён в России, признан экстремистским и заблокирован по решению суда.
00:22 – Заявления депутата Гончаренко* об уступках России от Украины;
12:31 – Зачем канцлер ФРГ Мерц прилетал в Киев?
22:18 – Школьные протесты во Франции;
29:26 – Встреча политиков в Майами.
*в интервью упоминаются Алексей Арестович, Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Дмитрий Гордон, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признан иноагентом. Кроме того, упоминается Фонд Джорджа Сороса, признанный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена.
*Сайт "Миротворец" - запрещён в России, признан экстремистским и заблокирован по решению суда.
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