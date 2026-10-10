https://ukraina.ru/20261010/triumf-katukova-85-let-bitve-za-moskvu-1083638154.html

Триумф Катукова. 85 лет битве за Москву

Триумф Катукова. 85 лет битве за Москву - 10.10.2026 Украина.ру

Триумф Катукова. 85 лет битве за Москву

В ожесточённых боях лета 1941 года Красная Армия понесла громадные потери, включая до 15 000 танков. Буквально исчезли все советские мехкорпуса, которые, невзирая на наличие новейших танков Т-34 и КВ-1, не отвечали вызовам современных манёвренных боевых действий

2026-10-10T07:59

2026-10-10T07:59

2026-10-10T07:59

история

история

история ссср

великая отечественная война

1941-ый

мценск

москва

сталинград

михаил катуков

красная армия

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Из-за нехватки бронетехники, понимая, что в обороне эффективными станут небольшие танковые группы, советское командование приступило к формированию танковых бригад (тбр). 4-ю возглавил полковник Михаил Ефимович Катуков. Её сформировали в Сталинграде, выделив 22 Т-34 прямо с конвейера Сталинградского тракторного завода. Кроме того, бригада получила 6 КВ-1 а также 18 лёгких БТ-5 и БТ-7.В начале октября 1941 года ожесточённые бои шли на подступах к Москве. Оставив окружённые части Красной Армии у Брянска и Вязьмы, с южного направления, к Туле рвалась 2-я танковая группа генерал-полковника Хайнца Гудериана. На её острие находилась 4-я танковая дивизия генерал-майора Вилибальда фон Лангерман-Эрленкампа из состава XXIV армейского корпуса. 3 октября немцы ворвались в Орёл – оборонявшие его подразделения 201-й воздушно-десантной бригады практически не имели противотанковых средств. Противник двинулся на Мценск – через этот городок к Туле шло единственное шоссе.Тем временем к Мценску стягивались войска 1-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора Дмитрия Даниловича Лелюшенко – 6-я гвардейская стрелковая дивизия, 4-я и 11-я тбр, мотоциклетный полк, подразделения десантников, пограничников и Тульского артиллерийского училища.Ещё до прибытия к Мценску Катуков приказал своим экипажам отрабатывать тактику ведения боя из засад – танкисты, максимально используя рельеф местности должны были наносить внезапные удары по противнику и тотчас менять позиции:"Для маскировки танки используют местные укрытия: кустарники, деревья, скирды хлеба, стога сена, обратные скаты высот. Каждый экипаж готовит себе не одну позицию, а две-три, которые можно менять незаметно для противника. Экипажи заранее определяют ориентиры и расстояния до них. С пехотой, артиллерией, сапёрами заблаговременно организуется взаимодействие и устанавливается связь или по радио, или специальными сигналами, или посыльными. Все танковые экипажи должны находиться в поле зрения друг друга, готовые прийти на помощь соседу".Утром 4 октября части 4-й тбр были уже у Мценска. Комбриг выслал на разведку к Орлу две танковые группы, под командование капитана Василия Гусева и уроженца Луганской области старшего лейтенанта Александра Бурды. Группа Гусева прошла по московскому шоссе, ворвалась на окраины города и завязала бои с противником, потеряв 2 КВ-1 и 2 Т-34. Группа Бурды действовала осторожней. Она обошла город с востока, вела разведку, атаковала отдельные группы противника. В одной из таких атак экипаж старшего сержанта Петра Молчанова записал на свой счет 5 бронемашин. 5 октября танкисты Бурды у деревни Кофаново, действуя из засады, разгромили колонну мотопехоты противника и смогли избежать окружения. При этом Бурда потерял связь с бригадой и действовал по своему усмотрению.Утром 6 октября немцы атаковали позиции 4-й тбр – главный удар наносила боевая группа оберста Генриха Эбербаха, ветерана Первой мировой и боев в Европе в 1939-40 годах. Поначалу по скоплению немецких войск нанесли удар штурмовики Ил-2, затем два артдивизиона, но это не остановило немецких танкистов, которые прорвали позиции мотострелков и тогда в бой вступили экипажи советских танков. Советские танкисты не только вели огонь из укрытий, меняли позиции, но и контратаковали. Четыре Т-34 под командованием уроженца краснодарского края старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко буквально выскочили из леса, стали бить по бортам немецких танков и бронемашин. Прежде, чем немцы развернулись, "тридцатьчетверки" скрылись в маленьком овражке и через несколько минут появились левее, из-за пригорка, зайдя немцам в тыл, снова нанесли удары. Весь день шли дожди, которые превратили дороги в реки грязи и осложнили действия танкистов обеих сторон.Особенно отличился экипаж старшего сержанта Ивана Любушкина, который стал командиром танка в процессе боя. Возглавляя экипаж автокухни, он принял командование над Т-34, в котором погиб командир. Экипаж Любушкина вступил в бой с немецкими танками, подбил несколько из них, но и сам получил от Pz.IV снаряд в борт. Радисту оторвало ногу, раненый мехвод Фёдоров смог дать задний ход. Перевязав мехвода и эвакуировав радиста, Любушкин продолжил бой. Т-34 занял новую позицию, снова подбил несколько танков. Сам Любушкин так описывал бои корреспонденту газеты "Комсомольская правда:"Один снаряд ударил по башне, не пробил, но внутри от удара отлетел кусок брони и ударил меня по правой ноге, которая была на спусковом приспособлении. Нога стала без чувств. Я подумал было, что её уже вообще нет: теперь все, отстрелялся навсегда, как Дуванов. Но пощупал – крови нет, цела. Отставил её в сторону, стал нажимать левой ногой".Согласно советским документам, экипаж Любушкина подбил/сжёг 9 танков. Старшего сержанта наградили Звездой Героя Советского Союза, а другие члены экипажа получили ордена.Во второй половине дня на помощь 4-й тбр прибыли 180-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион и батальон 401-го гвардейского стрелкового полка 6-й гв. сд. Группа старшего лейтенанта Бурды нанесла удар по штабу 4-й танковой дивизии, что ещё больше осложнило положение немцев. Вдобавок по скоплению немецких войск нанесли удар два дивизиона реактивных минометов БМ-13. 11-я тбр нанесла удар у железнодорожного полотна, во фланг боевой группы Эбербаха. В ходе боя экипажи 11-й тбр уничтожили две зенитки, танк, несколько бронемашин, но и сами потеряли 6 Т-34.6 октября немцы не смогли прорвать советскую оборону и по меркам 1941 года понесли довольно большие потери – сгорели 6 танков (включая 2 Pz.IV) и ещё 4 получили сильные повреждения, погибли два 88-мм и одно 100-мм орудия, одна 105-мм гаубица, много автомашин и бронеавтомобилей, несколько сотен военнослужащих. Значительное количество немецких танков было подбито, но немцы смогли их починить и в разное время вернуть в строй. По заявкам самих немцев, им удалось сжечь/подбить 17 танков (8 Т-34 и КВ-1), уничтожить 11 противотанковых орудий. Согласно советским документам более 150 красноармейцев погибли или числились пропавшими без вести.7-8 октября немцы проводили перегруппировку и разведку. К ним из Орла выдвинулось подкрепление, включая 6 зениток и части 3-й тд. 4-я тбр с приданными частями оборонялась на фронте в 15 км, то есть, занимая участок обороны, обычно предназначенный для дивизии.9 октября немцы атаковали одновременно с трех направлений. Боевая группа под командованием оберст-лейтенанта Смилло фон Лютвица попала под удары танков лейтенанта Александра Кукарина, потеряла орудие, две зенитки и 4 танка подбитыми, была остановлена. Группа под командованием оберста Гролига штурмовала Шеино, натолкнулась на взвод старшего лейтенанта Лавриненко и роту БТ-7 лейтенанта Константина Самохина (часть танков вкопана), которые находились в засадах. А далее немцев атаковали с фланга три Т-34 – машины старшего лейтенанта Бурды, лейтенанта Петра Воробьёва и старшего сержанта Степана Фролова. Экипаж Воробьева подбил несколько танков и сжёг 3 бронетранспортёра. Несмотря на потери, немецкие войска Шеино всё же захватили.По центру продвигалась боевая группа оберста Эбербаха. Немцы перешли реку и закрепились на обратном склоне высот участка Думчино – Шеино. Продвижению группы Эбербаха способствовало то, что по советским позициям наносили мощные удары реактивная артиллерия и Ju-87. Северо-восточнее деревни Первый Воин по немецким танкам открыли из засады огонь два Т-34. Продвижение группы было остановлено – немцы потеряли 4 танка, два тягача, несколько бронемашин.10 октября собрав более 30 танков, немцы нащупали слабое место в советской обороне и с юго-восточного направления ворвались в Мценск – 4-я тбр оказалась в окружении. Но полковник Катуков нашёл лазейку – железнодорожный мост через реку Зушу, и вывел свою бригаду из котла.4-я тбр с другими частями своими действиями у Мценска на 8 дней сковала продвижение противника, что позволило укрепить оборону на подступах к Туле. По советским оценкам в боях 6-10 октября немцы потеряли до полка пехоты, 133 танка, 49 орудий, 8 самолетов, 15 тягачей с боеприпасами, 6 минометов и много другой военной техники. Естественно. потери немцев были в разы завышены и составили на самом деле примерно 20-30 танков, но для 41-го года это уже было очень много. Большими были потери в технике и у самой бригады – 28 танков.Действия 4-й тбр были замечены лично Сталиным. Своим приказом он присвоил бригаде звание 1-й гвардейской. Впоследствии она участвовала в обороне Москвы, в боях под Курском, освобождала Украину, Польшу, штурмовала Берлин, 29 её солдат и офицеров стали Героями Советского Союза. Печально, но до Победы не дожили самые результативные танкисты бригады – Лавриненко погиб в декабре 1941 года, оставаясь самым результативным танковым асов всей Антигитлеровской коалиции, имея на личном счету 52 танка. Любушкин погиб 30 июня 1942 года, Самохин – в феврале 42-го и в отличие от Лавриненко так и не получил Звезду Героя, Бурда – в январе 44-го. Катуков в 1943 году принял командование 1-й гвардейской танковой армией, стал дважды Героем Советского Союза и маршалом бронетанковых войск. После боя под Первым Воином советские войска успешно применяли тактику засад до окончания войны.P.S.: Именно с этими боями связана известная цитата Гудериана:"Впервые проявилось в резкой форме превосходство русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери. Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось отложить".Современные историки склонны полагать, что дело не столько в Т-34 (они были такие же, как во время Приграничного сражения), сколько в том, что фон Лангерман расслабился и пренебрёг разведкой и боевым охранением.

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