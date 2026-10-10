https://ukraina.ru/20261010/proval-v-mayami-peregovory-po-ukraine-zakonchilis-dosrochno-vtoroy-den-otmenn-1083726037.html
Провал в Майами: переговоры по Украине закончились досрочно, второй день отменён
Провал в Майами: переговоры по Украине закончились досрочно, второй день отменён - 10.10.2026 Украина.ру
Провал в Майами: переговоры по Украине закончились досрочно, второй день отменён
Консультации украинской и европейской делегаций с представителями президента США Дональда Трампа в Майами закончились раньше намеченного срока. Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист "Радио Свобода"* Алекс Рауфоглу
2026-10-10T10:59
2026-10-10T10:59
2026-10-10T11:29
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Переговоры украинской и европейской делегаций с представителями президента США Дональда Трампа в Майами завершились раньше запланированного срока."Второго дня не будет", — приводит его слова издание.Изначально встреча планировалась на два дня. Однако стороны объявили о завершении уже после первого.Накануне президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным снял санкции с экспорта российского дизельного топлива. По оценкам наблюдателей, решение было принято без привязки к энергетическому перемирию, которого добивался Киев. Это вызвало резко негативную реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского — сделку он назвал "несправедливой и нечестной".В Майами также прошла встреча спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа с представителями Украины и европейских стран. По его словам, обсуждались пути завершения конфликта ещё до зимы.Уиткофф перечислил ключевые темы: краткосрочные меры по подготовке к зиме (устойчивость энергосистемы, экспорт зерна), гарантии безопасности, а также долгосрочные договорённости по обеспечению безопасности Украины и Европы для предотвращения будущих конфликтов. Отдельно затрагивались вопросы послевоенного восстановления, экономического процветания Украины и её вступления в ЕС.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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украина, сша, россия, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, ес, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, трамп и украина, европа, санкции, топливо, главные новости, главное, война, война на украине
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Провал в Майами: переговоры по Украине закончились досрочно, второй день отменён
10:59 10.10.2026 (обновлено: 11:29 10.10.2026)
Консультации украинской и европейской делегаций с представителями президента США Дональда Трампа в Майами закончились раньше намеченного срока. Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист "Радио Свобода"* Алекс Рауфоглу
Переговоры украинской и европейской делегаций с представителями президента США Дональда Трампа в Майами завершились раньше запланированного срока.
"Второго дня не будет", — приводит его слова издание.
Изначально встреча планировалась на два дня. Однако стороны объявили о завершении уже после первого.
Накануне президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным снял санкции с экспорта российского дизельного топлива. По оценкам наблюдателей, решение было принято без привязки к энергетическому перемирию, которого добивался Киев. Это вызвало резко негативную реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского — сделку он назвал "несправедливой и нечестной".
В Майами также прошла встреча спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа с представителями Украины и европейских стран. По его словам, обсуждались пути завершения конфликта ещё до зимы.
Уиткофф перечислил ключевые темы: краткосрочные меры по подготовке к зиме (устойчивость энергосистемы, экспорт зерна), гарантии безопасности, а также долгосрочные договорённости по обеспечению безопасности Украины и Европы для предотвращения будущих конфликтов. Отдельно затрагивались вопросы послевоенного восстановления, экономического процветания Украины и её вступления в ЕС.