Российский доброволец рассказал об украинцах, желающих воевать вместе с ним
Жители Харьковской области отлично относятся к бойцам добровольческого отряда "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса (СДД), и некоторые из них изъявляли желание присоединиться к нему. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда Сергей Фомченков
По его словам, пока что в российские добровольческие части не принимают людей с освобождённых территорий Украины из опасений, что таким образом туда могут проникнуть неприятельские агенты.
Должно пройти какое-то время, все должно устаканиться, и тогда будут брать в военные подразделения людей с тех территорий.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
28 июля, 07:45СпецоперацияРоссийские силовики выявили группу наводивших удары по Херсону украинских агентов Российские силовики выявили группу украинских агентов, которые наводили артиллерийские удары по российским военным в Херсоне и Херсонской области. Об этом сообщает 28 июля РИА Новости со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.