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Российский доброволец рассказал об украинцах, желающих воевать вместе с ним

Российский доброволец рассказал об украинцах, желающих воевать вместе с ним - 04.08.2022 Украина.ру

Российский доброволец рассказал об украинцах, желающих воевать вместе с ним

Жители Харьковской области отлично относятся к бойцам добровольческого отряда "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса (СДД), и некоторые из них изъявляли желание присоединиться к нему. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда Сергей Фомченков

2022-08-04T15:56

2022-08-04T15:56

2022-08-04T15:56

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По его словам, пока что в российские добровольческие части не принимают людей с освобождённых территорий Украины из опасений, что таким образом туда могут проникнуть неприятельские агенты.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.

https://ukraina.ru/20220728/1036945365.html

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новости, союз добровольцев донбасса, харьковская область, добровольцы, безопасность