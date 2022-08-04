Российский доброволец рассказал об украинцах, желающих воевать вместе с ним - 04.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Российский доброволец рассказал об украинцах, желающих воевать вместе с ним
Российский доброволец рассказал об украинцах, желающих воевать вместе с ним - 04.08.2022 Украина.ру
Российский доброволец рассказал об украинцах, желающих воевать вместе с ним
Жители Харьковской области отлично относятся к бойцам добровольческого отряда "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса (СДД), и некоторые из них изъявляли желание присоединиться к нему. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда Сергей Фомченков
2022-08-04T15:56
2022-08-04T15:56
спецоперация
новости
союз добровольцев донбасса
харьковская область
добровольцы
безопасность
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По его словам, пока что в российские добровольческие части не принимают людей с освобождённых территорий Украины из опасений, что таким образом туда могут проникнуть неприятельские агенты.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
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новости, союз добровольцев донбасса, харьковская область, добровольцы, безопасность

Российский доброволец рассказал об украинцах, желающих воевать вместе с ним

15:56 04.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Андроник / Перейти в фотобанкПродолжается освобождение Мариуполя
Продолжается освобождение Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Михаил Андроник
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Жители Харьковской области отлично относятся к бойцам добровольческого отряда "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса (СДД), и некоторые из них изъявляли желание присоединиться к нему. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда Сергей Фомченков
По его словам, пока что в российские добровольческие части не принимают людей с освобождённых территорий Украины из опасений, что таким образом туда могут проникнуть неприятельские агенты.

Должно пройти какое-то время, все должно устаканиться, и тогда будут брать в военные подразделения людей с тех территорий.

Сергей Фомченков
Командир добровольческого отряда "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
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Российские силовики выявили группу наводивших удары по Херсону украинских агентов Российские силовики выявили группу украинских агентов, которые наводили артиллерийские удары по российским военным в Херсоне и Херсонской области. Об этом сообщает 28 июля РИА Новости со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур
Союз Добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
 
СпецоперацияНовостиСоюз добровольцев ДонбассаХарьковская областьдобровольцыбезопасность
 
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