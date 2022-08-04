https://ukraina.ru/20220804/1037284828.html

Сыма Нань: Были ли китайцы унижены в ночь на 3 августа?

Сыма Нань: Были ли китайцы унижены в ночь на 3 августа? - 04.08.2022 Украина.ру

Сыма Нань: Были ли китайцы унижены в ночь на 3 августа?

Известный китайский журналист и блогер (более 50 млн подписчиков) специально для Украина.ру комментирует последние события в КНР

2022-08-04T13:00

2022-08-04T13:00

2022-08-04T13:40

эксклюзив

китайцы

китай

нэнси пелоси

тайвань

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Как известно, приезд скандального политика Нэнси Пелоси на Тайвань вечером 2 августа широко обсуждался в китайском обществе.Многие граждане КНР ожидали вооруженного столкновения в Тайваньском проливе и последующего освобождения острова с применением вооруженной силы, но были разочарованы тем, что правительство страны и армия позволили Пелоси приземлиться в аэропорту Тайбэя. Публицист и блогер Сыма Нань дал освою оценку произошедшего.В ночь на 3 августа многие из нас испытали чувство унижения соразмерное с тем чувством, которое мы испытываем при мысли об освобождении Тайваня.В ночь на 3 августа наша армия разыграла партию в облавные шашки.Первым ходом наши военные расширили границы проводимых учений. Уже наутро мы увидели, как весь юго-восток и северо-запад острова Тайвань был взят в кольцо с целью проведения военных учений. Такого не было ни в 1997 году, ни в 2016-м: тогда мы и представить не могли, что кольцо сможет замкнуться в 2022 году.Начав продвижение в 1997-м от побережья провинции Фуцзянь, к 2016 году мы дошли до середины Тайваньского пролива. Затем в 2019-м достигли островов Дяоюйдао в северо-восточной оконечности Тайваня, а в 2020 году наши бойцы уже были у северо-западных берегов острова. И вот 4 августа 2022 года кольцо блокады сомкнулось. Шаг за шагом, придерживаясь целей стратегического развёртывания, мы завершили задуманное.Второй ход был рассчитан на мировую общественность. США первыми вмешались во внутренние дела Китая, а учения наша армия начала позже, при этом мы не стреляли по американцам, не сбивали их самолёты и не пошли на прямое столкновение с их военными, что и позволило нам не дать США возможности манипулировать общественным мнением и применить к нам экономические санкции. Наша цель — освобождение Тайваня, а не противостояние с США, по крайней мере пока. Для достижения стратегических целей окончательного воссоединения удар по США и вовлечение в это американцев было бы самой крайней мерой. Воспользовавшись неверным ходом противника, мы выиграли в глазах международной общественности, а завершив задуманное блокадой, мы логично вытеснили американских военных с учебного полигона. Теперь США и Япония лишь могут наблюдать за тем, как мы окружаем Тайвань и проводим военные учения. Они уже не могут этому помешать.Третий наш ход, и самый мощный из всех — это воля народа! Многие ночь на 3 августа посчитали ночью нашего национального позора. Стримы в соцсетях наперебой трещали о том, как мы опять пускаем американцев на Тайвань, они опять помешают воссоединению Китая. Праведный гнев и ярость переполнили чашу терпения китайцев, и вооружённое воссоединение Тайваня с материком выглядело логичным завершением. Народ бурлил, требовал ракетного удара. Ярость нашего народа оправдала справедливость требований по объединению вооружённым путём.Возвращаясь к США, нужно сказать, что независимо от того, когда приезжают или приезжали американские политики на Тайвань, НОАК (Народно-освободительная армия Китая. — Ред.) будет искать возможности стратегического окружения Тайваня, это может затянуться надолго. Но поскольку США играют с нами в карты, то визиты на Тайвань — это их козыри, которые они показывают своим союзникам: посмотрите, мол, как мы поддерживаем тех, кто с нами. Так они набивают себе цену и выжимают выгоды из Тайваня.На самом деле, чтобы понять происходящее, нужно раздвинуть временные рамки. В 1997-м у берегов соседней с Тайванем провинции Фуцзянь наш флот был блокирован под портом Сямэнь американскими авианосцами, мы даже не смогли дойти до середины Тайваньского пролива. Тогда у нас не было больших кораблей, на имеющихся судах приходилось устанавливать орудия береговой артиллерии. Только в 2016 году у нас появились авианосцы, истребители-невидимки и большие эсминцы: мы смогли обогнуть верхнюю и нижнюю оконечности Тайваня. В 2016-м мы продвинулись до середины пролива, но американский флот снова оказался рядом, нам ничего не оставалось, как ходить вдоль разделительной полосы. К 2020 году мы уже могли делать несколько сотен вылетов в год к северо-западной оконечности острова. И сегодня, в 2022 году, воспользовавшись моментом, мы блокировали весь остров, все американские авианосцы выведены из акватории Тайваня, их авиация остаётся на аэродромах по причине закрытия воздушного пространства над островом. В этом и заключается весь план, самодовольные ухмылки американцев были напрасны. Хотели прилететь на Тайвань чтобы в очередной раз заставить китайцев потерять лицо, а в итоге все эти двадцать лет ход за ходом сдавали позиции, а теперь и вовсе оказались вне вод Тайваня.Говоря о будущем, американские авианосцы больше не смогут подойти к берегам острова, военные учения вокруг Тайваня станут нормой. Полное овладение островом — вопрос времени. Блокада означает то, что ни один самолёт не сможет покинуть Тайвань. Теперь Цай Инвэнь может лишь мечтать о побеге, а американцы будут издалека наблюдать за тем, как мы бьём их последний козырь. Нынешняя блокада острова фактически принесена нам на блюдечке самими американцами, самим бы нам трудно было так ловко обыграть ситуацию. Теперь США нечего сказать мировому сообществу, это именно они и спровоцировали вмешательство во внутренние дела другой страны.Поэтому до окончательного освобождения Тайваня, я думаю, ещё придётся подождать, как ждали пророссийски настроенные жители Восточной Украины. Если всё делать в спешке, можно проиграть. Когда играешь в обводные шашки, все ходы просчитываются, потеряв одну фигуру, нельзя оценивать ход игры.А самым важным стратегическим направлением для Китая сейчас остаётся экономика.

https://ukraina.ru/20220804/1037255167.html

https://ukraina.ru/20220804/1037272598.html

https://ukraina.ru/20220804/1037282682.html

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эксклюзив, китайцы, китай, нэнси пелоси, тайвань