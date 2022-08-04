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Международную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвала ООН – МИД

Международную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвала ООН – МИД - 04.08.2022 Украина.ру

Международную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвала ООН – МИД

ООН в последний момент не согласовала визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, хотя Россия была готова содействовать и гарантировать миссии безопасность, сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости 4 августа

2022-08-04T10:12

2022-08-04T10:12

2022-08-04T10:12

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По его мнению, этот отказ согласовать визит играет на руку киевским властям.Он отметил, что, разумеется, Россия отвергает голословные обвинения и "абсурдные домыслы" о создании ВС РФ военной базы на территории станции. Вишневецкий назвал этот нарратив украинских СМИ "нелепым пропагандистским вбросом".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 21 июля заявила, что Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества.По ее словам, "атака подтвердила нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мид, магатэ, запорожская аэс, россия