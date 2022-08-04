Международную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвала ООН – МИД - 04.08.2022 Украина.ру
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Международную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвала ООН – МИД
Международную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвала ООН – МИД - 04.08.2022 Украина.ру
Международную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвала ООН – МИД
ООН в последний момент не согласовала визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, хотя Россия была готова содействовать и гарантировать миссии безопасность, сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости 4 августа
2022-08-04T10:12
2022-08-04T10:12
новости
мид
магатэ
запорожская аэс
россия
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По его мнению, этот отказ согласовать визит играет на руку киевским властям.Он отметил, что, разумеется, Россия отвергает голословные обвинения и "абсурдные домыслы" о создании ВС РФ военной базы на территории станции. Вишневецкий назвал этот нарратив украинских СМИ "нелепым пропагандистским вбросом".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 21 июля заявила, что Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества.По ее словам, "атака подтвердила нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы".
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новости, мид, магатэ, запорожская аэс, россия

Международную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвала ООН – МИД

10:12 04.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ООН в последний момент не согласовала визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, хотя Россия была готова содействовать и гарантировать миссии безопасность, сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости 4 августа
По его мнению, этот отказ согласовать визит играет на руку киевским властям.
Отмена визита сыграла на руку киевскому режиму и его западным кураторам, которые выражали сомнение в целесообразности такой поездки. Уверены, что Киев изначально был заинтересован в срыве этой миссии, чтобы не допустить невыгодных оценок МАГАТЭ о том, что станция работает в штатном режиме.
Игорь Вишневецкий
Российский дипломт
Он отметил, что, разумеется, Россия отвергает голословные обвинения и "абсурдные домыслы" о создании ВС РФ военной базы на территории станции. Вишневецкий назвал этот нарратив украинских СМИ "нелепым пропагандистским вбросом".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 21 июля заявила, что Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества.
По ее словам, "атака подтвердила нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы".
 
НовостиМИДмагатэЗапорожская АЭСРоссия
 
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