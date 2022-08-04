Военкор Матюшин рассказал, что не хватает подразделениям НМ ДНР на фронте - 04.08.2022 Украина.ру
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Военкор Матюшин рассказал, что не хватает подразделениям НМ ДНР на фронте
Военкор Матюшин рассказал, что не хватает подразделениям НМ ДНР на фронте - 04.08.2022 Украина.ру
Военкор Матюшин рассказал, что не хватает подразделениям НМ ДНР на фронте
Народной милиции ДНР не хватает бронежилетов и новых шлемов, также им необходимо тяжелое вооружение, потому сейчас у них только минометы, сказал военкор Александр "Варяг" Матюшин в интервью Украина.ру
2022-08-04T06:00
2022-08-04T06:00
народная милиция лднр
новости
днр
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оружие
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Он рассказал, что с вооружением и обмундированием дела обстоят сложно у подразделения НМ ДНР.По его словам, военным также не хватает современных видов вооружения: приборов ночного видения, БПЛА и средства борьбы с ними, которые поставляются в армию в основном волонтёрами.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037230887.html
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народная милиция лднр, новости, днр, россия, оружие

Военкор Матюшин рассказал, что не хватает подразделениям НМ ДНР на фронте

06:00 04.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденные районы Мариуполя
Освобожденные районы Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Народной милиции ДНР не хватает бронежилетов и новых шлемов, также им необходимо тяжелое вооружение, потому сейчас у них только минометы, сказал военкор Александр "Варяг" Матюшин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что с вооружением и обмундированием дела обстоят сложно у подразделения НМ ДНР.
В армии по-прежнему не хватает бронежилетов. Ополченцы носят СШ-40 (стальной шлем образца 1940 года. — Ред.), из-за чего их прозвали Железные каски. Так же обстоит дело и с тяжёлым вооружением. У тех, кого называют резервистами или мобилизованными, а я называю ополченцами, из тяжёлого на вооружении только минометы.
Александр Матюшин интервью
Александр "Варяг" Матюшин
Военкор
По его словам, военным также не хватает современных видов вооружения: приборов ночного видения, БПЛА и средства борьбы с ними, которые поставляются в армию в основном волонтёрами.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 14:06
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