https://ukraina.ru/20220804/1037256428.html

Военкор Матюшин рассказал, что не хватает подразделениям НМ ДНР на фронте

Военкор Матюшин рассказал, что не хватает подразделениям НМ ДНР на фронте - 04.08.2022 Украина.ру

Военкор Матюшин рассказал, что не хватает подразделениям НМ ДНР на фронте

Народной милиции ДНР не хватает бронежилетов и новых шлемов, также им необходимо тяжелое вооружение, потому сейчас у них только минометы, сказал военкор Александр "Варяг" Матюшин в интервью Украина.ру

2022-08-04T06:00

2022-08-04T06:00

2022-08-04T06:00

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Он рассказал, что с вооружением и обмундированием дела обстоят сложно у подразделения НМ ДНР.По его словам, военным также не хватает современных видов вооружения: приборов ночного видения, БПЛА и средства борьбы с ними, которые поставляются в армию в основном волонтёрами.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220803/1037230887.html

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2022

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народная милиция лднр, новости, днр, россия, оружие