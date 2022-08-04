https://ukraina.ru/20220804/1037256428.html
Военкор Матюшин рассказал, что не хватает подразделениям НМ ДНР на фронте
Военкор Матюшин рассказал, что не хватает подразделениям НМ ДНР на фронте - 04.08.2022 Украина.ру
Военкор Матюшин рассказал, что не хватает подразделениям НМ ДНР на фронте
Народной милиции ДНР не хватает бронежилетов и новых шлемов, также им необходимо тяжелое вооружение, потому сейчас у них только минометы, сказал военкор Александр "Варяг" Матюшин в интервью Украина.ру
2022-08-04T06:00
2022-08-04T06:00
2022-08-04T06:00
народная милиция лднр
новости
днр
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оружие
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Он рассказал, что с вооружением и обмундированием дела обстоят сложно у подразделения НМ ДНР.По его словам, военным также не хватает современных видов вооружения: приборов ночного видения, БПЛА и средства борьбы с ними, которые поставляются в армию в основном волонтёрами.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037230887.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
народная милиция лднр, новости, днр, россия, оружие
Военкор Матюшин рассказал, что не хватает подразделениям НМ ДНР на фронте
Народной милиции ДНР не хватает бронежилетов и новых шлемов, также им необходимо тяжелое вооружение, потому сейчас у них только минометы, сказал военкор Александр "Варяг" Матюшин в интервью Украина.ру