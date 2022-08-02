https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html

Александр "Варяг" Матюшин: Конец августа для Донецка и Макеевки будет самым страшным

Александр "Варяг" Матюшин: Конец августа для Донецка и Макеевки будет самым страшным - 02.08.2022 Украина.ру

Александр "Варяг" Матюшин: Конец августа для Донецка и Макеевки будет самым страшным

Украина.ру, 02.08.2022

2022-08-02T06:29

2022-08-02T06:29

2022-08-02T07:12

интервью

донбасс

александр "варяг" матюшин

авдеевка

марьинка

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Варварские обстрелы Донецка второй половины июня этого года покажутся цветочками, но к концу сентября жители тех городов, которые сейчас считаются прифронтовыми, наконец-то, забудут про обстрелы, считает военкор Александр "Варяг" Матюшин- Александр, что сейчас происходит под Донецком в направлении Марьинки, Авдеевки, Красногоровки? Нам всем было известно, что задача, поставленная перед подразделениями Народной Милиции ДНР просто сковывать врага, не дать ему перебросить боеспособные части сначала под Волноваху и Мариуполь, а потом на другие направления. А сейчас телеграм-каналы и СМИ говорят о том, что якобы началось наступление НМ ДНР. Так ли это?- Действительно, изначально перед подразделениями, стоящими на донецком направлении, стояла задача сдерживания противника, но ещё в начале марта она поменялась, и 107-й батальон "Русский резерв" уже девятого марта начал наступление на Марьинку.Отмечу сразу, что батальон состоял из резервистов или ополченцев, как я предпочитаю их называть, процентов сорок из личного состава имели опыт боевых действий ранее, процентов тридцать - опыт срочной службы, остальные о войне знали только из фильмов и компьютерных игр. При этом за два месяца батальон при поддержке кадровых частей взломал оборону противника и занял где-то сорок процентов Марьинки.Потом, вследствие того, что наши кадровые части были переброшены на луганский фронт, наше наступление забуксовало. Сейчас мы вновь начинаем подавлять огневые точки противника и продвигаемся вперёд.Я активно слежу за этим направлением, ибо в "Русском резерве" служит очень много моих сослуживцев с легендарных времён - 2014-2015 годов. Что же касается других направлений, то наши войска прорвали оборону противника между Красногоровкой и Песками и движутся на соединение с нашими частями, перерезавшими трассу Авдеевка-Константиновка.Также наши войска вошли в Пески и в Красногоровку, и вопрос их полного занятия нами это вопрос двух-трёх недель.После этого начнется наше полноценное наступление навстречу союзным силам, штурмующим Славянск и Артёмовск. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что украинский фронт в скором времени рухнет, и самое позднее в октябре мы выйдем на свои административные границы.- В чем сложность овладения Мариновкой, Красногоровкой и Авдеевкой? Насколько там сильны украинские укрепления, например, в сравнении с теми, что были под Мариуполем?- Характер задействованных сил довольно разный. Если на штурм Мариуполя были брошены все кадровые части армии ДНР, то на донецком направлении используются опять-таки ополченцы (или резервисты, если больше нравится) при поддержке отдельных кадровых частей ДНР и РФ, основные силы стянуты к Авдеевке, где украинцы реально семь лет создавали укрепрайон, намного лучший, чем даже на мариупольском направлении.Количество блиндажей на авдеевском направлении превышает количество блиндажей на мариупольском в разы. Что же касается марьинского направления, то каждый дом там превращен в дот, и каждый метр этого населенного пункта приходится брать штурмом. Лично я этому свидетель, и многие мои фото и видеосъёмки тому подтверждение.- Как сейчас вооружены подразделения НМ ДНР на этих направлениях? Что с артиллерией? Хватает ли личного состава? Что с беспилотниками? Научились ли мы их применять?- С вооружением и обмундированием дела обстоят довольно сложно. В армии по-прежнему не хватает бронежилетов. Ополченцы носят СШ-40 (стальной шлем образца 1940 года - прим.), из-за чего их прозвали "Железные каски".Так же обстоит дело и с тяжёлым вооружением. У тех кого называют "резервистами" или "мобилизованными", а я называю "ополченцами", из тяжёлого на вооружении только минометы. Все остальное передается из кадровых частей, которые до недавнего времени были массово задействованы на луганском направлении, поэтому ополченцам приходилось пользоваться трофеями.Я уже не говорю про современные виды вооружения такие как ПНВ (приборы ночного видения), БПЛА и средства борьбы с ними, которые поставляются в армию в основном волонтёрами. В частности, в 107-й батальон были доставлены два БПЛА "Мавик" при содействии вашего скромного слуги, политолога Кирилла Черкашина и журналиста Первого канала Тимофея Ермакова.- Я знаю, что на днях на фронте под Донецком тебя ранило. Расскажи подробности.- Буквально на прошлой неделе я совершал выход на одну из наших позиций под Донецком (в целях сохранения гостайны не буду говорить, где это произошло). Завязался стрелковый бой с противником. Мы быстро заняли круговую оборону, и мне пришлось отложить камеру и взять в руки автомат. При смене огневой позиции в нескольких десятках метров от меня взорвалась вражеская РГД или РГН, и небольшой осколок попал мне в левую икру.Поэтому, ранением назвать это очень трудно, так царапина по большому счету, осколок. Я, кстати, вытащил его сразу после боя это был небольшой кусочек жестянки размером 1х10мм. А "укропа" мы тогда отогнали, и наша артиллерия накрыла его по нашим координатам при его отступлении.- Когда все-таки возьмут Марьинку и Авдеевку? Есть какие-то прогнозы?- Как я говорил уже неоднократно в прямых эфирах на телевидении коренного перелома на донецком направлении следует ждать к концу августа. При этом для мирных жителей Донецка и Макеевки это будут поистине страшными днями, несмотря на наши успехи на фронте.Люди, ментально убившие в себе русского, при своем отступлении будут по максимуму физически уничтожать людей, не захотевших этого сделать. Поэтому варварские обстрелы Донецка второй половины июня этого года покажутся нам цветочками, но к концу сентября, я уверен, жители тех городов, которые сейчас считаются прифронтовыми, наконец-то, забудут про обстрелы (хоть это и будет нелегко), а в освобождённые нами города вновь потянутся волонтёры, чтобы помочь новым гражданам Русского мира пережить те потери, которые они понесут в связи с их освобождением.

https://ukraina.ru/20220422/1033830246.html

https://ukraina.ru/20220422/1033830246.html

https://ukraina.ru/20210809/1032024788.html

https://ukraina.ru/20210525/1031463693.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, донбасс, александр "варяг" матюшин, авдеевка, марьинка