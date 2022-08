https://ukraina.ru/20220803/1037245214.html

Вместе против Запада. Африка поддерживает Россию в спецоперации на Украине

Вместе против Запада. Африка поддерживает Россию в спецоперации на Украине - 03.08.2022 Украина.ру

Вместе против Запада. Африка поддерживает Россию в спецоперации на Украине

Украинский кризис в самом разгаре, но мировое сообщество уже готово переключить своё внимание на другие регионы. Началась битва России и Запада за Африку, её... Украина.ру, 03.08.2022

Украинский кризис в самом разгаре, но мировое сообщество уже готово переключить своё внимание на другие регионы. Началась битва России и Запада за Африку, её исход очень важен с учётом происходящего на Украине.Такого внимания к чёрному континенту не было давно: одновременно с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым африканские государства посетили президент Франции Эммануэль Макрон и спецпосланник США по странам Африканского Рога Майкл Хаммер. Правда, пути их нигде не пересеклись.Россия всегда была в Африке. И Западу придётся смиритьсяТурне главы МИД РФ началось 23 июля с Египта, где несколькими днями ранее при участии главы «Росатома» Алексея Лихачёва состоялась церемония заливки бетона на строительной площадке АЭС «Эд-Дабаа», — первой в стране атомной электростанции, — одного из крупнейших совместных проектов Москвы и Каира. 25 июля Лавров посетил Республику Конго и в тот же день направился в Уганду, а завершилась поездка в Эфиопии 27 июля.Во всех странах российского министра принимали как дорогого друга. В Эфиопии, например, для него провели кофейную церемонию, которую, как пояснил представитель местного МИД, оказывают только самым уважаемым государственным гостям.Даже американское издание The Financial Times признало, что приём, оказанный Лаврову, «продемонстрировал, что высокопоставленный дипломат Москвы остаётся желанным гостем среди лидеров континента». Поездку Макрона СМИ, наоборот, назвали провальной.В преддверии поездки Лаврова в Африку западные политики приложили максимум усилий, чтобы сыграть на понижение её результатов. Глава МИД РФ на пресс-конференции со своим египетским коллегой Самехом Шукри рассказал о протоколе, который ему показали, распространённом среди дипкорпуса секретариатом Лиги арабских государств. В документе сообщалось о демарше, предпринятым перед ЛАГ группой послами США, Франции, Германии, Великобритании и представителем Евросоюза, с требованиями к арабским странам: во-первых, осудить, а, во-вторых, заявить о неприятии действий, которые совершает РФ. Особо подчёркивалось, что нельзя подписывать с Россией каких-либо документов и фотографироваться. Однако по факту на пресс-конференциях не было свободных мест. В Каире, обращаясь к третьей очереди зарубежных журналистов, которых запускали в зал встреч с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абульгейтом, Лавров иронично сказал: «Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать». Это вызвало хохот среди присутствующих.Западные политики как всегда попытались представить ситуацию с точностью наоборот, перевернув с ног на голову. Так, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге 25 июля заявил, что Лавров, выслушав осуждающие заявления на саммите глав МИД стран G20, досрочно покинул мероприятие. И это, по мнению американского дипломата, доказало, что весь мир «практически в один голос» говорит по теме российской военной операции.«Становится ясно, что Россия осознаёт, что её собственные действия приводят к тому, что она становится изгоем», — утверждал Прайс.В ответ журналист заметил, что глава МИД РФ находится в африканском турне и это не похоже на «картину изоляции», к тому же президент РФ Владимир Путин недавно посещал Иран.«Ясно, что министр иностранных дел Лавров стремится взаимодействовать со странами, чтобы попытаться остановить натиск возмущения Россией», — продолжал гнуть свою линию Прайс.О каком возмущении говорил официальный представитель Госдепартамента? И Конго, и Уганда, и Эфиопия стараются не занимать стороны в конфликте между Россией и Западом. И примечательно, что Сергей Лавров приехал именно сюда, а не в страны, которые на Западе называют в числе основных направлений экспансии России в Африке. Это, например, Мали или ЦАР, отметил в комментарии изданию «Коммерсантъ» директор Центра изучения Африки ВШЭ Андрей Маслов.«Президент Конго Дени Сассу-Нгессо и президент Уганды Йовери Мусевени — патриархи африканской политики. Первый с небольшим перерывом находится у власти с 1979 года, второй — с 1986-го. Оба пользуются большим влиянием не только внутри страны, но и в целом в регионе. И то, что они говорят, зачастую основывается на понимании ими позиций других африканских лидеров», — сообщил эксперт, напомнив также о политическом, экономическом и военном влиянии Эфиопии на востоке Африки.Кстати, с двумя из этих стран Запад отношения испортил. С Эфиопией — вторым по численности населения государством Африки — после вспыхнувшего в 2020 году конфликта в регионе Тыграй, в результате чего ЕС приостановил бюджетную поддержку, а США — торговое соглашение, дающее Эфиопии льготные условия доступа к рынку. С Угандой — из-за обвинений в нарушениях прав человека со стороны государственных сил безопасности, насилия на выборах и безудержной коррупции.Нагнетать обстановку вслед за Госдепартаментом США попытался и Эммануэль Макрон, спешно прибывший в Камерун, Бенин и Гвинея-Бисау в то же время, когда в Африке находился Лавров.«Гибридное присутствие России в Африке — как дезинформация, так и военное присутствие, а также новая форма, которую я бы не назвал сотрудничеством, а, скорее, пособничеством с ослабевшими политическими властями, — вызывает обеспокоенность, и в первую очередь обеспокоенность для африканского континента», — заявил президент Франции на совместной пресс-конференции с президентом Камеруна Полем Бийя 26 июля.Макрон также выразил недовольство распространением в Африке якобы дезинформации и «нужных России нарративов» со стороны людей, которых он отказался называть журналистами, упомянув в этом контексте открытие новых бюро информационного агентства Sputnik и телеканала RT на континенте.Что бы ни говорил лидер Пятой республики, среди африканской аудитории эти СМИ пользуются большой популярностью. Исследование Французского института геополитики и американского Университета Джорджа Вашингтона, проведённое в 2021 году, показало, что RT и Sputnik «успешно вписались в медийное пространство» и «смогли привлечь больше африканских пользователей, чем популярные местные и международные СМИ», такие как RFI и BBC. Всего за три месяца, в период с ноября 2017 по январь 2018 года, аудитория RT France выросла почти вдвое, причём, согласно статистике Facebook *, из 350 000 новых подписчиков страницы RT France Францию как свою страну проживания указали лишь около 1 000 человек, а большинство лайков — от пользователей из Алжира, Марокко, Туниса, Сенегала, Камеруна и Буркина-Фасо.Более того, вопреки попыткам сократить трафик сайтов Sputnik и RT.com, с начала военной спецоперации РФ на Украине их популярность только выросла во всём мире, следует из доклада компании Microsoft «Защищая Украину: предварительные уроки кибервойны», опубликованном в конце июня 2022 года, с 24 февраля просмотры этих источников возрос в США на 82%, а на Украине — на 216%.На то, что западная трактовка происходящего в мире не так востребована, как российская, пожаловался Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель"Иногда даже западные СМИ выступают в качестве "резонатора" российского дискурса. Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, - европейские санкции, и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции не при чём, и никто это не подхватывает", - заявил дипломат в интервью испанской радиостанции Cadena SER.На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что жалобы Борреля справедливы – он действительно гораздо менее популярен, чем Лавров, и тут у него шансов нет.Комментируя слова Макрона о присутствии России в Африке, Лавров сказал, что заявление президента было оскорбительным и от французской стороны можно было бы ожидать более этичных высказываний."Больше, чем натворила та же самая Франция на Африканском континенте, уже никому не удастся. До сих пор страны помнят. Конечно, было наверняка и хорошее. Но столько, сколько они выкачали оттуда ресурсов, и столько, сколько они там натворили беззакония, давайте даже об этом не говорить", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Лаврова, требование западных стран от всего мира занять позицию за них и против всех остальных – это проявление инстинктов колониальной политики и рецидивы колониального мышления."Франция продолжает относиться к Африке с постколониальной слепотой, воображая, что всё ещё обладает на континенте исключительным влиянием. Однако времена, когда Париж мог диктовать свою волю африканским лидерам, ушли безвозвратно, в том числе из-за военных вмешательств в дела континента в последние годы", - написала швейцарская газета Le Temps.Турне главы МИД РФ многие окрестили возвращением России в Африку, даже местные СМИ, однако послы африканских стран с этим категорически не согласны – "Россия вернулась? Россия не покидала Африку", "Россия давно в Африке, Россия – партнёр для многих африканских стран и давно", "Всегда Россия в Африке, и мы счастливы от этого, ждём расширения сотрудничества с Россией", "Наше сотрудничество никогда не прекращалось", сказали дипломаты.Африка всё понимает. Как страны региона воспринимают спецоперацию на УкраинеКлючевыми темами переговоров Лаврова с президентами и министрами иностранных дел этих странах были двусторонние отношения, региональные вопросы, конфликт на Украине и продовольственная безопасность.С начала спецоперации на Украине страны Африки оказались в непростой ситуации: с одной стороны, Запад оказывал на них давление, требуя осудить действия РФ, с другой, старались сохранить доступ к российской продукции, включая продовольственной. Чаша весов склонилась в сторону второго - в большинстве африканские государства не пошли на поводу у Запада и воздержались от критики Москвы либо вовсе заявили о поддержке, а также, как отмечает The New York Times, ни одна африканская страна не присоединилась к санкциям против Москвы."Такой независимый путь заслуживает глубокого уважения", - написал Лавров в своей статье, опубликованной накануне его турне в местных газетах Египта, Республики Конго, Уганды и Эфиопии.Как подчеркнул глава МИД РФ в ходе турне, африканские государства прекрасно понимают первопричины происходящего на Украине, которые заключаются в попытке коллективного Запада зацепиться за ускользающую перспективу так называемого однополярного мира и затормозить объективный исторический процесс формирования справедливого, демократического порядка.Выступая перед постоянными представителями стран-членов Лиги арабских государств в Каире 24 июля, Лавров подчеркнул, что Украина была избрана, чтобы стать "анти-Россией", и напомнил, как развивалась ситуация. При поддержке западных спонсоров путчисты путём госпереворота пришли к власти в 2014 году и пообещали запретить русский язык и выгнать всех русских. Не согласившись с этим, Крым провёл референдум и присоединился к РФ, а Донбасс был готов остаться в составе Украины на правах автономий, однако, как позже признавался 5-й президент Украины Пётр Порошенко, он изначально не собирался выполнять Минские соглашения, а Германия и Франция как гаранты документа потакали ему, на протяжении 7 лет продолжались блокада и обстрелы народных республик. Последнюю попытку урегулировать кризис Россия предприняла в конце 2021 года, предложив США и НАТО проекты договоров по безопасности, включающие пункт о гарантиях невступления Украины в Североатлантический альянс. Однако Запад эту инициативу отверг, отметив, по словам Лаврова, что, "возможно, подумают насчёт неразмещения некоторых опасных вооружений на территории Украины", но вопрос членства в НАТО – "не ваше дело", мол, мы решим вместе с Киевом, не спрашивая вас ни о чём и не принимая во внимание опасения, которые могли у вас возникнуть.2 марта на Генеральной Ассамблее ООН, где учитывается позиция каждого государства, а не только определённой группы, как в Совете Безопасности ООН (России, США, Великобритании, Франции и Китая как постоянных членов и 10 непостоянных членов), при голосовании по резолюции "Агрессия против Украины", осуждающей спецоперацию РФ, 17 африканских стран воздержались.Это ЮАР, Алжир, Республика Конго, Уганда, Судан, Южный Судан, Сенегал, Мадагаскар, ЦАР, Мали, Ангола, Бурунди, Зимбабве, Мозамбик, Намибия, Танзания, Экваториальная Гвинея. Представители восьми стран отсутствовали в зале (Марокко, Эфиопия, Камерун, Буркина-Фасо, Гвинея, Гвинея-Бисау, Того, Эсватини), а Эритрея - единственная из стран чёрного региона проголосовала против (вместе с РФ, Белоруссией, Сирией и КНДР), но были и те, кто поддержал документ (Египет, Кения, Тунис, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Руанда, Демократическая Республика Конго, Кабо-Верде, Габон, Мавритания, Либерия, Маврикий, Бенин, Ботсвана, Гамбия, Гана, Джибути, Замбия, Лесото, Малави, Нигер, Сьерра-Леоне, Чад).По имеющейся информации, западные чиновники были особенно разочарованы позицией Уганды, которая получила от Запада щедрую финансовую помощь. Представитель африканской республики в ООН объяснил, что воздержался при голосовании, чтобы защитить нейтралитет Уганды в качестве следующего председателя Движения неприсоединения. Впрочем, президент страны Йовери Мусевени не скрывает своих симпатий к России."Когда возникают спорные моменты и от нас требуют, чтобы мы заняли позицию против России, мы отвечаем, что эти люди поддерживали нас на протяжении последних 100 лет. Разве мы можем просто так взять и выступить против них? Мы простили наших давних врагов – колониалистов, но разве мы можем выступить против тех, кто никогда не наносил нам никакого вреда, а, наоборот, помогал нам?" - заявил он на пресс-конференции с Лавровым.Сын президента Уганды Мухузи Кайнеругаба, командующий сухопутными войсками Народных сил обороны Уганды, в конце февраля написал в Twitter: "Большинство человечества поддерживает позицию России на Украине. Путин абсолютно прав!"По отношению к спецоперации на Украине государства Африки можно условно разделить на 3 группы:1. Лояльные ЗападуЭкономическое сообщество стран Западной Африки 27 февраля осудило "вторжение" России на Украину. Из 15 государств, входящих в это объединение, 9 проголосовали за резолюцию на Генассамблее ООН, более того, Гана, Гамбия, Нигер, Либерия были в числе соавторов документа. К этой группе также можно отнести Демократическую республику Конго, Маврикий, Малави и Чад.Как отмечают эксперты, всех их объединяет зависимость от западного финансирования.2. МолчуныВласти таких стран, в числе которых в частности ЮАР, Эфиопия, Танзания, Ангола,воздерживающиеся от комментариев по украинской тематике либо объявили о нейтральной позиции по этому вопросу, делают акцент на координирующей роли ООН в урегулировании конфликта и гуманитарной поддержке населения. Они опасаются, что изменение границ в одном регионе может спровоцировать подобные действия и на других континентах мира.3. Сторонники РоссииЗимбабве, Республика Конго, Эритрея, Судан, ЦАР, Мали и другие подчёркивают, что вмешательство внешних сил в ситуацию на Украине в период проведения специальной военной операции РФ не будет способствовать урегулированию конфликта так же, как и санкции, которые не только незаконны с точки зрения международного права, но и впоследствии наносят вред гражданскому населению.Если в марте антироссийскую резолюции в ООН поддержали 24 африканских государства, то в апреле - всего 9. Дело не только в том, что шантаж Запада перестаёт работать, но и в событиях далёкого прошлого."Африканские страны не поддержали резолюцию ООН, осуждающую Россию, и никогда не поддержат никаких резолюций против неё. Это вшито в подкорку любого африканца: Россия несёт добро, что бы вы об этом ни думали. Вы не купите африканцев рассказами о демократии. Это только ваши сказки для внутреннего потребления. Большинство африканской элиты сформировано в Советском Союзе : врачи, инженеры, лётчики, учителя, учёные. Русские - единственные из европейцев провели в Африке деколонизацию. И Африка это помнит. Так же, как Африка помнит европейские зверства", - подчеркнул бывший премьер-министр Бенина Лионель Зинсу.Современная Африка — это во многом наследие СССР: высококвалифицированные специалисты, выпускники советских вузов в сфере сельского хозяйства, это науки и технологии из СССР и России, агротехнологии, пищевые технологии, очистка воды и многое другое, добавил бывший посол Бенина в РФ и странах СНГ Анисет Габриэль Кочофа. Поэтому Африка разговаривает с Россией на одном языке, в прямом смысле этого слова. Глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакосо, выпускник Ленинградского госуниверситета, встретил Лаврова словами "Привет, дорогой, как жизнь молодая?"Широкую поддержку решение президента РФ о начале спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины, получило среди военных африканских стран, которые непонаслышке знают, что такое внутригосударственные многолетние конфликты, спровоцированные Западом. В Камеруне они выступили категорически против нацизма, которому не место в современном мире. В ЦАР единогласно поддержали спецоперацию на Украине и выразило готовность при необходимости принять участие в её проведении. В Демократической Республике Конго поблагодарили Владимира Путина за смелость и подчеркнули, что президент РФ в очередной раз показал себя смелым политиком. В Алжире уверены, что только благодаря России мир не погрузился в очередную Мировую войну, которую так настойчиво пытаются развязать иностранные силы. В Судане подчеркнули, что украинские нацисты — один из самых жестоких инструментов, который только могли создать ЕС и НАТО, и полностью поддержали Москву, которой хватило решимости избавить Киев от бандеровцев.Кроме того, в Африке в полной степени осознают, что к проблемам в обеспечении продовольственной безопасности привела не спецоперация на Украине, хотя страна и входит в число крупнейших мировых поставщиков зерновых, причины гораздо глубже.Проблемы на мировых продовольственных рынках начались ещё на первых этапах пандемии COVID-19, переход западных стран на зелёную энергетику спровоцировал повышение цен на удобрения, что естественно, отразилось на стоимости продовольствия, свою лепту внесли и неблагоприятные климатические условия, сохраняющиеся на протяжении нескольких последних лет в отдельных регионах.Единственное, чем украинская ситуация увязывается с продовольственной безопасностью, состоит во введённых Западом против России незаконных агрессивных санкциях ограничения затрагивают всю логистическую цепочку (финансовую, транспортную), которую требуется сохранять и поддерживать для бесперебойных поставок российского зерна потребителю, отметил Лавров на совместной пресс-конференции с президентом Уганды.Россия активно укрепляет свои позиции в Африке, подчёркивает швейцарский телеканал SRF, и её успех обусловлен не только благодарностью местных политиков Советскому Союзу, это ещё и следствие ошибок западных стран, которые пренебрежительно относились к региону на протяжении многих лет.Меж тем, не стоит недооценивать роль Африки на международной арене в целом и ситуации на Украине в частности. Да, Чёрный континент не обладает такими финансовыми и военными ресурсами, предоставление которых Киеву каким-либо образом влияло на обстановку на поле боя, но их позиция очень важна с политической точки зрения, например, при голосованиях в Генеральной Ассамблее ООН значение имеет позиция каждого государства вне зависимости от размера ВВП, численности армии и населения. Решения Ассамблеи не обязательны к исполнению, но служат проверкой прочности позиции того или иного актора и свидетельством её провала, как в случае с резолюциями с осуждением российской спецоперации на Украине.

