https://ukraina.ru/20220803/1037242203.html
В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины
В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины - 03.08.2022 Украина.ру
В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины
В Бахчисарайском парке миниатюр экспозиция дополнится уменьшенной копией известных архитектурных зданий и памятников освобожденных регионов Украины, завил РИА Новости директор парка-музея Виктор Жиленко 3 августа
2022-08-03T11:51
2022-08-03T11:51
2022-08-03T11:51
новости
бахчисарай
крым
памятник
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"Установят копию памятника Богдану Хмельницкому рядом с копией Графской пристани Севастополя", - рассказал он.Памятник Богдану Хмельницкому, копию которого планируют сделать, находится в Мелитополе Запорожской области.Также, по словам Жиленко, будут созданы копии памятников из городов ЛНР и ДНР.
https://ukraina.ru/20220727/1036925511.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бахчисарай, крым, памятник
В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины
В Бахчисарайском парке миниатюр экспозиция дополнится уменьшенной копией известных архитектурных зданий и памятников освобожденных регионов Украины, завил РИА Новости директор парка-музея Виктор Жиленко 3 августа