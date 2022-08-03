https://ukraina.ru/20220803/1037242203.html

В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины

В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины - 03.08.2022 Украина.ру

В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины

В Бахчисарайском парке миниатюр экспозиция дополнится уменьшенной копией известных архитектурных зданий и памятников освобожденных регионов Украины, завил РИА Новости директор парка-музея Виктор Жиленко 3 августа

2022-08-03T11:51

2022-08-03T11:51

2022-08-03T11:51

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памятник

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"Установят копию памятника Богдану Хмельницкому рядом с копией Графской пристани Севастополя", - рассказал он.Памятник Богдану Хмельницкому, копию которого планируют сделать, находится в Мелитополе Запорожской области.Также, по словам Жиленко, будут созданы копии памятников из городов ЛНР и ДНР.

https://ukraina.ru/20220727/1036925511.html

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новости, бахчисарай, крым, памятник