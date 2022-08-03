В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины - 03.08.2022 Украина.ру
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В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины
В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины - 03.08.2022 Украина.ру
В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины
В Бахчисарайском парке миниатюр экспозиция дополнится уменьшенной копией известных архитектурных зданий и памятников освобожденных регионов Украины, завил РИА Новости директор парка-музея Виктор Жиленко 3 августа
2022-08-03T11:51
2022-08-03T11:51
новости
бахчисарай
крым
памятник
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"Установят копию памятника Богдану Хмельницкому рядом с копией Графской пристани Севастополя", - рассказал он.Памятник Богдану Хмельницкому, копию которого планируют сделать, находится в Мелитополе Запорожской области.Также, по словам Жиленко, будут созданы копии памятников из городов ЛНР и ДНР.
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новости, бахчисарай, крым, памятник

В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины

11:51 03.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПарк миниатюр в Бахчисарае
Парк миниатюр в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Бахчисарайском парке миниатюр экспозиция дополнится уменьшенной копией известных архитектурных зданий и памятников освобожденных регионов Украины, завил РИА Новости директор парка-музея Виктор Жиленко 3 августа
"Установят копию памятника Богдану Хмельницкому рядом с копией Графской пристани Севастополя", - рассказал он.
Памятник Богдану Хмельницкому, копию которого планируют сделать, находится в Мелитополе Запорожской области.
Также, по словам Жиленко, будут созданы копии памятников из городов ЛНР и ДНР.
Топ-лоты аукциона Весь Пушкин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 15:20
Власти Запорожья снесли памятник Александру Пушкину в центре города Администрация Запорожского городского совета демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, который простоял там 20 лет, сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета
 
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