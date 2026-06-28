Лихачёв: МАГАТЭ молчит об ударах ВСУ, потому что контрольный пакет у Запада - 28.06.2026 Украина.ру
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Лихачёв: МАГАТЭ молчит об ударах ВСУ, потому что контрольный пакет у Запада
Лихачёв: МАГАТЭ молчит об ударах ВСУ, потому что контрольный пакет у Запада - 28.06.2026 Украина.ру
Лихачёв: МАГАТЭ молчит об ударах ВСУ, потому что контрольный пакет у Запада
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что МАГАТЭ занимает двойственную позицию по ударам ВСУ по Запорожской АЭС.
2026-06-28T17:45
2026-06-28T17:45
новости
запад
энергодар
россия
дмитрий лихачев
вооруженные силы украины
магатэ
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"МАГАТЭ не говорит откровенно об ударах ВСУ, потому что контрольный пакет в управляющем совете принадлежит Западу. С этим надо бороться", — считает Лихачёв. Другие заявления главы "Росатома": 🟦 ВСУ поставили задачу до предела "закошмарить" население Энергодара. Россия донесёт это до мирового сообщества. 🟦 Зарубежным партнёрам "Росатома" поступают угрозы, в том числе персональных санкций, затрудняются расчёты, но прогресс не остановить. 🟦 Госкорпорация наращивает портфель заказов и число строек АЭС за рубежом. 🟦 План восстановления численности российских специалистов на АЭС "Бушер" утверждён, но они не вернутся, пока не будет стопроцентной гарантии безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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новости, запад, энергодар, россия, дмитрий лихачев, вооруженные силы украины, магатэ, росатом
Новости, Запад, Энергодар, Россия, Дмитрий Лихачев, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Росатом

Лихачёв: МАГАТЭ молчит об ударах ВСУ, потому что контрольный пакет у Запада

17:45 28.06.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что МАГАТЭ занимает двойственную позицию по ударам ВСУ по Запорожской АЭС.
"МАГАТЭ не говорит откровенно об ударах ВСУ, потому что контрольный пакет в управляющем совете принадлежит Западу. С этим надо бороться", — считает Лихачёв.
Другие заявления главы "Росатома":
🟦 ВСУ поставили задачу до предела "закошмарить" население Энергодара. Россия донесёт это до мирового сообщества.
🟦 Зарубежным партнёрам "Росатома" поступают угрозы, в том числе персональных санкций, затрудняются расчёты, но прогресс не остановить.
🟦 Госкорпорация наращивает портфель заказов и число строек АЭС за рубежом.
🟦 План восстановления численности российских специалистов на АЭС "Бушер" утверждён, но они не вернутся, пока не будет стопроцентной гарантии безопасности.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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