https://ukraina.ru/20260628/likhachv-magate-molchit-ob-udarakh-vsu-potomu-chto-kontrolnyy-paket-u-zapada-1080734179.html

Лихачёв: МАГАТЭ молчит об ударах ВСУ, потому что контрольный пакет у Запада

Лихачёв: МАГАТЭ молчит об ударах ВСУ, потому что контрольный пакет у Запада - 28.06.2026 Украина.ру

Лихачёв: МАГАТЭ молчит об ударах ВСУ, потому что контрольный пакет у Запада

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что МАГАТЭ занимает двойственную позицию по ударам ВСУ по Запорожской АЭС.

2026-06-28T17:45

2026-06-28T17:45

2026-06-28T17:45

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"МАГАТЭ не говорит откровенно об ударах ВСУ, потому что контрольный пакет в управляющем совете принадлежит Западу. С этим надо бороться", — считает Лихачёв. Другие заявления главы "Росатома": 🟦 ВСУ поставили задачу до предела "закошмарить" население Энергодара. Россия донесёт это до мирового сообщества. 🟦 Зарубежным партнёрам "Росатома" поступают угрозы, в том числе персональных санкций, затрудняются расчёты, но прогресс не остановить. 🟦 Госкорпорация наращивает портфель заказов и число строек АЭС за рубежом. 🟦 План восстановления численности российских специалистов на АЭС "Бушер" утверждён, но они не вернутся, пока не будет стопроцентной гарантии безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня

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новости, запад, энергодар, россия, дмитрий лихачев, вооруженные силы украины, магатэ, росатом