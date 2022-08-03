https://ukraina.ru/20220803/1037234895.html

"Шантаж вместо конкуренции": посол России в США высказался о санкциях

"Шантаж вместо конкуренции": посол России в США высказался о санкциях - 03.08.2022 Украина.ру

"Шантаж вместо конкуренции": посол России в США высказался о санкциях

Санкции против РФ, в очередной раз принятые США и Евросоюзом, расшатывают глобальные рынки и не дают развиваться справедливой конкуренции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в отчете, опубликованном посольством 3 августа

2022-08-03T10:59

2022-08-03T10:59

2022-08-03T10:59

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анатолий антонов

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"Раскрученная Вашингтоном "санкционная машина" продолжает "штамповать" ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции", - сказано в документе.Глобальные рынки, по мнению Антонова, страдают от значительных нарушений цепочек поставок, что влечет за собой рост цен и логистические трудности.Он отметил, что наиболее сильно эти проблемы отражаются на развивающихся странах.Накануне 2 август США расширили список санкций в отношении 13 физически и 30 юридических лиц из России.

https://ukraina.ru/20220802/1037089338.html

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новости, сша, санкции, вашингтон, анатолий антонов