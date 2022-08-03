"Шантаж вместо конкуренции": посол России в США высказался о санкциях
Санкции против РФ, в очередной раз принятые США и Евросоюзом, расшатывают глобальные рынки и не дают развиваться справедливой конкуренции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в отчете, опубликованном посольством 3 августа
"Раскрученная Вашингтоном "санкционная машина" продолжает "штамповать" ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции", - сказано в документе.
Глобальные рынки, по мнению Антонова, страдают от значительных нарушений цепочек поставок, что влечет за собой рост цен и логистические трудности.
Он отметил, что наиболее сильно эти проблемы отражаются на развивающихся странах.
Накануне 2 август США расширили список санкций в отношении 13 физически и 30 юридических лиц из России.
Вчера, 08:59Пушков отреагировал на санкции Венгрии против РоссииВенгрия была вынуждена присоединиться к антироссийским санкциям из-за членства в ЕС. Такое сообщение в своем Telegram-канале 2 августа написал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков