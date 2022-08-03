https://ukraina.ru/20220803/1037230574.html

МИД РФ: США признались в создании "IT-армии Украины"

МИД РФ: США признались в создании "IT-армии Украины"

МИД РФ: США признались в создании "IT-армии Украины"

США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях, в том числе для атак на российскую инфраструктуру руками украинцев. Такое заявление 3 августа сделал замглавы МИД России Олег Сыромолотов, сообщают РИА Новости

2022-08-03T09:19

2022-08-03T09:19

2022-08-03T09:19

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хакеры

атаки

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сша

армия

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В июне директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских сообщил, что на российские госорганы и хранилища данных регулярно совершаются кибератаки иностранными специалистами. По его данным против Росси работает 22 группировки, в их числе "IT-Армия Украины", американская GhostClan, грузинская GNG и польская Squad303.К слову, ранее глава американского киберкомандования, директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне в интервью Sky News действительно подтвердил участие своей страны в кибервойне на стороне Киева, сказав, что армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций в поддержку Украины.Постпред России при ООН Василий Небензя ответил, что Москва даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность.

https://ukraina.ru/20220803/1037226752.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, хакеры, атаки, украина, сша, армия