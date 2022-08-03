https://ukraina.ru/20220803/1037230574.html
МИД РФ: США признались в создании "IT-армии Украины"
МИД РФ: США признались в создании "IT-армии Украины"
МИД РФ: США признались в создании "IT-армии Украины"
США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях, в том числе для атак на российскую инфраструктуру руками украинцев. Такое заявление 3 августа сделал замглавы МИД России Олег Сыромолотов, сообщают РИА Новости
2022-08-03T09:19
2022-08-03T09:19
2022-08-03T09:19
новости
хакеры
атаки
украина
сша
армия
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В июне директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских сообщил, что на российские госорганы и хранилища данных регулярно совершаются кибератаки иностранными специалистами. По его данным против Росси работает 22 группировки, в их числе "IT-Армия Украины", американская GhostClan, грузинская GNG и польская Squad303.К слову, ранее глава американского киберкомандования, директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне в интервью Sky News действительно подтвердил участие своей страны в кибервойне на стороне Киева, сказав, что армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций в поддержку Украины.Постпред России при ООН Василий Небензя ответил, что Москва даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность.
https://ukraina.ru/20220803/1037226752.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, хакеры, атаки, украина, сша, армия
МИД РФ: США признались в создании "IT-армии Украины"
США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях, в том числе для атак на российскую инфраструктуру руками украинцев. Такое заявление 3 августа сделал замглавы МИД России Олег Сыромолотов, сообщают РИА Новости
"Признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру", - сказал дипломат.
В июне директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских сообщил, что на российские госорганы и хранилища данных регулярно совершаются кибератаки иностранными специалистами. По его данным против Росси работает 22 группировки, в их числе "IT-Армия Украины", американская GhostClan, грузинская GNG и польская Squad303.
К слову, ранее глава американского киберкомандования, директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне в интервью Sky News действительно подтвердил участие своей страны в кибервойне на стороне Киева, сказав, что армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций в поддержку Украины.
Постпред России при ООН Василий Небензя ответил, что Москва даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность.