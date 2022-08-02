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Ракетный удар по пленным боевикам "Азова" санкционировали США – Минобороны РФ

Ракетный удар по пленным боевикам "Азова" санкционировали США – Минобороны РФ - 02.08.2022 Украина.ру

Ракетный удар по пленным боевикам "Азова" санкционировали США – Минобороны РФ

Администрация президента США несет ответственность за гибель людей в Еленовке, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 августа

2022-08-02T15:44

2022-08-02T15:44

2022-08-02T15:44

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Ранее американские ракеты HIMARS ударили по Еленовке, где в СИЗО содержались в том числе боевики неонацистского полка "Азов"*, начавшие давать показания. Более 50 человек погибло в результате ракетной атаки.Он напомнил, что ранее начальник Главного управления разведки вооруженных сил Украины генерал Вадим Скибицкий в интервью изданию "Телеграф" заявил, что каждый запуск ракет HIMARS утверждается представителями разведслужб США, которые могут остановить любую атаку в случае недовольства выбранной целью.Конашенков отметил, что это неопровержимо доказывает вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине вопреки всем заявлениям Белого Дома и Пентагона.

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