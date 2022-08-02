Ракетный удар по пленным боевикам "Азова" санкционировали США – Минобороны РФ - 02.08.2022 Украина.ру
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Ракетный удар по пленным боевикам "Азова" санкционировали США – Минобороны РФ
Ракетный удар по пленным боевикам "Азова" санкционировали США – Минобороны РФ - 02.08.2022 Украина.ру
Ракетный удар по пленным боевикам "Азова" санкционировали США – Минобороны РФ
Администрация президента США несет ответственность за гибель людей в Еленовке, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 августа
2022-08-02T15:44
2022-08-02T15:44
новости
минобороны
himars
ракетный удар
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Ранее американские ракеты HIMARS ударили по Еленовке, где в СИЗО содержались в том числе боевики неонацистского полка "Азов"*, начавшие давать показания. Более 50 человек погибло в результате ракетной атаки.Он напомнил, что ранее начальник Главного управления разведки вооруженных сил Украины генерал Вадим Скибицкий в интервью изданию "Телеграф" заявил, что каждый запуск ракет HIMARS утверждается представителями разведслужб США, которые могут остановить любую атаку в случае недовольства выбранной целью.Конашенков отметил, что это неопровержимо доказывает вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине вопреки всем заявлениям Белого Дома и Пентагона.
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новости, минобороны, himars, ракетный удар, днр, минобороны рф

Ракетный удар по пленным боевикам "Азова" санкционировали США – Минобороны РФ

15:44 02.08.2022
 
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Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Администрация президента США несет ответственность за гибель людей в Еленовке, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 августа
Ранее американские ракеты HIMARS ударили по Еленовке, где в СИЗО содержались в том числе боевики неонацистского полка "Азов"*, начавшие давать показания. Более 50 человек погибло в результате ракетной атаки.
Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена.
Игорь Конашенков
официальный представитель Минобороны РФ
Он напомнил, что ранее начальник Главного управления разведки вооруженных сил Украины генерал Вадим Скибицкий в интервью изданию "Телеграф" заявил, что каждый запуск ракет HIMARS утверждается представителями разведслужб США, которые могут остановить любую атаку в случае недовольства выбранной целью.
Конашенков отметил, что это неопровержимо доказывает вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине вопреки всем заявлениям Белого Дома и Пентагона.
11:48
Почему хрен редьки не слаще. ИГИЛ* и УГИЛ** — это ещё раз о Еленовке
 
НовостиМинобороныHIMARSракетный ударднрМинобороны РФ
 
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