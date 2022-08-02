Недетские игры: визит Пелоси на Тайвань. Быть или не быть и что дальше? - Бовт. Видео - 02.08.2022 Украина.ру
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Недетские игры: визит Пелоси на Тайвань. Быть или не быть и что дальше? - Бовт. Видео
Недетские игры: визит Пелоси на Тайвань. Быть или не быть и что дальше? - Бовт. Видео - 02.08.2022 Украина.ру
Недетские игры: визит Пелоси на Тайвань. Быть или не быть и что дальше? - Бовт. Видео
Политолог, журналист Георгий Бовт в эфире Украина.ру оценил ситуацию вокруг Косово, необходимость обсуждать с США замену СНВ-3, а также рассказал, рискнет ли... Украина.ру, 02.08.2022
2022-08-02T12:58
2022-08-02T12:58
видео
георгий бовт
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Политолог, журналист Георгий Бовт в эфире Украина.ру оценил ситуацию вокруг Косово, необходимость обсуждать с США замену СНВ-3, а также рассказал, рискнет ли Нэнси Пелоси посетить Тайвань и чем это обернется для США:00:42 - Кому интересен кризис в Сербии и почему Косово отложило вступление в силу ранее принятых решений?02:13 - Каковы интересы НАТО и ЕС в Сербии?03:17 - Каковы перспективы замены СНВ-3?08:11 –Рискнет ли Нэнси Пелоси посетить Тайвань и какой будет реакция Китая?10:22 - Существенны ли противоречия между позициями стран ЕС по ситуации на Украине?11:52 - Насколько эффективно Россия ведёт информационную войну против Запада? Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на фоне ожидаемого во вторник вечером прибытия Пелоси на остров.
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видео, георгий бовт, видео

Недетские игры: визит Пелоси на Тайвань. Быть или не быть и что дальше? - Бовт. Видео

12:58 02.08.2022
 
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Политолог, журналист Георгий Бовт в эфире Украина.ру оценил ситуацию вокруг Косово, необходимость обсуждать с США замену СНВ-3, а также рассказал, рискнет ли Нэнси Пелоси посетить Тайвань и чем это обернется для США:
00:42 - Кому интересен кризис в Сербии и почему Косово отложило вступление в силу ранее принятых решений?
02:13 - Каковы интересы НАТО и ЕС в Сербии?
03:17 - Каковы перспективы замены СНВ-3?
08:11 –Рискнет ли Нэнси Пелоси посетить Тайвань и какой будет реакция Китая?
10:22 - Существенны ли противоречия между позициями стран ЕС по ситуации на Украине?
11:52 - Насколько эффективно Россия ведёт информационную войну против Запада?
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на фоне ожидаемого во вторник вечером прибытия Пелоси на остров.
 
ВидеоГеоргий Бовт
 
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