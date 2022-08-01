Военный эксперт сказал, когда наконец Россия выбьет ВСУ из Донбасса и что будет потом - 01.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт сказал, когда наконец Россия выбьет ВСУ из Донбасса и что будет потом
Военный эксперт сказал, когда наконец Россия выбьет ВСУ из Донбасса и что будет потом - 01.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт сказал, когда наконец Россия выбьет ВСУ из Донбасса и что будет потом
Славянско-краматорская группировка ВСУ сильная. Важно, что она здорово готовилась, училась у американцев воевать в обороне. Поэтому все понимают, что линия Славянск — Краматорск и будет последней линией обороны противника. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T13:26
2022-08-01T13:26
новости
россия
всу
донбасс
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Эксперт пояснил, что после взятия Славянска и Краматорска у ВСУ останется лесостепь и не будет городских застроек, которые укреплялись, поэтому союзным войскам важно взять два эти крупных пункта.После Донбасса останутся два важных направления — Николаев и Харьков. Север и Юг. Там меньше ВСУ и профессиональных подготовленных солдат, там ситуация может развиваться гораздо быстрее, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, донбасс

Военный эксперт сказал, когда наконец Россия выбьет ВСУ из Донбасса и что будет потом

13:26 01.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Славянско-краматорская группировка ВСУ сильная. Важно, что она здорово готовилась, училась у американцев воевать в обороне. Поэтому все понимают, что линия Славянск — Краматорск и будет последней линией обороны противника. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что после взятия Славянска и Краматорска у ВСУ останется лесостепь и не будет городских застроек, которые укреплялись, поэтому союзным войскам важно взять два эти крупных пункта.
"Потому что Одессу и Николаев никто штурмовать не будет, они легко обходятся с севера — и там общая граница с Приднестровьем. Это очевидно, здесь никаких секретов нет", - указал Подберезкин.
После Донбасса останутся два важных направления — Николаев и Харьков. Север и Юг. Там меньше ВСУ и профессиональных подготовленных солдат, там ситуация может развиваться гораздо быстрее, заключил собеседник издания.
 
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