https://ukraina.ru/20220801/1037069108.html

Военный эксперт сказал, когда наконец Россия выбьет ВСУ из Донбасса и что будет потом

Военный эксперт сказал, когда наконец Россия выбьет ВСУ из Донбасса и что будет потом - 01.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт сказал, когда наконец Россия выбьет ВСУ из Донбасса и что будет потом

Славянско-краматорская группировка ВСУ сильная. Важно, что она здорово готовилась, училась у американцев воевать в обороне. Поэтому все понимают, что линия Славянск — Краматорск и будет последней линией обороны противника. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-01T13:26

2022-08-01T13:26

2022-08-01T13:26

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Эксперт пояснил, что после взятия Славянска и Краматорска у ВСУ останется лесостепь и не будет городских застроек, которые укреплялись, поэтому союзным войскам важно взять два эти крупных пункта.После Донбасса останутся два важных направления — Николаев и Харьков. Север и Юг. Там меньше ВСУ и профессиональных подготовленных солдат, там ситуация может развиваться гораздо быстрее, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс