Украинские беженцы нагло требуют прислугу из поляков - эксперт - 01.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220801/1037055763.html
Украинские беженцы нагло требуют прислугу из поляков - эксперт
Украинские беженцы нагло требуют прислугу из поляков - эксперт - 01.08.2022 Украина.ру
Украинские беженцы нагло требуют прислугу из поляков - эксперт
Украинские беженцы нередко вызывают возмущение у поляков своими наглыми требованиями, рассказал специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
2022-08-01T06:29
2022-08-01T06:29
новости
украина
польша
беженцы
дискриминация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/46/1033744658_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2cfd147e5e094ea5767141c67d3a5768.jpg.webp
Также, по его словам, возмущение поляков вызывают «очень дорогие машины с украинскими номерами у польских ресторанов и гостиниц».Кроме того, поляки подвергаются дискриминации из-за того, что украинцы получают больше льгот в Польше, чем местные жители, отметил Стремидловский.Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220704/1034290799.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/46/1033744658_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_3676beefd33a8baa1d84299dea0cc26b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, беженцы, дискриминация

Украинские беженцы нагло требуют прислугу из поляков - эксперт

06:29 01.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские беженцы нередко вызывают возмущение у поляков своими наглыми требованиями, рассказал специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
Некоторые украинские беженцы ведут себя оригинально, когда дают объявления, что им требуется прислуга из числа поляков, которая говорит на украинском языке
Также, по его словам, возмущение поляков вызывают «очень дорогие машины с украинскими номерами у польских ресторанов и гостиниц».
Кроме того, поляки подвергаются дискриминации из-за того, что украинцы получают больше льгот в Польше, чем местные жители, отметил Стремидловский.
Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 17:31
Украинская ловушка США, прозрение Польши, правда об освобождении Лисичанска: что говорили об Украине в мире 4 июляСША расставили ловушку для РФ и Европы, но поймать в неё Москву не удалось. Тем временем в Евросоюзе узнают правду об Украине: в Польше — о нахальном поведении беженцев, во Франции — о радости жителей Лисичанска от победы российских военных над проукраинскими силами
 
НовостиУкраинаПольшабеженцыдискриминация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30В Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины - эксперт
07:27Главное на 1 августа: в России и мире
07:22Чубайс попал в реанимацию. Что известно о его диагнозе
07:12Астрология и политика. Президент Зеленский, опасная жара в августе и момент катастроф
07:00У европейских властей надежда только на пандемию оспы обезьян - эксперт
06:29Украинские беженцы нагло требуют прислугу из поляков - эксперт
06:00Алексей Мухин: Зеленский - неуч и тупица
05:30Поляки сталкиваются с дискриминацией из-за украинцев - эксперт
05:00Агент России в СБУ рассказал подробности о подготовке Киевом диверсантов в Херсоне
04:31"Пустые пиджаки": эксперт объяснил, почему политики ЕС не защищают интересы своих стран
04:00Другое направление: агент России в СБУ объяснил, почему наступления ВСУ на Херсон не будет
19:00Терроризм как проверенный метод. Итоги 31 июля на Украине
18:31Десятки шахтёров застряли под землёй в ДНР в результате обстрела ВСУ
18:10Глава NASA раскритиковал Китай за непредоставление данных о падении ракеты-носителя
17:43“Неадекватно и сюрреалистично”: Захарова высказалась об азиатском турне Пелоси
17:13Шойгу: Российский флот успешно защищает страну
16:44Россия пригласила международных экспертов для расследования обстрела СИЗО в Еленовке
16:30Хроника событий на Украине на 16:00 31 июля: потери ВСУ, зерно, опасность в Севастополе
16:19Пушков предложил, как ответить “ненавидящей русских” дипломату из Норвегии
15:59Смерть олигарха: версии гибели Алексея Вадатурского
Лента новостейМолния