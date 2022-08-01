Украинские беженцы нагло требуют прислугу из поляков - эксперт
Украинские беженцы нередко вызывают возмущение у поляков своими наглыми требованиями, рассказал специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
Некоторые украинские беженцы ведут себя оригинально, когда дают объявления, что им требуется прислуга из числа поляков, которая говорит на украинском языке
Также, по его словам, возмущение поляков вызывают «очень дорогие машины с украинскими номерами у польских ресторанов и гостиниц».
Кроме того, поляки подвергаются дискриминации из-за того, что украинцы получают больше льгот в Польше, чем местные жители, отметил Стремидловский.
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