https://ukraina.ru/20220729/1037008936.html

Станислав Стремидловский: Любезности Зеленского к Польше не спасут Украину от гибели

Станислав Стремидловский: Любезности Зеленского к Польше не спасут Украину от гибели - 29.07.2022 Украина.ру

Станислав Стремидловский: Любезности Зеленского к Польше не спасут Украину от гибели

Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T12:36

2022-07-29T12:36

2022-07-29T13:21

интервью

владимир зеленский

польша

украина

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Примирить русских, украинцев и поляков могло бы только гипотетическое нападение крупной третьей силы. В этом случае на какое-то время русские, украинцы и поляки оказались бы в одном окопе, но ненадолго, считает специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Верховная Рада приняла закон, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами. После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина. В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.— Станислав, позволит ли закон польским властям реализовать планы в отношении Украины, которые они всячески скрывают?— Я не думаю, что принятый закон как-то продвигает или отсрочивает эти планы. Это просто подтверждение того, о чем говорил Зеленский. Когда он представлял законопроект, он сообщал, что этот законопроект «наш зеркальный ответ на те меры, которые приняла Польша в отношении украинских граждан».Но я замечу, что Польша пошла гораздо дальше. Сами польские эксперты говорят, что Варшава предприняла меры, которые значительно облегчают возможность получения украинцами польского гражданства. Польша сократила срок, который нужен для предоставления вида на жительство, а потом уже и получения польского гражданства.В законе, который приняла Верховная Рада, ничего такого нет. Да и вообще мне трудно представить, чтобы поляки захотели стать гражданами Украины. Польша пока скорее хочет интегрировать украинцев в польское пространство.Так что принятый на Украине закон — это лишь ответная любезность со стороны Зеленского.— Польский институт экономики сообщил, что Варшава потратила около 1% своего ВВП на помощь для беженцев с Украины. Как к этому поляки относятся? Они это скорее поддерживают, потому что «нужно помочь нашим людям переехать к нам», или они скорее ропщут?— С одной стороны, поляки довольно близко к сердцу приняли страдания украинских беженцев на первых порах. Многие поляки по собственной инициативе стали им помогать. Тем более, польское правительство даже обещало предоставлять им какую-то помощь.Сейчас реальность другая. Прибытие такого большого количества беженцев в крупные города привело к резкому подорожанию цен на аренду квартир, ипотека стала расти, а это означает, что многие поляки оказываются в худшем положении, потому что им стало сложнее снять достойное жилье или взять ипотечный кредит.Льготы, которые стали давать украинцам, тоже стали вызывать возмущение многих поляков. Особенно, если они на бытовом уровне сталкиваются с позитивной дискриминацией. Например, когда украинские дети могут посетить музей за символическую плату в один злотый, польские дети должны платить полную сумму.Еще некоторые украинские беженцы ведут себя оригинально, когда дают объявления, что им требуется прислуга из числа поляков, которая говорит на украинском языке, или когда они паркуют очень дорогие машины с украинскими номерами у польских ресторанов и гостиниц. Это поляки видят и это тоже вызывают у них бытовое возмущение.— Есть ли польские политики, которые пытались использовать эти настроения?— Единственная такая сила — это часть депутатов из представленной в Сейме «Конфедерации свободы и независимости» во главе с Гжегожем Брауном. Они подготовили специальную брошюру, что нужно остановить украинизацию Польши. Но с точки зрения внутренней политики Польши это маргинальный сюжет. Какие-то другие силы их не поддерживают.— В свое время поляков обрадовал наш уход из Киевской области. Как они сейчас оценивают шансы ВСУ одержать над нами победу?— Это интересный вопрос. Если поначалу польские медиа, журналисты и эксперты заверяли поляков, что Украина непременно победит Россию, то сейчас в ведущих изданиях появляются публикации, авторы которых ставят этот тезис под большое сомнение.В качестве примера я бы хотел привести статью в издании Rzeczpospolita с заголовком «Что если Украина проиграет», которую написал обозреватель правого журнала Do Rzeczy (Кстати. — польск.) Лукаш Важеха. В ней автор ставит вопрос, что победа Украины спорная, что русские по кускам отбирают все больше ее территорий и что нельзя сравнивать военный и экономический потенциал Киева и Москвы. А это означает, что нужно ставить вопрос о сделке между конфликтующими сторонами.Сама постановка такого вопроса уже вызывает острую реакцию среди польских «ястребов». Хотя Важеха задает правильные вопросы. Он спрашивает: «Во что эта сделка обойдется Польше?». Потому что поляки понимают, что Россия обладает хорошей и долгой памятью. И то, как Польша отвратительно повела себя в этом конфликте, объявив тотальную войну всему, что делает Россия, означает, что Москва рано или поздно предъявит счет Варшаве.Так что такого рода публикации стали появляться, а в перспективе их будет больше.— Есть ли у поляков план на случай, что этот конфликт растянется на несколько лет, когда мы не сможем наступать, а они не смогут контратаковать?— Поляки, как и я, полагают, что этот конфликт на несколько лет вряд ли растянется. Я уверен, что мы с Украиной управимся гораздо раньше.— В интернете есть такая шутка, что вместе поляки и украинцы не любят русских, русские и поляки не любят украинцев, а русские и украинцы не любят поляков. Может ли что-то поменять эту тенденцию?— Может. Самый очевидный вариант — это когда на нас нападут марсиане или немцы. В этом случае сработает историческая память о Второй мировой войне. Так что на какое-то время русские, украинцы и поляки окажутся в одном окопе. Но ненадолго.

https://ukraina.ru/20220712/1034342772.html

https://ukraina.ru/20220728/1036986587.html

https://ukraina.ru/20220725/1036843254.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, владимир зеленский, польша, украина