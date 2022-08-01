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Агент России в СБУ рассказал подробности о подготовке Киевом диверсантов в Херсоне

Агент России в СБУ рассказал подробности о подготовке Киевом диверсантов в Херсоне - 01.08.2022 Украина.ру

Агент России в СБУ рассказал подробности о подготовке Киевом диверсантов в Херсоне

С 2015 года Служба безопасности Украины готовила глубоко законспирированные сети на территориях востока и юга Украины на случай потери контроля над землями, рассказал перешедший на сторону России сотрудник СБУ Василий Прозоров в интервью изданию Украина.ру

2022-08-01T05:00

2022-08-01T05:00

2022-08-01T05:00

сбу

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Он отметил, что для создания сети привлекались высококлассные оперативные работники и бойцы спецназа "Альфа".Проводился психологический отбор, также работали иностранные инструкторы, с 2015 года готовились конспиративные квартиры, тайники с оружием, сообщил Прозоров.Также, по его словам, заранее велась подготовка внедрения представителей организованного подполья в органы новой власти, которая будет образована после ухода киевского режима из региона.Интервью Прозорова можно прочитать на нашем сайте.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сбу, новости, диверсанты, украина, василий прозоров