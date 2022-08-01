Агент России в СБУ рассказал подробности о подготовке Киевом диверсантов в Херсоне - 01.08.2022 Украина.ру
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Агент России в СБУ рассказал подробности о подготовке Киевом диверсантов в Херсоне
Агент России в СБУ рассказал подробности о подготовке Киевом диверсантов в Херсоне - 01.08.2022 Украина.ру
Агент России в СБУ рассказал подробности о подготовке Киевом диверсантов в Херсоне
С 2015 года Служба безопасности Украины готовила глубоко законспирированные сети на территориях востока и юга Украины на случай потери контроля над землями, рассказал перешедший на сторону России сотрудник СБУ Василий Прозоров в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T05:00
2022-08-01T05:00
сбу
новости
диверсанты
украина
василий прозоров
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Он отметил, что для создания сети привлекались высококлассные оперативные работники и бойцы спецназа "Альфа".Проводился психологический отбор, также работали иностранные инструкторы, с 2015 года готовились конспиративные квартиры, тайники с оружием, сообщил Прозоров.Также, по его словам, заранее велась подготовка внедрения представителей организованного подполья в органы новой власти, которая будет образована после ухода киевского режима из региона.Интервью Прозорова можно прочитать на нашем сайте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сбу, новости, диверсанты, украина, василий прозоров

Агент России в СБУ рассказал подробности о подготовке Киевом диверсантов в Херсоне

05:00 01.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по событиям на постмайданной Украине
П/к по событиям на постмайданной Украине - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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С 2015 года Служба безопасности Украины готовила глубоко законспирированные сети на территориях востока и юга Украины на случай потери контроля над землями, рассказал перешедший на сторону России сотрудник СБУ Василий Прозоров в интервью изданию Украина.ру
Уже в 2015 году Киев допускал мысль, что они потеряют контроль над этими территориями. Я должен отметить, что варианты, которые предоставляли подразделения СБУ для подготовки таких сетей глубокого залегания, подполья – там речь шла о серьезной подготовке.
Василий Прозоров
агент РФ в СБУ
Он отметил, что для создания сети привлекались высококлассные оперативные работники и бойцы спецназа "Альфа".
Проводился психологический отбор, также работали иностранные инструкторы, с 2015 года готовились конспиративные квартиры, тайники с оружием, сообщил Прозоров.
Также, по его словам, заранее велась подготовка внедрения представителей организованного подполья в органы новой власти, которая будет образована после ухода киевского режима из региона.
Интервью Прозорова можно прочитать на нашем сайте.
 
СБУНовостидиверсантыУкраинаВасилий Прозоров
 
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