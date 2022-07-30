https://ukraina.ru/20220730/1037014874.html

Василий Прозоров: Вопрос с террористическим подпольем ВСУ и ГУР будет решен качественно

Василий Прозоров: Вопрос с террористическим подпольем ВСУ и ГУР будет решен качественно - 30.07.2022 Украина.ру

Василий Прозоров: Вопрос с террористическим подпольем ВСУ и ГУР будет решен качественно

Украина.ру, 30.07.2022

2022-07-30T13:09

2022-07-30T13:09

2022-07-30T13:09

интервью

василий прозоров

сбу

гур моу

диверсанты

спецслужбы

сво

украина

рф

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Украинские спецслужбы заблаговременно готовили кадры для сетей глубокого залегания, для "спящих ячеек" на территориях, которые впоследствии были освобождены союзными силами. Подготовка была очень серьезная, об этом свидетельствуют документы, сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Василий, очень громко был развенчан план Украины по угону боевых самолетов России. На что вообще они рассчитывали, ведь схема была, насколько я понял, довольно легко вскрыта? В чем была промашка украинских спецслужб?– Со стороны, это выглядело очень непрофессионально, мягко скажем. Сложилось впечатление, что украинские сотрудники, получив каким-то образом список личного состава воинской части, просто обзванивали всех подряд летчиков, в надежде, что кто-то из них клюнет на такую наживку. Соответственно, российские спецслужбы, узнав об этом, подготовили им наживку, только уже - со своей стороны.Вообще непрофессионально. Тупая, одноходовая комбинация. Это очень напоминает, как западные спецслужбы пытались вербовать советских секретоносителей, вот уже под конец развала Советского Союза - в девяностом, девяносто первом годах, когда всем было понятно, что империя шатается. Они просто приходили и говорили: идите к нам, мы вам дадим денег и паспорт. Вот также тупо.По-моему, сейчас согласиться на вербовку украинскими спецслужбами - это, как говорит молодежь, вообще зашквар, тем более, военному летчику. Надо признать, что материальное положение у пилотов ВКС РФ достаточно хорошее.– Почему не придумали более сложный план, почему действовали так прямо и так тупо?– Здесь, думаю, много факторов. Это и падение профессионализма общее и в ГУР (Главное управление разведки МО Украины – Ред.), и в СБУ, и Службе внешней разведки Украины. Это и постоянное давление со стороны украинской политической власти, что нужна победа, нужно громкое дело. И подталкивание к этому, конечно, западных кураторов.Ведь вскрылось, благодаря господину Грозеву, что стояли за этой операцией британские спецслужбы, в том числе МИ-6. Возможно, они тоже подталкивали украинских разведчиков – давайте-давайте, нужно быстрее что-то. Ведь на фронте все очень нехорошо для них.Вы видите на Донбассе последние сообщения – мы реально продвигаемся, и (берем – Ред.) стратегические объекты, в том числе Углегорскую ТЭС, а это очень серьезный кусочек общей энергосистемы.Побед каких-то, даже высосанных из пальца (у Киева – Ред.) нет, поэтому надо чем-то отвлекать народ. Это была бы очень сильная медийная операция, несмотря даже на то, что и самолет угнанный представлял бы большую ценность как для западных разведок, так и для украинских Вооруженных сил, но, в первую очередь – медийная составляющая. Но видите – не получилось.Честь и хвала военной контрразведке ФСБ России, которая провернула такую операцию, и другим спецслужбам, которые, я уверен, в этом участвовали. Молодцы, красиво получилось.– Не сказать, что совсем в украинском медийном пространстве нет побед. Сначала это был удар по Новой Каховке, а потом регулярное нанесение ударов по Антоновскому мосту. Почему так сконцентрировались именно на этом мосту, что с украинским контрнаступлением на Херсон, потому что ни о чем не говорят, только вот – "мост, мост, мост…"? И что с украинской пропагандой? Арестович уже не так уверен в нашем провале на Херсонском направлении.– Почему мост – понятно. Получилось так, что наша группировка на правобережье Днепра в Херсонской области, есть вопросы логистики. То есть, связывается она всего двумя мостовыми переходами. Это плотина в Новой Каховке и Антоновский мост в Херсоне. Естественно, так как Украина рассчитывает на наступление на юге, в Херсонской области, то, конечно, надо перерезать пути снабжения российской группировки.Тут возникает вопрос. Я как человек, имеющий какое-то понимание в военном деле, задаю себе массу вопросов. Если вы готовитесь к наступлению на этом участке – почему вы об этом так долго рассказываете во всех СМИ? Не надо считать дураками противоположную сторону, то есть - нас. Естественно, мы не можем не обратить внимание на то, что вы готовитесь к такому наступлению.Удары по Антоновскому мосту прекрасно вписываются в общую картину подготовки к этому наступлению. Это аксиома – перед наступлением надо перерезать пути снабжения противника. Но вы два месяца уже рассказываете про свое наступление, сами себя загоняя в логическую информационную ловушку. Если наступления не будет, то у вас колоссальная зрада (измена – Ред.) – почему вы не пошли в наступление? Вы кричали-кричали, потом не пошли.А если вы пойдете в наступление, то понесете огромные потери и не добьетесь результатов – это будет вообще провал. Получается, заявляя о своем наступлении, украинская власть и военное командование отрезают себе пути информационного маневра. Надо идти в наступление, потому что иначе даже и западная целевая аудитория, и свое население, не поймут – как же так, вы же столько говорили, а тут вы отказались.У меня в связи с этим возникает вопрос, а нет ли здесь более хитрой игры? Они отвлекают наше внимание на херсонское направление, а сами планируют удар где-то в другом месте, например, в районе Изюма, или на запорожском направлении, в направлении на Мелитополь. Может быть так.Тем более, насколько мы уже поняли украинскую власть – Зеленского и его окружения – они больше сторонники даже не стратегических побед на военном поле, а чисто информационных поводов для "перемог".Поэтому они могут куда-то пойти, например, на запорожском направлении, в ту же Васильевку, попытаться ее отбить, и выдать это за колоссальную победу – раздуть во всех мировых СМИ. Может быть, дело в этом. А на херсонское направление они просто отвлекают наше внимание – тратят драгоценные ресурсы, в том числе, американские "Хаймарсы". В противном случае – как-то слишком прямолинейно и тупо.Наше командование, естественно, не может оставить херсонское направление без внимания. Вы же прекрасно понимаете – там степи, там невозможно сосредоточить мощные ударные группировки без того, чтобы их вскрыла наша разведка – авиационная, агентурная, радиоэлектронная. Эти группировки сразу же подвергнутся ударам всеми средствами огневого поражения. Те же "Искандеры", которые невозможно перехватить, они будут бить по этим местам сосредоточения.И что? Поэтому я не верю в херсонское наступление, разве что действительно они какое-то село отобьют и будут кричать, что это победа. Я думаю, что, все-таки, наверное, это какое-то отвлечение внимания. Но не знаю, будущее покажет, просто очень как-то тупо загоняют они сами себя в информационно-логическую ловушку.– Здесь я могу сказать, что они даже не два месяца обещают там наступление. Когда еще в начале марта я был в Херсоне, то уже тогда Арестович заявлял, что сейчас украинская армия будет входить в Херсон, сейчас будет контрнаступление. Мне пришлось поездить, поискать Арестовича, украинские войска, соответственно, их не найти. И два месяца спустя, когда я вернулся, со всех утюгов рассказывали, что - вот-вот, сейчас… И до сих пор продолжают рассказывать. Под Херсоном степи, но на запорожском направлении, опять же, холмы с лесопосадками и поля между ними открытые. Так что там тоже все абсолютно будет видно.– Может быть, тогда Изюм – там леса, там можно просочиться небольшими группами, перерезать дорогу и объявить о колоссальной победе.– Как один из вариантов. На фоне ударов по мосту, на фоне применения "Хаймарс" по другим целям, перестали появляться в медийном пространстве сообщения об украинских диверсантах. Такое чувство, что волна эта схлынула. Они затихли - или какая-то другая информация их затмевает? Насколько серьезной остается угроза терактов и диверсий на освобожденных территориях и на территориях ДНР и ЛНР?– На прошлой неделе было сообщение об уничтожении группы диверсантов в районе Херсона. Как раз пытались они на плавсредствах в Очаковском лимане выйти на подконтрольную нам территорию. Их вовремя заметили и уничтожили. Попыток они не оставляют.Что касается диверсантов, которые оставлены на территории, которую ныне контролируем мы, то я буквально вчера выложил (в телеграм-канале UKR LEAKS – Ред.) реплику, в которой представил ряд документов. Документы датированы еще 2015 годом. Речь идет о том, как Cлужба безопасности Украины готовила глубоко законспирированные сети на территориях востока и юга Украины на случай, если, как там было написано, они подвергнутся оккупации Российской Федерации.Уже в 2015 году Киев допускал мысль, что они потеряют контроль над этими территориями. Я должен отметить, что варианты, которые предоставляли подразделения СБУ для подготовки таких сетей глубокого залегания, подполья – там речь шла о серьезной подготовке. Там и привлечение высококлассных оперативных работников, там и привлечение бойцов спецназа "Альфа" для подготовки подпольщиков. Там и психологический отбор, там и иностранные инструкторы, которые должны были тоже консультировать. Подготовка конспиративных квартир, тайников с оружием. И внедрение представителей этого подполья во вновь формирующиеся органы власти.Все это было прописано еще в 2015 году. И когда мы слышим сейчас о каких-то актах персонального террора в отношении чиновников новых органов власти, Военно-гражданских администраций, или попытках диверсий, подрыв электроподстанций в Бердянске – вы должны понимать, что речь идет не о сопротивлении народа. Народ как раз нас нормально приветствует. Пусть пока сдержанно, потому что боятся многие, но мысли о том, чтобы вооруженно сопротивляться, ни у кого не возникает.А вот эти все проявления – это как раз результат работы законспирированных сетей, которые оставлены СБУ, Силами специальных операций ВСУ, ГУР Министерства обороны. Они оставляли эти законспирированные ячейки террористической направленности.В свою очередь, я вижу постоянно в новостях сообщения о том, как наши правоохранительные органы и спецслужбы регулярно, систематически проводят задержания, выявляют схроны, выявляют пособников украинских спецслужб.Соответственно, это вселяет в меня, как принято говорит, осторожный оптимизм по поводу того, что работа ведется. Работа ведется точечно и целенаправленно. Значит, наши спецслужбы владеют необходимой информацией и, я думаю, опыт имеется достаточно большой, вспомните ликвидацию террористического подполья на Кавказе. Опыт никуда не делся. Думаю, что этот вопрос как раз будет решен качественно. Поэтому, может быть, все меньше и меньше тревожных поводов, сообщений о диверсиях и террористических актах.

https://ukraina.ru/20220516/1033967914.html

https://ukraina.ru/20220727/1036940684.html

https://ukraina.ru/20220530/1034054463.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, василий прозоров, сбу, гур моу, диверсанты, спецслужбы, сво, украина, рф