https://ukraina.ru/20220729/1037020237.html

Ищенко: куда наступит разваливающаяся Украина и кто следующий в очереди на дефолт. Видео

Ищенко: куда наступит разваливающаяся Украина и кто следующий в очереди на дефолт. Видео - 29.07.2022 Украина.ру

Ищенко: куда наступит разваливающаяся Украина и кто следующий в очереди на дефолт. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал резолюцию сената США с призывом признать Россию страной -... Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T15:32

2022-07-29T15:32

2022-07-29T15:32

видео

ищенко

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал резолюцию сената США с призывом признать Россию страной - спонсором терроризма, дефолт "Нафтогаза", а также украинские планы по контрнаступлению:00:48 - Сенат США принял резолюцию по признанию России страной-спонсором терроризма: что это значит для нас?12:55 - Дефолт "Нафтогаза": реален ли и что последует дальше?18:22 - В Германии призвали задействовать "Северный поток – 2": что зависит от Газпрома"?20:51 – Как на европейские страны повлияет сокращение поставок газа по "Северному потоку-1"?23:10 – Украинское контрнаступление на южном направлении: для чего его анонсирует Киев?37:40 - Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь: на кого рассчитаны подобные заявления и с какой целью они делаются; Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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