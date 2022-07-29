Ищенко: куда наступит разваливающаяся Украина и кто следующий в очереди на дефолт. Видео - 29.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220729/1037020237.html
Ищенко: куда наступит разваливающаяся Украина и кто следующий в очереди на дефолт. Видео
Ищенко: куда наступит разваливающаяся Украина и кто следующий в очереди на дефолт. Видео - 29.07.2022 Украина.ру
Ищенко: куда наступит разваливающаяся Украина и кто следующий в очереди на дефолт. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал резолюцию сената США с призывом признать Россию страной -... Украина.ру, 29.07.2022
2022-07-29T15:32
2022-07-29T15:32
видео
ищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037020118_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cdd92c0654e699cfba7c9ce336b4fc81.jpg
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал резолюцию сената США с призывом признать Россию страной - спонсором терроризма, дефолт "Нафтогаза", а также украинские планы по контрнаступлению:00:48 - Сенат США принял резолюцию по признанию России страной-спонсором терроризма: что это значит для нас?12:55 - Дефолт "Нафтогаза": реален ли и что последует дальше?18:22 - В Германии призвали задействовать "Северный поток – 2": что зависит от Газпрома"?20:51 – Как на европейские страны повлияет сокращение поставок газа по "Северному потоку-1"?23:10 – Украинское контрнаступление на южном направлении: для чего его анонсирует Киев?37:40 - Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь: на кого рассчитаны подобные заявления и с какой целью они делаются; Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037020118_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1736c3f7082b219ccb6a6e1e1264a242.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ищенко, видео

Ищенко: куда наступит разваливающаяся Украина и кто следующий в очереди на дефолт. Видео

15:32 29.07.2022
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал резолюцию сената США с призывом признать Россию страной - спонсором терроризма, дефолт "Нафтогаза", а также украинские планы по контрнаступлению:
00:48 - Сенат США принял резолюцию по признанию России страной-спонсором терроризма: что это значит для нас?
12:55 - Дефолт "Нафтогаза": реален ли и что последует дальше?
18:22 - В Германии призвали задействовать "Северный поток – 2": что зависит от Газпрома"?
20:51 – Как на европейские страны повлияет сокращение поставок газа по "Северному потоку-1"?
23:10 – Украинское контрнаступление на южном направлении: для чего его анонсирует Киев?
37:40 - Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь: на кого рассчитаны подобные заявления и с какой целью они делаются;
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
ВидеоИщенко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Другой Запад. На американском континенте сформировался антиукраинский фронт
15:52Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль
15:46Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом
15:42Малек Дудаков: России в любом случае нужно будет договариваться с Америкой
15:32Ищенко: куда наступит разваливающаяся Украина и кто следующий в очереди на дефолт. Видео
15:15Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в Харькове
15:09"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе
15:07Россия восстановит Мариуполь за 3 года - вице-премьер РФ
14:57В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке
14:48Война войной, а грабёж по расписанию. На Украине ускорили приватизацию
14:48Эксперт объяснил, как Зеленский немножко перехитрил Польшу и поляков
14:44Фактор Еленовки. Украина готовится к наступлению
14:25Подберезкин рассказал, как ВС РФ защищают Запорожскую АЭС от ударов ВСУ
14:15"Объявляю охоту": лидер "Азова" пригрозил россиянам за украинскую провокацию в Еленовке
14:04СБУ ищет Армена Гаспаряна
13:48"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки
13:46Военный эксперт рассказал, как Россия на будущее уничтожает ВСУ, обороняющие Харьков
13:24Получит ли Киев газ бесплатно и почему Германия готовится к войне - Крашенинникова. Видео
13:20Украинский суд изменил приговор российскому военному Шишимарину
13:17О чём говорят цены на недвижимость в Киеве
Лента новостейМолния