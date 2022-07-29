Журналист раскритиковал отношение Зеленского к проблемам США - 29.07.2022 Украина.ру
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Журналист раскритиковал отношение Зеленского к проблемам США
Журналист раскритиковал отношение Зеленского к проблемам США - 29.07.2022 Украина.ру
Журналист раскритиковал отношение Зеленского к проблемам США
Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки. Такое мнение на днях высказал журналист Нейт Хохман в статье для журнала National Review
2022-07-29T08:40
2022-07-29T08:46
владимир зеленский
новости
сша
инфляция
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Как напомнил обозреватель, еще в майском опросе исследовательского Центра Пью семеро из десяти американцев назвали инфляцию "очень большой проблемой для страны", поэтому этот вопрос — самый насущный для общественности.По его словам, в этой связи было "странно слышать", как в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал ее "делом второстепенным", а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что "инфляция — ничто, и коронавирус — ничто"."Само собой разумеется", что украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали — пустой звук, заметил автор.При этом он указал, что Зеленский все же рассуждает о внешней политике США, и, по его логике, до инфляции и коронавируса американцам не должно быть никакого дела."При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа ", - подчеркнул Хохман.По словам автора статьи, Зеленскому следует отказаться от "мутных отсылок к неким "общим ценностям"" и "неуместных шпилек" в адрес американцев из рабочего и среднего класса, которые "и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном"."Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы. Для американцев инфляция отнюдь не "ничто", а серьезная проблема", - заключил Хохман.В США уже несколько месяцев цены на топливо и продовольствие бьют рекорды. Стоимость галлона бензина достигала больше пяти долларов, хотя год назад его цена держалась на уровне трех долларов. Инфляция обновила многолетний максимум и достигла 9,1 процента. Попытки властей противостоять обеднению населения не принесли ощутимых результатов. Ситуацию усугубляет и обратный эффект от санкций, которые США и их партнеры ввели против России после начала специальной военной операции на Украине.
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владимир зеленский, новости, сша, инфляция

Журналист раскритиковал отношение Зеленского к проблемам США

08:40 29.07.2022 (обновлено: 08:46 29.07.2022)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки. Такое мнение на днях высказал журналист Нейт Хохман в статье для журнала National Review
Как напомнил обозреватель, еще в майском опросе исследовательского Центра Пью семеро из десяти американцев назвали инфляцию "очень большой проблемой для страны", поэтому этот вопрос — самый насущный для общественности.

"Американские опросы президент Украины Владимир Зеленский, наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция — это проблема, которая существует во всем мире", - отметил Хохман.

По его словам, в этой связи было "странно слышать", как в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал ее "делом второстепенным", а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что "инфляция — ничто, и коронавирус — ничто".
"Само собой разумеется", что украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали — пустой звук, заметил автор.
При этом он указал, что Зеленский все же рассуждает о внешней политике США, и, по его логике, до инфляции и коронавируса американцам не должно быть никакого дела.
"При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа ", - подчеркнул Хохман.
По словам автора статьи, Зеленскому следует отказаться от "мутных отсылок к неким "общим ценностям"" и "неуместных шпилек" в адрес американцев из рабочего и среднего класса, которые "и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном".
"Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы. Для американцев инфляция отнюдь не "ничто", а серьезная проблема", - заключил Хохман.
В США уже несколько месяцев цены на топливо и продовольствие бьют рекорды. Стоимость галлона бензина достигала больше пяти долларов, хотя год назад его цена держалась на уровне трех долларов. Инфляция обновила многолетний максимум и достигла 9,1 процента.
Попытки властей противостоять обеднению населения не принесли ощутимых результатов. Ситуацию усугубляет и обратный эффект от санкций, которые США и их партнеры ввели против России после начала специальной военной операции на Украине.
08:12
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Владимир ЗеленскийНовостиСШАинфляция
 
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