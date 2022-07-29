https://ukraina.ru/20220729/1036987490.html

Главное на 29 июля: в России и мире

Главное на 29 июля: в России и мире

Главное на 29 июля: в России и мире

В Белоруссии рассмотрят уголовное о заговоре с целью захвата власти, Майя Санду отправится в Румынию для "разговора тет-а-тет", а США вновь созывают заседание Совбеза ООН по Украине. Читайте подробнее в подборке Украина.ру

2022-07-29T07:01

2022-07-29T07:01

2022-07-29T08:21

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Россия— Презентация книги главы Экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, китаеведа, писателя Юрия Тавровского «Украинские угрозы для Пекина»Автор провел параллели между созданием АнтиРоссии из живущей на Украине части русской нации и попытками создать АнтиКитай из подвергшихся английской, японской и американской колонизации части китайской нации в Гонконге и на Тайване. При всей разнице в конкретике ситуаций на Украине и Тайване их объединяет вмешательство США, которые стремятся за счет создания «этнических идентичностей» ослабить Россию и Китай.— Свердловский областной суд начнет рассматривать апелляции на приговор по уголовному делу хакерской группы LurkВ феврале Кировский районный суд вынес приговор группе программистов, обвиняемых в краже 1,26 млрд рублей из коммерческих компаний в России. Идейный вдохновитель группировки Константин Козловский заявлял, что якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе взломами в США. Речь шла о взломе Национального комитета Демократической партии и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий Штатов.Ближнее зарубежье— Минский областной суд начнет рассмотрение уголовного дела о заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии17 апреля прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями.Мир— В США состоится заседание Совета Безопасности ООН по УкраинеПо мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, речь на заседании «вряд ли пойдет об экспорте зерна, скорее всего, это будет традиционный обмен мнениями».— В США пройдет министерская американо-японская встреча в формате «2+2» (участвуют главы внешнеполитических и экономических ведомств)— Состоится визит президента Молдавии Майи Санду в РумыниюПо сообщению румынской стороны, после официальной церемонии приема состоятся протокольные съемки, затем последует разговор тет-а-тет и официальные переговоры.— В Папуа — Новой Гвинее огласят результаты всеобщих выборов— В Конго ожидают с визитом заместителя генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьера ЛакруаВ провинции Северное Киву за последние двое суток во время демонстраций против присутствия контингента ООН погибли 15 человек, включая трех миротворцев. На востоке Конго время от времени проходят акции протеста населения с требованием вывода миссии ООН. Часть населения требует изменения мандата сил ООН, чтобы они могли вести прямые военные действия против боевиков из различных группировок.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, россия, мир, политика, экономика