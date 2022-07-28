https://ukraina.ru/20220728/1036972679.html
Зеленскому пришлось извиняться перед женой прямо в эфире
Зеленскому пришлось извиняться перед женой прямо в эфире - 28.07.2022 Украина.ру
Зеленскому пришлось извиняться перед женой прямо в эфире
Во время интервью телеканалу Talk.TV 28 июля Владимир Зеленский рассказал, что семья не знала о его планах баллотироваться в президенты Украины, а супруга Елена Зеленская узнала о его намерениях из новогоднего обращения
2022-07-28T15:36
2022-07-28T15:36
2022-07-28T15:36
новости
владимир зеленский
елена зеленская
президент
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"Я знал, что мое решение ударит по ним, что это будет трудный выбор. Это не шутка. Это серьезные вопросы. Моя семья не была готова отпустить меня", - рассказал он.Первая леди добавила, что решение супруга стало для нее действительно большой неожиданностью.Вместе с журналистом Пирсом Морганом они посмеялись над этой ситуацией, и Зеленский извинился перед женой, сказав, что "ему очень жаль".На протяжении нескольких дней не утихает критика четы Зеленских за фотосессию американскому гламурному изданию Vogue.Пользователи и подписчики из разных частей света возмутились решением журнала "устроить пиар" на человеческой трагедии, а главу украинского государства и его супругу уличили в неуместной саморекламе. Более того, Vogue обвинили в лицемерии, так как читатели не припоминают, чтобы на обложку журнала выносили фото первых леди других воюющих стран. Возмущенные комментаторы писали: "Я понятия не имел, что война в моде".
https://ukraina.ru/20220728/1036952734.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, елена зеленская, президент
Зеленскому пришлось извиняться перед женой прямо в эфире
Во время интервью телеканалу Talk.TV 28 июля Владимир Зеленский рассказал, что семья не знала о его планах баллотироваться в президенты Украины, а супруга Елена Зеленская узнала о его намерениях из новогоднего обращения
"Я знал, что мое решение ударит по ним, что это будет трудный выбор. Это не шутка. Это серьезные вопросы. Моя семья не была готова отпустить меня", - рассказал он.
Первая леди добавила, что решение супруга стало для нее действительно большой неожиданностью.
Вместе с журналистом Пирсом Морганом они посмеялись над этой ситуацией, и Зеленский извинился перед женой, сказав, что "ему очень жаль".
На протяжении нескольких дней не утихает критика четы Зеленских за фотосессию американскому гламурному изданию Vogue.
Пользователи и подписчики из разных частей света возмутились решением журнала "устроить пиар" на человеческой трагедии, а главу украинского государства и его супругу уличили в неуместной саморекламе. Более того, Vogue обвинили в лицемерии, так как читатели не припоминают, чтобы на обложку журнала выносили фото первых леди других воюющих стран. Возмущенные комментаторы писали: "Я понятия не имел, что война в моде".