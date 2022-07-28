https://ukraina.ru/20220728/1036972679.html

Зеленскому пришлось извиняться перед женой прямо в эфире

Зеленскому пришлось извиняться перед женой прямо в эфире - 28.07.2022 Украина.ру

Зеленскому пришлось извиняться перед женой прямо в эфире

Во время интервью телеканалу Talk.TV 28 июля Владимир Зеленский рассказал, что семья не знала о его планах баллотироваться в президенты Украины, а супруга Елена Зеленская узнала о его намерениях из новогоднего обращения

2022-07-28T15:36

2022-07-28T15:36

2022-07-28T15:36

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владимир зеленский

елена зеленская

президент

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"Я знал, что мое решение ударит по ним, что это будет трудный выбор. Это не шутка. Это серьезные вопросы. Моя семья не была готова отпустить меня", - рассказал он.Первая леди добавила, что решение супруга стало для нее действительно большой неожиданностью.Вместе с журналистом Пирсом Морганом они посмеялись над этой ситуацией, и Зеленский извинился перед женой, сказав, что "ему очень жаль".На протяжении нескольких дней не утихает критика четы Зеленских за фотосессию американскому гламурному изданию Vogue.Пользователи и подписчики из разных частей света возмутились решением журнала "устроить пиар" на человеческой трагедии, а главу украинского государства и его супругу уличили в неуместной саморекламе. Более того, Vogue обвинили в лицемерии, так как читатели не припоминают, чтобы на обложку журнала выносили фото первых леди других воюющих стран. Возмущенные комментаторы писали: "Я понятия не имел, что война в моде".

https://ukraina.ru/20220728/1036952734.html

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новости, владимир зеленский, елена зеленская, президент