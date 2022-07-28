https://ukraina.ru/20220728/1036896433.html

"Идеальный шторм": Юшков рассказал о причинах инфляции в Британии

"Идеальный шторм": Юшков рассказал о причинах инфляции в Британии - 28.07.2022 Украина.ру

"Идеальный шторм": Юшков рассказал о причинах инфляции в Британии

Высокая инфляция в Великобритании вызвана неблагоприятными явлениями последних лет, усугубленными антироссийскими и антибелорусскими санкциями. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T05:45

2022-07-28T05:45

2022-07-28T05:45

новости

великобритания

инфляция

санкции

нефть

дизельное топливо

белоруссия

уголь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/38/1032483833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa270aeb4e88295bc9b010644e69a1c9.jpg.webp

Он напомнил, что выход страны из состава ЕС и ограничения, вызванные эпидемией COVID-19, привели к денежным вливаниям в экономику с целью её стимулирования, а это вызвало скачок инфляции.Санкции же усугубили положение, объяснил эксперт.Кроме того, в Великобританию приходило много дизельного топлива из Белоруссии, которое было дешевле, чем произведённое в других странах, рассказал Юшков.Полностью интервью можно прочитать здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, инфляция, санкции, нефть, дизельное топливо, белоруссия, уголь