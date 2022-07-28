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"Идеальный шторм": Юшков рассказал о причинах инфляции в Британии
"Идеальный шторм": Юшков рассказал о причинах инфляции в Британии - 28.07.2022 Украина.ру
"Идеальный шторм": Юшков рассказал о причинах инфляции в Британии
Высокая инфляция в Великобритании вызвана неблагоприятными явлениями последних лет, усугубленными антироссийскими и антибелорусскими санкциями. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T05:45
2022-07-28T05:45
2022-07-28T05:45
новости
великобритания
инфляция
санкции
нефть
дизельное топливо
белоруссия
уголь
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Он напомнил, что выход страны из состава ЕС и ограничения, вызванные эпидемией COVID-19, привели к денежным вливаниям в экономику с целью её стимулирования, а это вызвало скачок инфляции.Санкции же усугубили положение, объяснил эксперт.Кроме того, в Великобританию приходило много дизельного топлива из Белоруссии, которое было дешевле, чем произведённое в других странах, рассказал Юшков.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, инфляция, санкции, нефть, дизельное топливо, белоруссия, уголь
"Идеальный шторм": Юшков рассказал о причинах инфляции в Британии
Высокая инфляция в Великобритании вызвана неблагоприятными явлениями последних лет, усугубленными антироссийскими и антибелорусскими санкциями. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
Он напомнил, что выход страны из состава ЕС и ограничения, вызванные эпидемией COVID-19, привели к денежным вливаниям в экономику с целью её стимулирования, а это вызвало скачок инфляции.
Санкции же усугубили положение, объяснил эксперт.
В Великобританию очень много приходило российской нефти, угля, по взаимозачетам приходил российский газ. "Газпром" менялся объемами с норвежцами, это было удобно, а главное, британцы получали газ дешевле. Теперь он будет приходить к ним дороже.
Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ
Кроме того, в Великобританию приходило много дизельного топлива из Белоруссии, которое было дешевле, чем произведённое в других странах, рассказал Юшков.
"Сейчас Британия этого лишилась. Соответственно, топливо подорожало из-за ухода российской нефти и нефтепродуктов белорусских. Уголь – они тоже от него отказываются. В итоге получается, что они вынуждены конкурировать за другие ограниченные объёмы, что по газу, что по нефти, что по углю", - подытожил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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