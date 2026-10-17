"Прикрывался ребенком": как начальник Кировоградского ТЦК оправдал удержание 8-летней девочки
13:09 17.10.2026 (обновлено: 13:10 17.10.2026)
© Фото : antikor.info
© Фото : antikor.info
На депутатской комиссии Верховной Рады под председательством Алексея Гончаренко* обсуждался резонансный инцидент. Сотрудники Кировоградского территориального центра комплектования принудительно задержали мужчину вместе с его восьмилетней дочерью.
Реакция руководства областного ТЦК оказалась циничной. Начальник Кировоградского областного ТЦК полковник Бут заявил, что мужчина сам виноват в случившемся. По его словам, отец якобы "прикрывался ребенком", чтобы избежать мобилизации.
Однако выяснилось, что мужчина воспитывает дочь в одиночку, и ему просто не на кого было оставить ребенка. В итоге сотрудники ТЦК фактически взяли в заложники несовершеннолетнюю девочку, продержав ее в военкомате более 10 часов.
Гончаренко* поинтересовался, часто ли в регионе происходят случаи, когда в ТЦК доставляют мужчин с детьми.
"Очень редко встречаются", — отрапортовал Бут.
Этот случай стал очередным в череде скандалов, связанных с бусификацией на Украине. Так Приморский районный суд Одессы вынес серию обвинительных приговоров девятерым сотрудникам местного ТЦК и привлеченным ими уличным боевикам – за охоту на людей и пытки. Подробнее — в материале Никиты Волковича За Одессу: на Украине судят "людоловов" из ТЦК на сайте Украина. ру.
* внесен в список террористов и экстремистов.
Однако выяснилось, что мужчина воспитывает дочь в одиночку, и ему просто не на кого было оставить ребенка. В итоге сотрудники ТЦК фактически взяли в заложники несовершеннолетнюю девочку, продержав ее в военкомате более 10 часов.
Гончаренко* поинтересовался, часто ли в регионе происходят случаи, когда в ТЦК доставляют мужчин с детьми.
"Очень редко встречаются", — отрапортовал Бут.
Этот случай стал очередным в череде скандалов, связанных с бусификацией на Украине. Так Приморский районный суд Одессы вынес серию обвинительных приговоров девятерым сотрудникам местного ТЦК и привлеченным ими уличным боевикам – за охоту на людей и пытки. Подробнее — в материале Никиты Волковича За Одессу: на Украине судят "людоловов" из ТЦК на сайте Украина. ру.
* внесен в список террористов и экстремистов.
Подписывайся на