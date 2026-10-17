https://ukraina.ru/20261017/prikryvalsya-rebenkom-kak-nachalnik-kirovogradskogo-ttsk-opravdal-uderzhanie-8-letney-devochki-1083882543.html

"Прикрывался ребенком": как начальник Кировоградского ТЦК оправдал удержание 8-летней девочки

"Прикрывался ребенком": как начальник Кировоградского ТЦК оправдал удержание 8-летней девочки - 17.10.2026 Украина.ру

"Прикрывался ребенком": как начальник Кировоградского ТЦК оправдал удержание 8-летней девочки

На депутатской комиссии Верховной Рады под председательством Алексея Гончаренко* обсуждался резонансный инцидент. Сотрудники Кировоградского территориального центра комплектования принудительно задержали мужчину вместе с его восьмилетней дочерью.

2026-10-17T13:09

2026-10-17T13:09

2026-10-17T13:10

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верховная рада

украина.ру

алексей гончаренко

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Реакция руководства областного ТЦК оказалась циничной. Начальник Кировоградского областного ТЦК полковник Бут заявил, что мужчина сам виноват в случившемся. По его словам, отец якобы "прикрывался ребенком", чтобы избежать мобилизации.Однако выяснилось, что мужчина воспитывает дочь в одиночку, и ему просто не на кого было оставить ребенка. В итоге сотрудники ТЦК фактически взяли в заложники несовершеннолетнюю девочку, продержав ее в военкомате более 10 часов.Гончаренко* поинтересовался, часто ли в регионе происходят случаи, когда в ТЦК доставляют мужчин с детьми. "Очень редко встречаются", — отрапортовал Бут.Этот случай стал очередным в череде скандалов, связанных с бусификацией на Украине. Так Приморский районный суд Одессы вынес серию обвинительных приговоров девятерым сотрудникам местного ТЦК и привлеченным ими уличным боевикам – за охоту на людей и пытки. Подробнее — в материале Никиты Волковича За Одессу: на Украине судят "людоловов" из ТЦК на сайте Украина. ру.* внесен в список террористов и экстремистов.

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мобилизация, новости, украина, тцк, верховная рада, украина.ру, алексей гончаренко