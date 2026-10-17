"Прикрывался ребенком": как начальник Кировоградского ТЦК оправдал удержание 8-летней девочки - 17.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261017/prikryvalsya-rebenkom-kak-nachalnik-kirovogradskogo-ttsk-opravdal-uderzhanie-8-letney-devochki-1083882543.html
"Прикрывался ребенком": как начальник Кировоградского ТЦК оправдал удержание 8-летней девочки
"Прикрывался ребенком": как начальник Кировоградского ТЦК оправдал удержание 8-летней девочки - 17.10.2026 Украина.ру
"Прикрывался ребенком": как начальник Кировоградского ТЦК оправдал удержание 8-летней девочки
На депутатской комиссии Верховной Рады под председательством Алексея Гончаренко* обсуждался резонансный инцидент. Сотрудники Кировоградского территориального центра комплектования принудительно задержали мужчину вместе с его восьмилетней дочерью.
2026-10-17T13:09
2026-10-17T13:10
мобилизация
новости
украина
тцк
верховная рада
украина.ру
алексей гончаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/16/1081734108_0:64:761:492_1920x0_80_0_0_85171dc028c50dec9890d063ff226237.jpg
Реакция руководства областного ТЦК оказалась циничной. Начальник Кировоградского областного ТЦК полковник Бут заявил, что мужчина сам виноват в случившемся. По его словам, отец якобы "прикрывался ребенком", чтобы избежать мобилизации.Однако выяснилось, что мужчина воспитывает дочь в одиночку, и ему просто не на кого было оставить ребенка. В итоге сотрудники ТЦК фактически взяли в заложники несовершеннолетнюю девочку, продержав ее в военкомате более 10 часов.Гончаренко* поинтересовался, часто ли в регионе происходят случаи, когда в ТЦК доставляют мужчин с детьми. "Очень редко встречаются", — отрапортовал Бут.Этот случай стал очередным в череде скандалов, связанных с бусификацией на Украине. Так Приморский районный суд Одессы вынес серию обвинительных приговоров девятерым сотрудникам местного ТЦК и привлеченным ими уличным боевикам – за охоту на людей и пытки. Подробнее — в материале Никиты Волковича За Одессу: на Украине судят "людоловов" из ТЦК на сайте Украина. ру.* внесен в список террористов и экстремистов.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/16/1081734108_0:0:757:567_1920x0_80_0_0_3347b95e434234c42a17147e5a261629.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мобилизация, новости, украина, тцк, верховная рада, украина.ру, алексей гончаренко
мобилизация, Новости, Украина, ТЦК, Верховная Рада, Украина.ру, Алексей Гончаренко

"Прикрывался ребенком": как начальник Кировоградского ТЦК оправдал удержание 8-летней девочки

13:09 17.10.2026 (обновлено: 13:10 17.10.2026)
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Фото : antikor.info
Читать в
ДзенTelegram
На депутатской комиссии Верховной Рады под председательством Алексея Гончаренко* обсуждался резонансный инцидент. Сотрудники Кировоградского территориального центра комплектования принудительно задержали мужчину вместе с его восьмилетней дочерью.
Реакция руководства областного ТЦК оказалась циничной. Начальник Кировоградского областного ТЦК полковник Бут заявил, что мужчина сам виноват в случившемся. По его словам, отец якобы "прикрывался ребенком", чтобы избежать мобилизации.

Однако выяснилось, что мужчина воспитывает дочь в одиночку, и ему просто не на кого было оставить ребенка. В итоге сотрудники ТЦК фактически взяли в заложники несовершеннолетнюю девочку, продержав ее в военкомате более 10 часов.

Гончаренко* поинтересовался, часто ли в регионе происходят случаи, когда в ТЦК доставляют мужчин с детьми.

"Очень редко встречаются", — отрапортовал Бут.

Этот случай стал очередным в череде скандалов, связанных с бусификацией на Украине. Так Приморский районный суд Одессы вынес серию обвинительных приговоров девятерым сотрудникам местного ТЦК и привлеченным ими уличным боевикам – за охоту на людей и пытки. Подробнее — в материале Никиты Волковича За Одессу: на Украине судят "людоловов" из ТЦК на сайте Украина. ру.

* внесен в список террористов и экстремистов.

Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
мобилизацияНовостиУкраинаТЦКВерховная РадаУкраина.руАлексей Гончаренко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:50Трагедия на трассе "Новоайдар — Счастье": в ЛНР при атаке дрона на автобус погиб водитель
14:06"Кличко, тебе пора": под Киевской администрацией требуют отставки мэра
14:03Великолепная шестёрка: чем наши бойцы сбивают вражеские дроны
13:31Пытались утопить: молдавская полиция спасла украинца, убегавшего от кровожадных пограничников
13:09"Прикрывался ребенком": как начальник Кировоградского ТЦК оправдал удержание 8-летней девочки
12:59Чужие глаза и уши ВСУ: как работает передача данных Украине и как с ней борется Россия
12:26Тотальный блэкаут в Виннице: город без света, электротранспорт встал
12:00История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина 13:00
11:56Трампа и Маска обвинили в убийстве: в Киеве атаковали стелу у посольства США
11:23Вечер в хутор: Трампа напугали во Львове, в ЕС жизнь украинца оценили в бокал пива
10:47Граница с Польшей стоит: оформление машин на КПП приостановлено уже более 40 часов
10:20"Валера, мы пытались": Меладзе лишился зрителей из-за украинских дронов
10:01Пылает "Запорожсталь" и энергетика: ВС РФ ударили по металлургии и подстанциям на Украине
09:57ПВО России отразила массированную атаку: за 12 часов сбито 610 дронов ВСУ
09:54Сергей Сивохо: человек, которому не дали изменить мир
09:40Громко хлопнуть дверью: что еще успеет Трамп до потери власти
09:15Трамп поставил на паузу "адские санкции". Хроника событий на утро 17 октября
08:31Выживайте, как можете: украинские пенсионеры обречены
08:00Что американцу вред, русскому выгода. К чему привёл нефтяной кризис 1973-го
07:20Российские миллиарды, американские штаты: что король Англии пообещал Зеленскому
Лента новостейМолния