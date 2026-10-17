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Трампа и Маска обвинили в убийстве: в Киеве атаковали стелу у посольства США

Трампа и Маска обвинили в убийстве: в Киеве атаковали стелу у посольства США - 17.10.2026 Украина.ру

Трампа и Маска обвинили в убийстве: в Киеве атаковали стелу у посольства США

В Киеве неизвестные повредили каменную стелу возле посольства США, облили её краской и нанесли надписи с обвинениями в адрес президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска

2026-10-17T11:56

2026-10-17T11:56

2026-10-17T11:56

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Инцидент произошёл на фоне резкого обострения дискуссий вокруг ограничений работы спутниковой системы связи Starlink для Украины, отмены части антироссийских санкций со стороны администрации США и комментариев Илона Маска в соцсетях о Зеленском."Трамп и Маск — убийцы Украины", — гласит вандальная надпись.Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против России и Ирана. Среди прочего, он отказался от введения 500-процентных пошлин на российские товары. Пока украинское руководство не сделало официального заявления по поводу решения Трампа. Подробнее об этом — в материале Егора Леева Трамп поставил на паузу "адские санкции". Хроника событий на утро 17 октября на сайте Украина. ру.

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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, украина.ру