Тотальный блэкаут в Виннице: город без света, электротранспорт встал - 17.10.2026 Украина.ру
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Тотальный блэкаут в Виннице: город без света, электротранспорт встал
Тотальный блэкаут в Виннице: город без света, электротранспорт встал - 17.10.2026 Украина.ру
Тотальный блэкаут в Виннице: город без света, электротранспорт встал
В Виннице введен особый режим функционирования энергосистемы. Как сообщил мэр города Сергей Моргунов, в результате российского удара город оказался в состоянии полного блэкаута
2026-10-17T12:26
2026-10-17T12:29
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По его словам, критически важная инфраструктура города в экстренном порядке переведена на резервное питание. Это позволяет поддерживать работу жизненно важных объектов, однако для рядовых жителей город погрузился во тьму.Удар по энергосистеме парализовал городской электротранспорт. Трамваи и троллейбусы остановились. Для минимизации транспортного кризиса на улицы Винницы выведены дополнительные автобусы и маршрутные такси. Ситуация в Виннице — часть масштабного системного кризиса. Национальный оператор "Укрэнерго" 17 октября ввел круглосуточные ограничения по всей стране. Сообщается об ограничении мощности для промышленности и бизнеса, для населения применяются графики почасовых отключений от 4 до 10 часов в сутки.Массированные российские удары по объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления продолжаются — подробнее в материале Пылает "Запорожсталь" и энергетика: ВС РФ ударили по металлургии и подстанциям на Украине на сайте Украина. ру.
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новости, винница, россия, украина, укрэнерго, украина.ру
Новости, Винница, Россия, Украина, Укрэнерго, Украина.ру

Тотальный блэкаут в Виннице: город без света, электротранспорт встал

12:26 17.10.2026 (обновлено: 12:29 17.10.2026)
 
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Как Россия спасла Украину от конца света - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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В Виннице введен особый режим функционирования энергосистемы. Как сообщил мэр города Сергей Моргунов, в результате российского удара город оказался в состоянии полного блэкаута
По его словам, критически важная инфраструктура города в экстренном порядке переведена на резервное питание. Это позволяет поддерживать работу жизненно важных объектов, однако для рядовых жителей город погрузился во тьму.

Удар по энергосистеме парализовал городской электротранспорт. Трамваи и троллейбусы остановились. Для минимизации транспортного кризиса на улицы Винницы выведены дополнительные автобусы и маршрутные такси.

Ситуация в Виннице — часть масштабного системного кризиса. Национальный оператор "Укрэнерго" 17 октября ввел круглосуточные ограничения по всей стране. Сообщается об ограничении мощности для промышленности и бизнеса, для населения применяются графики почасовых отключений от 4 до 10 часов в сутки.

Массированные российские удары по объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления продолжаются — подробнее в материале Пылает "Запорожсталь" и энергетика: ВС РФ ударили по металлургии и подстанциям на Украине на сайте Украина. ру.

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