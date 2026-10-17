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Тотальный блэкаут в Виннице: город без света, электротранспорт встал

Тотальный блэкаут в Виннице: город без света, электротранспорт встал - 17.10.2026 Украина.ру

Тотальный блэкаут в Виннице: город без света, электротранспорт встал

В Виннице введен особый режим функционирования энергосистемы. Как сообщил мэр города Сергей Моргунов, в результате российского удара город оказался в состоянии полного блэкаута

2026-10-17T12:26

2026-10-17T12:26

2026-10-17T12:29

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По его словам, критически важная инфраструктура города в экстренном порядке переведена на резервное питание. Это позволяет поддерживать работу жизненно важных объектов, однако для рядовых жителей город погрузился во тьму.Удар по энергосистеме парализовал городской электротранспорт. Трамваи и троллейбусы остановились. Для минимизации транспортного кризиса на улицы Винницы выведены дополнительные автобусы и маршрутные такси. Ситуация в Виннице — часть масштабного системного кризиса. Национальный оператор "Укрэнерго" 17 октября ввел круглосуточные ограничения по всей стране. Сообщается об ограничении мощности для промышленности и бизнеса, для населения применяются графики почасовых отключений от 4 до 10 часов в сутки.Массированные российские удары по объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления продолжаются — подробнее в материале Пылает "Запорожсталь" и энергетика: ВС РФ ударили по металлургии и подстанциям на Украине на сайте Украина. ру.

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новости, винница, россия, украина, укрэнерго, украина.ру