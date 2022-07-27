https://ukraina.ru/20220727/1036923666.html

Большинство украинцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась

Большинство украинцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась - 27.07.2022 Украина.ру

Большинство украинцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась

86% граждан Украины считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась, сообщила результаты опроса социологическая группа "Рейтинг" 26 июля

2022-07-27T15:03

2022-07-27T15:03

2022-07-27T15:03

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зарплата

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Также, сообщается, что у половины работающих украинцев, зарплата снизилась вдвое, а 43% почувствовал ухудшение экономики лично на себе."37% считают, что ситуация в экономике ухудшится в следующем году, тогда как 34% опрошенных наоборот, считают, что экономическая ситуация изменится к лучшему", - говорится в исследовании.Кроме того, 70% респондентов сказали, что приоритетный вопрос в выборе работы – заработная плата, в то время как для 24% - безопасность места работы и график.

https://ukraina.ru/20220726/1036892309.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, экономика, опрос, зарплата