Большинство украинцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась - 27.07.2022 Украина.ру
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Большинство украинцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась
Большинство украинцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась - 27.07.2022 Украина.ру
Большинство украинцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась
86% граждан Украины считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась, сообщила результаты опроса социологическая группа "Рейтинг" 26 июля
2022-07-27T15:03
2022-07-27T15:03
новости
экономика
опрос
зарплата
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Также, сообщается, что у половины работающих украинцев, зарплата снизилась вдвое, а 43% почувствовал ухудшение экономики лично на себе."37% считают, что ситуация в экономике ухудшится в следующем году, тогда как 34% опрошенных наоборот, считают, что экономическая ситуация изменится к лучшему", - говорится в исследовании.Кроме того, 70% респондентов сказали, что приоритетный вопрос в выборе работы – заработная плата, в то время как для 24% - безопасность места работы и график.
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новости, экономика, опрос, зарплата

Большинство украинцев считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась

15:03 27.07.2022
 
© slovoidilo.uaгривна флаг украина
гривна флаг украина
© slovoidilo.ua
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86% граждан Украины считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась, сообщила результаты опроса социологическая группа "Рейтинг" 26 июля
Также, сообщается, что у половины работающих украинцев, зарплата снизилась вдвое, а 43% почувствовал ухудшение экономики лично на себе.
"37% считают, что ситуация в экономике ухудшится в следующем году, тогда как 34% опрошенных наоборот, считают, что экономическая ситуация изменится к лучшему", - говорится в исследовании.
Кроме того, 70% респондентов сказали, что приоритетный вопрос в выборе работы – заработная плата, в то время как для 24% - безопасность места работы и график.
гривна - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 18:27
"Экономика трухи": экономист Дудчак спрогнозировал будущий курс гривныПонижение курса гривны бьет по населению, потому что сокращаются ставки, выплаты, цены растут, скоро гривна уже будет один к одному к рублю, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
 
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