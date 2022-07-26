Координационный центр по "продуктовой сделке" начал работу
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В Стамбуле начал работать координационный центр по "продуктовой сделке" - Минобороны РФ
Координационный центр по "продуктовой сделке" начал работу
В Стамбуле начал работать координационный центр по "продуктовой сделке" - Минобороны РФ
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 26 июля сообщил о начале работы в Стамбуле совместного координационного центра (СКЦ) по вопросу о реализации "продуктовой сделки"
2022-07-26T17:09
2022-07-26T17:09
новости
минобороны рф
стамбул
брифинги
конашенков
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Российские эксперты уже приступили к работе в четырехстороннем формате, делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк, добавили в Минобороны.Россия подписала свою часть "продуктовой сделки" с ООН и Турцией 22 июля. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех подконтрольных Киеву портов.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подписание Россией "продуктовой сделки" не означает прекращения спецоперации на Украине, Запад выдает желаемое за действительное. Москва, по его словам, не брала на себя обязательств, которые могли бы каким-либо образом ограничить проведение спецоперации.
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новости, минобороны рф, стамбул, брифинги, конашенков

В Стамбуле начал работать координационный центр по "продуктовой сделке" - Минобороны РФ

17:09 26.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 26 июля сообщил о начале работы в Стамбуле совместного координационного центра (СКЦ) по вопросу о реализации "продуктовой сделки"
"Главной задачей российских специалистов в СКЦ станет оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода инициативы на этап практической реализации. Деятельность российских представителей в СКЦ находится на особом контроле в Министерстве обороны", - говорится в сообщении ведомства.
Российские эксперты уже приступили к работе в четырехстороннем формате, делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк, добавили в Минобороны.
Россия подписала свою часть "продуктовой сделки" с ООН и Турцией 22 июля. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех подконтрольных Киеву портов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подписание Россией "продуктовой сделки" не означает прекращения спецоперации на Украине, Запад выдает желаемое за действительное.
Москва, по его словам, не брала на себя обязательств, которые могли бы каким-либо образом ограничить проведение спецоперации.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 04:30
Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с УкраиныГлавная проблема вывоза зерна с Украины в том, что Киев не может собрать его со всей страны, а Россия пошла на эту сделку ради Турции, как только турецкие потребности будут удовлетворены, то все сорвется, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
 
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