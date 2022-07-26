В Стамбуле начал работать координационный центр по "продуктовой сделке" - Минобороны РФ
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 26 июля сообщил о начале работы в Стамбуле совместного координационного центра (СКЦ) по вопросу о реализации "продуктовой сделки"
"Главной задачей российских специалистов в СКЦ станет оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода инициативы на этап практической реализации. Деятельность российских представителей в СКЦ находится на особом контроле в Министерстве обороны", - говорится в сообщении ведомства.
Российские эксперты уже приступили к работе в четырехстороннем формате, делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк, добавили в Минобороны.
Россия подписала свою часть "продуктовой сделки" с ООН и Турцией 22 июля. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех подконтрольных Киеву портов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подписание Россией "продуктовой сделки" не означает прекращения спецоперации на Украине, Запад выдает желаемое за действительное.
Москва, по его словам, не брала на себя обязательств, которые могли бы каким-либо образом ограничить проведение спецоперации.
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