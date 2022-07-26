В Стамбуле начал работать координационный центр по "продуктовой сделке" - Минобороны РФ

Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с Украины Главная проблема вывоза зерна с Украины в том, что Киев не может собрать его со всей страны, а Россия пошла на эту сделку ради Турции, как только турецкие потребности будут удовлетворены, то все сорвется, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру