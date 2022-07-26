У депутата Верховной Рады изъяли паспорт – СМИ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Kira RudikКира Рудык
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Kira Rudik
Госпогранслужба изъяла паспорт у главы партии "Голос" Киры Рудык, сообщает 26 июля "Страна.ua", ссылаясь на свой источник в ведомстве
"Приостановили ли ей гражданство, мне неизвестно, но паспорт изъяли при пересечении границы, руководствуясь внутренними инструкциями. Не исключаю, что при попытке вернуться, ее, как и [главу теробороны Днепропетровской области Геннадия] Корбана, не пустят в Украину", - приводит издание слова источника.
СМИ не исключают, что изъятие паспорта у нее, как и у Корбана, может быть связано с наличием второго гражданства, так как ранее журналисты предполагали, что Рудык является гражданкой США.
Корреспондент "Страны.ua" связался с депутатом и она не подтвердила, что ее лишили украинского гражданства, но и не опровергла изъятие паспорта. По ее словам, в данный момент она находится в Лондоне.
Ранее у Геннадия Корбана отобрали паспорт на въезде на Украину. Сначала информация об этом появилась в СМИ. Позже Корбан её подтвердил. Он обратился к Владимиру Зеленскому и попросил решить это "недоразумение".
За день до этого стало известно об указе президента Украины, согласно которому Корбана, а также ряд других лиц, среди которых были и олигархи Игорь Коломойский и Вадим Рабинович, лишали гражданства Украины. Фото указа выложил в сеть депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. При этом указ не был подписан.
24 июля, 07:48Не паспорт Украины, а проездной в метро: соцсети о лишении гражданства КорбанаГеннадий Корбан не смог вернуться в Украину. У него прямо на границе отобрали паспорт, в связи с указом Владимира Зеленского о лишении гражданства. Бывший заместитель главы Днепропетровской области, бизнесмен Корбан обратился к президенту разрешить недоразумение.