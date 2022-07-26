https://ukraina.ru/20220726/1036872266.html

У депутата Верховной Рады изъяли паспорт – СМИ

У депутата Верховной Рады изъяли паспорт – СМИ - 26.07.2022 Украина.ру

У депутата Верховной Рады изъяли паспорт – СМИ

Госпогранслужба изъяла паспорт у главы партии "Голос" Киры Рудык, сообщает 26 июля "Страна.ua", ссылаясь на свой источник в ведомстве

2022-07-26T13:32

2022-07-26T13:32

2022-07-26T13:32

новости

"голос"

депутат

паспорт

лондон

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"Приостановили ли ей гражданство, мне неизвестно, но паспорт изъяли при пересечении границы, руководствуясь внутренними инструкциями. Не исключаю, что при попытке вернуться, ее, как и [главу теробороны Днепропетровской области Геннадия] Корбана, не пустят в Украину", - приводит издание слова источника.СМИ не исключают, что изъятие паспорта у нее, как и у Корбана, может быть связано с наличием второго гражданства, так как ранее журналисты предполагали, что Рудык является гражданкой США.Корреспондент "Страны.ua" связался с депутатом и она не подтвердила, что ее лишили украинского гражданства, но и не опровергла изъятие паспорта. По ее словам, в данный момент она находится в Лондоне.Ранее у Геннадия Корбана отобрали паспорт на въезде на Украину. Сначала информация об этом появилась в СМИ. Позже Корбан её подтвердил. Он обратился к Владимиру Зеленскому и попросил решить это "недоразумение".За день до этого стало известно об указе президента Украины, согласно которому Корбана, а также ряд других лиц, среди которых были и олигархи Игорь Коломойский и Вадим Рабинович, лишали гражданства Украины. Фото указа выложил в сеть депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. При этом указ не был подписан.

https://ukraina.ru/20220724/1036817559.html

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новости, "голос", депутат, паспорт, лондон