У депутата Верховной Рады изъяли паспорт – СМИ - 26.07.2022 Украина.ру
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У депутата Верховной Рады изъяли паспорт – СМИ
У депутата Верховной Рады изъяли паспорт – СМИ - 26.07.2022 Украина.ру
У депутата Верховной Рады изъяли паспорт – СМИ
Госпогранслужба изъяла паспорт у главы партии "Голос" Киры Рудык, сообщает 26 июля "Страна.ua", ссылаясь на свой источник в ведомстве
2022-07-26T13:32
2022-07-26T13:32
новости
"голос"
депутат
паспорт
лондон
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"Приостановили ли ей гражданство, мне неизвестно, но паспорт изъяли при пересечении границы, руководствуясь внутренними инструкциями. Не исключаю, что при попытке вернуться, ее, как и [главу теробороны Днепропетровской области Геннадия] Корбана, не пустят в Украину", - приводит издание слова источника.СМИ не исключают, что изъятие паспорта у нее, как и у Корбана, может быть связано с наличием второго гражданства, так как ранее журналисты предполагали, что Рудык является гражданкой США.Корреспондент "Страны.ua" связался с депутатом и она не подтвердила, что ее лишили украинского гражданства, но и не опровергла изъятие паспорта. По ее словам, в данный момент она находится в Лондоне.Ранее у Геннадия Корбана отобрали паспорт на въезде на Украину. Сначала информация об этом появилась в СМИ. Позже Корбан её подтвердил. Он обратился к Владимиру Зеленскому и попросил решить это "недоразумение".За день до этого стало известно об указе президента Украины, согласно которому Корбана, а также ряд других лиц, среди которых были и олигархи Игорь Коломойский и Вадим Рабинович, лишали гражданства Украины. Фото указа выложил в сеть депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. При этом указ не был подписан.
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новости, "голос", депутат, паспорт, лондон

У депутата Верховной Рады изъяли паспорт – СМИ

13:32 26.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Kira RudikКира Рудык
Кира Рудык - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Kira Rudik
Читать в
Госпогранслужба изъяла паспорт у главы партии "Голос" Киры Рудык, сообщает 26 июля "Страна.ua", ссылаясь на свой источник в ведомстве
"Приостановили ли ей гражданство, мне неизвестно, но паспорт изъяли при пересечении границы, руководствуясь внутренними инструкциями. Не исключаю, что при попытке вернуться, ее, как и [главу теробороны Днепропетровской области Геннадия] Корбана, не пустят в Украину", - приводит издание слова источника.
СМИ не исключают, что изъятие паспорта у нее, как и у Корбана, может быть связано с наличием второго гражданства, так как ранее журналисты предполагали, что Рудык является гражданкой США.
Корреспондент "Страны.ua" связался с депутатом и она не подтвердила, что ее лишили украинского гражданства, но и не опровергла изъятие паспорта. По ее словам, в данный момент она находится в Лондоне.
Ранее у Геннадия Корбана отобрали паспорт на въезде на Украину. Сначала информация об этом появилась в СМИ. Позже Корбан её подтвердил. Он обратился к Владимиру Зеленскому и попросил решить это "недоразумение".
За день до этого стало известно об указе президента Украины, согласно которому Корбана, а также ряд других лиц, среди которых были и олигархи Игорь Коломойский и Вадим Рабинович, лишали гражданства Украины. Фото указа выложил в сеть депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. При этом указ не был подписан.
24 июля, 07:48
Не паспорт Украины, а проездной в метро: соцсети о лишении гражданства КорбанаГеннадий Корбан не смог вернуться в Украину. У него прямо на границе отобрали паспорт, в связи с указом Владимира Зеленского о лишении гражданства. Бывший заместитель главы Днепропетровской области, бизнесмен Корбан обратился к президенту разрешить недоразумение.
 
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