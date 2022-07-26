Медведев рассказал, как ЕС пытается усидеть на трех стульях
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"Лечиться от диареи предлагают оружием": Медведев рассказал, как ЕС сидит на трех стульях
Медведев рассказал, как ЕС пытается усидеть на трех стульях
"Лечиться от диареи предлагают оружием": Медведев рассказал, как ЕС сидит на трех стульях
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действующую политику Европы в отношении РФ "отвратительным коктейлем из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости". Об этом он написал 26 июля в своем Telegram-канале
2022-07-26T11:14
2022-07-26T11:14
новости
дмитрий медведев
евросоюз
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санкции
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Он напомнил, что ЕС намеревались "строго наказать" Россию, но в итоге сами же оказались в собственной ловушке.Дмитрий Медведев отметил, что в Европе "поздно спохватились", вспомнив, что "зиму никто не отменял", а наладить альтернативные поставки газа, нефти и угля - дорого и в короткие сроки нереально. Также замруководителя Совбеза отметил, что в ЕС осознали, как трудно сидеть на трех стульях: и Украине "помогать", и России вредить, и, при этом, свою экономику не развалить.Ранее вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявил, что наступающая зима может стать для всей Европы самой тяжелой за последние 60 лет - так ЕС заплатит за санкции, введенные против России.
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новости, дмитрий медведев, евросоюз, политика, telegram, санкции

"Лечиться от диареи предлагают оружием": Медведев рассказал, как ЕС сидит на трех стульях

11:14 26.07.2022
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действующую политику Европы в отношении РФ "отвратительным коктейлем из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости". Об этом он написал 26 июля в своем Telegram-канале
Он напомнил, что ЕС намеревались "строго наказать" Россию, но в итоге сами же оказались в собственной ловушке.

Решили, как обычно, порвать российскую экономику в клочья. Лишить денег от экспорта энергоносителей. И ввели тотальные санкции на все, что горит. Нате! Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в теплых домах с водой. Главное – пусть русские страдают.

Д. Медведев дал интервью телеканалу Аль-Джазира
Дмитрий Медведев
Заместитель руководителя Совета безопасности России
Дмитрий Медведев отметил, что в Европе "поздно спохватились", вспомнив, что "зиму никто не отменял", а наладить альтернативные поставки газа, нефти и угля - дорого и в короткие сроки нереально. Также замруководителя Совбеза отметил, что в ЕС осознали, как трудно сидеть на трех стульях: и Украине "помогать", и России вредить, и, при этом, свою экономику не развалить.
Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца. Ну-ну. Скоро придут холода.
Д. Медведев дал интервью телеканалу Аль-Джазира
Дмитрий Медведев
Заместитель руководителя Совета безопасности России
Ранее вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявил, что наступающая зима может стать для всей Европы самой тяжелой за последние 60 лет - так ЕС заплатит за санкции, введенные против России.
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