https://ukraina.ru/20220726/1036864984.html

"Лечиться от диареи предлагают оружием": Медведев рассказал, как ЕС сидит на трех стульях

Медведев рассказал, как ЕС пытается усидеть на трех стульях

"Лечиться от диареи предлагают оружием": Медведев рассказал, как ЕС сидит на трех стульях

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действующую политику Европы в отношении РФ "отвратительным коктейлем из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости". Об этом он написал 26 июля в своем Telegram-канале

2022-07-26T11:14

2022-07-26T11:14

2022-07-26T11:14

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Он напомнил, что ЕС намеревались "строго наказать" Россию, но в итоге сами же оказались в собственной ловушке.Дмитрий Медведев отметил, что в Европе "поздно спохватились", вспомнив, что "зиму никто не отменял", а наладить альтернативные поставки газа, нефти и угля - дорого и в короткие сроки нереально. Также замруководителя Совбеза отметил, что в ЕС осознали, как трудно сидеть на трех стульях: и Украине "помогать", и России вредить, и, при этом, свою экономику не развалить.Ранее вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявил, что наступающая зима может стать для всей Европы самой тяжелой за последние 60 лет - так ЕС заплатит за санкции, введенные против России.

https://ukraina.ru/20220726/1036861890.html

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новости, дмитрий медведев, евросоюз, политика, telegram, санкции