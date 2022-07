Станет ли Кеннеди снова президентом США? "Why not?" — говорят американцы

https://ukraina.ru/20220726/1036857592.html

В этот понедельник, 25 июля 2022 года, новый посол США в Австралии в Канберре вручила свои дипломатические верительные грамоты генерал-губернатору Австралии Дэвиду Херли. Это 64-летняя Кэролайн Бувье Кеннеди, дочь убитого в 1963 году президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.Уже завтра, 27 июля, она примет участие в церемонии в посольстве США, где впервые встретится с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. А на следующей неделе вместе с замгоссекретаря США Венди Шерман отправится на Соломоновы острова, чтобы в Хониаре, столице этого государства, открыть новое посольство США в рамках поездки, приуроченной к 80-летию битвы за Гуадалканал во время Второй мировой войны.Для обеих женщин это важно и по личным мотивам — их отцы в годы войны воевали в этих краях против японцев, и американские войска, воевавшие на Соломоновых островах, воспринимались как спасители Австралии. И по геополитическим — их страна, США, не скрывают, что приложат максимум усилий по усилению присутствия Америки в Тихом океане и противодействию растущему там влиянию Китая.Задачи США в Тихом океанеПо прибытии в Австралию Кэролайн заявила, что у США и Австралии есть «большая повестка» совместной деятельности, включая расширение сотрудничества в Тихоокеанском регионе. «Я знаю, что в Тихом океане предстоит проделать большую работу. Я рада, что Корпус мира возвращается на Тихоокеанские острова после многолетнего отсутствия в плане участия США», — сказала она.Премьер Австралии Альбанезе это неоднократно подтверждал, называя нового посла «значительной фигурой». «Союз с США — это наши самые важные отношения, и присутствие здесь посла Кеннеди уместно, учитывая статус наших отношений», — резюмировал он.США намерены взяться за этот регион серьезно и надолго. И уже, как говорится, понятен конкретный фронт работ посла США в противодействии Китаю в Тихом океане. В общем, это укрепление антикитайских мотивов взаимодействия в рамках четырех межгосударственных союзов: старого — АНЗЮС (Австралия, Новая Зеландия, США), созданного еще в 1971 году, и трех более-менее новых, созданных относительно недавно — QUAD (Австралия, Индия, США, Япония), AUKUS (Австралия, Британия, США) и РВР — Partners in the Blue Pacific (США, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Великобритания).Параллельно все эти союзы направлены и против России и установления ею тесных отношений и сотрудничества с Китаем. Никто и не скрывает, что например, цель РВР с участием Японии — остановить экспансию Китая в Океании, на юг и повернуть ее и американские усилия на север — против России. И для начала посол Кеннеди должна решить и в случае положительного решения в рамках AUKUS ускорить Австралии доступ к британским атомным подводным лодкам: класса Astute или американским — класса Virginia, что, по ее словам, является «действительно значительным партнерством между ближайшими союзниками». Канберра должна решить, нужно ли Австралии покупать новые обычные подводные лодки до того, как атомные подводные лодки прибудут в 2030-х или 2040-х годах.Точно так же — антикитайски и антироссийски — США усилиями Кэролайн Кеннеди должны настроить и созданный в 1971 году для углубления сотрудничества между государствами Тихого океана и представления их интересов Форум тихоокеанских островов. Его полноправными членами в разное время являлись 18 стран и заморских территорий: Австралия, Вануату, Кирибати, Острова Кука, Маршалловы Острова, Микронезия, Новая Каледония, Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Фиджи, Французская Полинезия. В прошлом году из Форума вышли пять государств, сейчас Кеннеди должна или настроить организацию против врагов Америки, либо, видимо, доразвалить ее или переформатировать.Враг — база Китая на Соломоновых островахА потом Кеннеди собирается сделать все, чтобы не дать возможности Китаю построить свою военную базу на Соломоновых островах, которые 30 марта текущего года подписали с Китаем соглашение о безопасности. В соответствии с документом правительство Соломоновых Островов может попросить Китай направить полицию и военнослужащих, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в тихоокеанской стране и защитить китайских дипломатов, компании и диаспору в случае возможных социальных беспорядков, подобных случившимся в апреле 2006 года и ноябре 2021 года.США и их империалистические партнеры в регионе сразу увидели в этом попытку Китая создать на Соломоновых островах свою военную базу и угрожать им. Министр обороны США Ллойд Остин 1 июня в интервью Nikkei заявил, что соглашение между Китаем и Соломоновыми Островами может усилить нестабильность в регионе, потому что позволит военно-морским судам Китая останавливать в портах Соломоновых Островов, находящихся всего в 2000 километров от Австралии. По мнению Остина, это опасный прецедент для всех островов Тихого океана.А экс-премьер Скотт Моррисон заявил, что строительство Китаем военной базы на Соломоновых станет «красной линией» для Австралии. «У нас не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на пороге... Это общая озабоченность Австралии и региональных правительств, особенно таких мест, как Фиджи и Папуа – Новая Гвинея», — вещал он.Сегодня и Китай, и Соломоновы острова отрицают возможность создания указанной военной базы. Но премьер Островов Манассия Согаваре допустил усиление отношений с Китаем, если что-то будет угрожать безопасности его страны. «Если будет какой-то разрыв, мы не позволим нашей стране пойти коту под хвост. Если возникнет разрыв, мы обратимся за поддержкой к Китаю. Но мы очень ясно давали понять австралийцам, и много раз, когда мы вели с ними этот разговор, что они являются предпочтительным партнером… когда дело доходит до вопросов безопасности в регионе, мы будем обращаться к ним в первую очередь», — сказал он. И этого достаточно, чтобы новый посол США начала дополнительно «окучивать» Соломоновы острова, подтверждая привычный американский империализм в действии.Кэролайн — необычный посол СШАНо, кроме прочего, очень интересна личность нового американского посла в Австралии. И потому что, назначая Кэролайн послом в Австралию, президент США Джо Байден лично отдал ей долги за помощь в избирательной кампании еще 2008 года, когда он впервые попал в Белый дом вице-президентом при Бараке Обаме.И главным образом потому что Кэролайн — больше, чем дочь Джона Кеннеди. Она не просто единственный из оставшихся в живых ребенок убитого президента, но еще и представитель рода или клана Кеннеди, который в США называют королевским. И который является типичным представителем «глубинного государства» в его демократической ипостаси.Просто нужно вспомнить историю этой действительно неординарной американской семьи, воплощения американской же мечты и одновременно трагедии. Брата убитого президента — Роберта, ставшего кандидатом в президенты, тоже застрелили в 1968 году. Самому младшему из братьев Кеннеди Эдварду запретила баллотироваться в президенты его мать Роуз Фицджеральд Кеннеди, потерявшая к тому времени трех старших сыновей. Двух убили, а самый старший, — Патрик, — погиб в 1944 году в небе над Великобританией, управляя бомбардировщиком, начиненным взрывчаткой. Семье даже нечего было хоронить…Но и с Эдвардом в США как бы невольно «перестраховались», не исключено, убийцы его братьев. Самый младший брат Кеннеди был основательно дискредитирован, и сам утратил шансы и возможности стать президентом. В июле 1969 года он, уже будучи 7 лет сенатором, выпил на вечеринке, сел за руль со своей секретаршей и, говорят, любовницей Мэри-Джо Копечне, не справился с управлением и утопил автомобиль. Вместе с девушкой. В полицию он явился через 10 часов, полностью признал свою вину, за оставление места преступления получил два месяца условно, но от клейма «трус» не избавился никогда. А с таким клеймом в США стать главой государства, увы, практически невозможно. В 1980 году Эдвард все же выставил свою кандидатуру на внутреннем съезде Демократической партии, но проиграл действующему тогда главе Белого дома Джимми Картеру. А тот был бит Рональдом Рейганом…Мать могла успокоиться. Равно как и убийцы президента. Все в США знали, что и Роберт, и Эдвард, став президентами, доведут до конца расследование по «убийству века» и узнают, кто стоял за спиной убийц президента в техасском Далласе. А потом и в лос-анджелесском отеле «Амбассадор», где убивали его брата Роберта.Реальные шансы стать главой Белого дома имел Джон Кеннеди-младший — тоже оставшийся в живых сын президента, Джон-Джон, Джи-Эф-Кей-джуниор, Принц или Сын Америки, как называли его сами же американцы. Пока этот плейбой занимался собой, писал статейки, работал помощником окружного прокурора, издавал модный журнал «Джордж» и по примеру отца и дядьев, известных ловеласов, «обхаживал» звезд и знаменитостей и считался самым завидным женихом Америки, им только восхищались, но не трогали. Но как только в 1996 году он женился и остепенился, а в 1999 году в США стали говорить о возможной политической карьере Джона-Джона, которая вполне могла закончиться президентским креслом и расследованием дела отца, его, не исключено, тоже «убрали». 16 июля 1999 года Джон Кеннеди-младший со своей женой и ее сестрой вылетел из аэропорта округа Эссекс в Нью-Джерси на свадьбу своего кузена Рури Кеннеди, сына Роберта Кеннеди и… никуда не прилетел. Его самолет на полной скорости упал в Атлантический океан. Причину крушения объявили привычную и понятную — дезориентация в пространстве из-за плохой видимости. Прах погибших кремировали и развеяли над океаном. Мать и бабушка к тому времени уже лежали в могиле. Детей у погибшей четы, увы, не было…Подозрения, что Джона-Джона могли убить, страшась будущих возможных разоблачений, — это одна из живучих версий. Потому что сына президента в США неподдельно и искренне любили. А потом активно и поживились на его гибели. Я был в то время в США и лично могу подтвердить: после смерти Джона Кеннеди-младшего вся Америка была буквально усыпана свидетельствами памяти и любви — статьи в СМИ, книги, фотографии, плакаты, открытки, кружки, наклейки, разве что белья с его изображением не выбросили на прилавки. Очевидцы же утверждали, что посмертная истерия по Джону-Джону была очень похожа на то, как проявляли любовь к его отцу — президенту. И при его жизни, и после гибели…Сестра — последняя наследницаНо в «клане» осталась сестра — Кэролайн Кеннеди-Шлоссберг, которая, кстати, косвенно связана и с Украиной. Вторая часть фамилии — от мужа Эдвина Шлоссберга, чьи родители — выходцы с Украины.И в США многие ждут «возвращения Кеннеди» в большую политику. А Кэролайн действительно уже попробовала ее на вкус. В 2008 году, во время избирательной кампании нынешнего хозяина Белого дома Барака Обамы, которого Кэролайн не просто поддерживала, а у которого была советником, отвечающим за выбор вице-президента.Сама Кэролайн утверждает, что выбор идти в политику, поддерживая Обаму, она сделала сама. В январе 2007 года в газете «Нью-Йорк таймс» она написала статью в поддержку своего избранника и сравнила его с убитым отцом: «Я никогда не видела президента, который, как мне говорят люди, воодушевлял бы их так, как это делал мой отец. Впервые, верю, я нашла человека, который мог бы стать таким президентом: не только для одной меня, но для нового поколения американцев». Однако многие обозреватели утверждают, что именно в то время стало известно, что у последнего из братьев Кеннеди — Эдварда, сенатора от штата Массачусетс, рак мозга, и если он умрет, то в высшей палате парламента США никого из «клана» не останется. Вот «факел первой семьи» (так тоже называют этих людей) и решили передать дочери убитого президента и племяннице убитого и умирающего сенатора.Все складывалось чрезвычайно удачно. Во-первых, Хиллари Клинтон, сенатор от штата Нью-Йорк, в 2008 году таки пошла в госсекретари США, и ее место в Сенате освободилось. Во-вторых, Обама, и идя в президенты, и став им, напирал на гуманитарные проблемы американского общества и на необходимость их решения (от медицинской реформы до усовершенствования социального обеспечения). А гуманитарные проблемы — это конек Кэролайн. Это то, чем она занималась, и занималась довольно успешно, в своей «дополитической» жизни, а значит, имела фундамент и для раскрутки на этой тематике и в политике.Кэролайн родилась 27 ноября 1957 года и стала первым выжившим ребенком в семье Джона и Жаклин. Ее старшая сестра Арабелла родилась и умерла годом раньше. Выжил также упомянутый выше брат Джон, «Сын Америки». Еще один младший брат Патрик родился и умер в год убийства отца-президента.Все дети президента росли под вспышками кино- и фотокамер в 1960—1963 годах. Любое их телодвижение, слово или жест становились достоянием гласности. Именно Кэролайн, говорят, советский лидер Никита Хрущев подарил щенка, рожденного от побывавшей в космосе то ли Белки, то ли Стрелки. Но после убийства отца началась обычная жизнь. Уже с матерью. А потом и с ее новым мужем — греческим миллиардером Аристотелем Онассисом, который, разумеется, мог обеспечить детей своей известной и распрекрасной жены всем необходимым. Да и семейство Кеннеди не из бедных. Джон Кеннеди вошел в историю США самым богатым президентом.Кэролайн окончила школу Brearley, училась в Академии Concord Academy в Массачусетсе и в Гарварде. По его окончании она поступила в Колумбийский университет на специальность юриста и в 1988 году получила диплом. Перепробовала великое множество занятий. Увлекалась фотожурналистикой и даже работала фотокорреспондентом на Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке, в Австрии. В 1977 году она стала фоторепортером газеты New York Daily News. Потом занялась общественной деятельностью, работала прокурором и была членом коллегии адвокатов. В 1989 году стала инициатором создания Библиотечного Фонда Кеннеди и мемориала своему отцу — Harvard Institute of Politics. С 2002 по 2004 годы на зарплате в один доллар в год работала директором Управления стратегического партнерства для Нью-йоркского городского управления образования и очень успешно привлекала средства (за два года несколько десятков миллионов долларов) для решения проблем образования Нью-Йорка. Написала несколько успешных и довольно популярных книг по тем проблемам, которыми занималась, и одна из них называется «Право на частную жизнь».С 1986 года Кэролайн замужем за дизайнером Эдвином Шлоссбергом и родила ему троих детей: дочь Роуз (1988), дочь Татьяну (1990) и сына Джона (1993). За исключением Татьяны, названной в честь коллеги отца, литографа Татьяны Гроссман, остальные дети носят «фирменные» имена семейства Кеннеди и названы в честь прабабушки и дедушки.Провалы КэролайнПосле победы Обамы на президентских выборах в декабре 2008 года заговорили, что Кэролайн может занять освободившееся после Хиллари Клинтон место сенатора от штата Нью-Йорк. Тоже, кстати, «наследственное» для Кеннеди — убитый Роберт был сенатором от этого штата. Кэролайн дала свое согласие заняться сенаторством, вступила в борьбу за кресло, и политический бомонд Нью-Йорка начали обрабатывать все — от еще живого дяди Эдварда до многочисленных сторонников и родственников клана Кеннеди.Сам президент Обама поступил как настоящий политик, который действует по принципу «оказанная услуга таковой уже не является». «Кэролайн Кеннеди стала одним из моих самых дорогих друзей, она замечательная американка и прекрасный человек», — сказал он в одной из телепередач, но публично поддерживать кандидатуру «прекрасного человека» на место сенатора отказался.Кэролайн на пути к креслу сенатора провела всего несколько встреч с избирателями, политиками и журналистами. Всех она заверяла, что хотела бы применить на этом посту своей опыт как «мать, женщина и адвокат». Но все мероприятия с ее участием почти единодушно были признаны провальными. Видимо, сказалось отсутствие опыта работы в большой политике и элементарного умения публично говорить. Так, в ходе интервью газете The New York Times завистники, недоброжелатели и просто скрупулезные аналитики насчитали употребление около 150 раз словосочетания «вы знаете». То же повторилось и во время публичных выступлений. Как отметили журналисты, она повторяла этот ничего не значащий и мешающий понять смысл ее высказываний оборот через каждые 2-3 слова. И, как результат, Кэролайн начали воспринимать со злорадной иронией, что однозначно сказалось на ее рейтингах. В январе 2009 года она сняла свою кандидатуру сама. А губернатор штата Нью-Йорк Дэвид Пэтерсон назначил сенатором 42-летнюю Кирстен Гиллибранд. Тоже, как видим, женщину. «Я думаю, что выбрал лучшего из кандидатов на должность сенатора от нашего штата», — заявил Пэтерсон на пресс-конференции в Нью-Йорке.Сестра Кеннеди — надежда США?И для Кэролайн, и для всего «клана Кеннеди» это, конечно, было обидно. Но момент для начала карьеры «политика новой формации» Кэролайн выбрала очень и очень удачно. Америка, как и весь западный мир, начала просто задыхаться не только от финансового кризиса, но еще и от отсутствия харизматичных, волевых и действительно популярных политиков. Америка попыталась найти такого в Бараке Обаме. Пытался обрести в нем «новые надежды» и весь западный бомонд (Обаме, как известно, даже Нобелевскую премию выдали авансом — за обещания перемен и надежд на перемены), но все закончилось крахом. И надежд, и чаяний.При Обаме Америка однозначно начала терять роль мирового лидера, главного двигателя и защитника ценностей западной цивилизации. Уже при нем стало понятно, что:а) США показали себя уязвимой державой, а значит, заронили всемирные сомнения в своем всемогуществе — военном, финансовом, экономическом. Мир уже задумался над главным — зачем содержать США как главного гаранта мировой безопасности, платить своеобразный налог на безопасность, поддерживая американский же доллар, если это гарант — слабый и уязвимый?б) в мире пропал страх перед американским колоссом, который, как показали террористы, оказался на глиняных ногах. В США умные люди это понимают;в) если не предпринять каких-то экстренных мер, в том числе и в поиске новых лидеров, способных вдохновить нацию на новые свершения и внушить миру веру в незыблемость Америки и ее ценностей, то всевозможные неурядицы окончательно «дожрут» заокеанского великана;г) после исчезновения бывшего «главного врага» — СССР, для сдерживания которого и нужны были западному миру США, по прошествии 30 лет окончательно утверждается убежденность в ущербности монополярного, опирающегося только на США, современного мира. Это уже происходит с ростом других центров влияния, в первую очередь Китая и России, но США будет совсем плохо, если от них откажется даже Объединенная Европа.Вот для борьбы с этими вызовами США и нужны иные политики. Кэролайн Кеннеди может предложить себя американцам. Точно так, как предложил им себя и свой «новый курс» ее отец Джон. За два года после неудачного похода в сенаторы можно было и от слов-паразитов избавиться, и новую привлекательную программу сочинить, чтобы попасть в резонанс с чаяниями Америки и ее народа…Вместо резюмеК тому же США, как говорят, «беременны» еще одной идеей — женщиной-президентом. Чернокожий глава Белого дома уже был, и ничего хорошего от него Америка не дождалась. Осталось «попробовать» женщину. После того, как провалилась Сара Пэйлин, как «заездили» проблемы Хиллари Клинтон, остается нынешняя вице-президент Камала Харрис. Или еще Кэролайн Кеннеди. "Why not?", — как любят спрашивать американцы. И действительно, почему нет?..Кэролайн в США боятся и отправляют в дипломатию. Но, с другой стороны, она обрастает связями и опытом. В 2013—2017 годах она была послом США в Японии. Сейчас вот Австралия. И работы — непочатый край…

