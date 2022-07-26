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Суздальцев: Венгрия решила стать газовым хабом за счет России

Суздальцев: Венгрия решила стать газовым хабом за счет России - 26.07.2022 Украина.ру

Суздальцев: Венгрия решила стать газовым хабом за счет России

В условиях, когда Европа находится в состоянии энергетического кризиса из-за собственных санкций против России, Венгрия примеряет на себя роль газовой кладовой. Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T07:00

2022-07-26T07:00

2022-07-26T07:00

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В условиях, когда Европа находится в состоянии энергетического кризиса из-за собственных санкций против России, Венгрия примеряет на себя роль газовой кладовой. Позволит ли это России решить свои вопросы с продажей голубого топлива, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог и экономист Андрей Суздальцев"Венгры сейчас хитрят. Визит их министра иностранных дел в Россию говорит о том, что Венгрия хочет стать главной кладовой газа в Европе. Они свои проблемы с отоплением решили, но им нужно еще газа, чтобы его продавать. В какой-то степени нас устроит, что в Европе может возникнуть такой искусственный хаб. Но нам газ все равно не дадут нормально продавать", - считает эксперт.Суздальцев уверен, что России стоит готовиться к тому, что в будущем ей все равно придется уйти с европейского рынка. Эксперт добавил, что Европа рассчитывает на поражение РФ с СВО, ведь тогда перед ней откроется возможность заставить Москву "рассчитываться за проигрыш в Холодной войне газовыми контрибуциями".

https://ukraina.ru/20220722/1036773805.html

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новости, эксперт, андрей суздальцев, газ, венгрия, россия, европа