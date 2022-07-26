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Даже коньяк: в Херсоне рассказали, что вырастет и будет произведено в регионе в этом году
Даже коньяк: в Херсоне рассказали, что вырастет и будет произведено в регионе в этом году - 26.07.2022 Украина.ру
Даже коньяк: в Херсоне рассказали, что вырастет и будет произведено в регионе в этом году
Херсонский рис - высокого качества, котируется на мировом рынке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, а также назвал другие сильные стороны своего региона
2022-07-26T05:45
2022-07-26T05:45
2022-07-26T05:45
херсонская область
новости
сальдо
производство
рис
помидоры
слива
арбузы
вишня
виноград
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"Его (рис – ред.) удастся собрать, сохранить, реализовать и посеять на следующий год. Кроме риса, аграрная отрасль Херсонщины – это плодоовощная продукция. Сейчас рынки российские открываются для наших томатов, они широко известные, потому что природные условия для них подходят – грунтовые, не тепличные помидоры. Тепличных хозяйств тоже много", - рассказал он.Сальдо добавил, что Херсонская область также богата арбузами, сливой, вишней, черешней и абрикосами. Отдельное место в аграрной сфере области занимает виноград и винодельческое дело: в регионе работает несколько виноделен и коньячный завод "Таврия".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсонская область, новости, сальдо, производство, рис, помидоры, слива, арбузы, вишня, виноград, вино, коньяк
Даже коньяк: в Херсоне рассказали, что вырастет и будет произведено в регионе в этом году
Херсонский рис - высокого качества, котируется на мировом рынке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, а также назвал другие сильные стороны своего региона
"Его (рис – ред.) удастся собрать, сохранить, реализовать и посеять на следующий год. Кроме риса, аграрная отрасль Херсонщины – это плодоовощная продукция. Сейчас рынки российские открываются для наших томатов, они широко известные, потому что природные условия для них подходят – грунтовые, не тепличные помидоры. Тепличных хозяйств тоже много", - рассказал он.
Сальдо добавил, что Херсонская область также богата арбузами, сливой, вишней, черешней и абрикосами. Отдельное место в аграрной сфере области занимает виноград и винодельческое дело: в регионе работает несколько виноделен и коньячный завод "Таврия".