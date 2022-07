https://ukraina.ru/20220725/1036836672.html

Россия строит новый мир на обломках американского плана по Украине

25.07.2022

2022-07-25T16:32

2022-07-25T16:32

2022-07-25T18:21

Кто мешает диалогу России и Украины. Ответ очевиден«У нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас, потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленными его советниками, заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Египет 24 июля.Подтверждение тому, что Россия не закрывала двери для поиска выхода из украинского кризиса, – сделка по урегулированию вопроса с поставками российского и украинского зерна, заключённая Москвой, Киевом, Турцией и ООН. Без попыток срыва подписания итогового документа, однако, не обошлось, тем не менее, как написал в Telegram-канале лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, входящий в состав правительственной делегации РФ, на переговорах в Стамбуле удалось найти рабочую схему для возобновления экспорта зерна, благодаря ответственной и конструктивной позиции России, по сути, были обнулены все обвинения коллективного Запада.Что явно не нравится локомотиву того самого коллективного Запада – американцам. Несмотря на то что США в работе над зерновым вопросом участия не принимали, они, как и всегда, сочли себя вправе выступить в роли всемирного арбитра: госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в нарушении только что достигнутых соглашений из-за удара ВМФ РФ по военным целям в порту Одессы – 1 из 3 портов, откуда будут вывозить зерно, — вторя ему, президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что эта атака уничтожила возможность диалога.Однако это две большие разницы, как говорят в самой Одессе. Удар связан исключительно с военной инфраструктурой, а никак ни с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договорённостей, поэтому никак не влияет на отгрузку зерна, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«Возможность диалога, как, к слову, и украинскую экономику, уничтожают США и их подопечные в Киеве, отказываясь от конструктивных шагов и устраивая провокации каждый раз, когда достигаются хотя бы какие-то договорённости. Надо же дать вскормленному украинскому режиму основания выпрашивать ещё больше оружия и денег для ведения противостояния с Россией "до последнего украинца"», — заявил Слуцкий.Цель США, по словам бывшего первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, заключается в том, чтобы втянуть Россию в широкомасштабные военные действия на Украине — РСЗО, по большому счёту, уже находятся там, они просто декларируют поставки, а планы эти были сформированы несколько лет назад: президенту США Джо Байдену военный конфликт нужен, как огонь первобытному человеку в суровую зиму, иначе он не удержится на своём посту и полгода.Вашингтон готов поставлять Киеву всё более дальнобойное оружие, даже в ущерб обороноспособности собственной армии, лишь бы украинцы не капитулировали перед русскими. Однако такие жертвы со стороны американцев не способны переломить ситуацию на фронте, даже хвалёные HIMARS, сказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.НАТО идёт против украинской стратегии БайденаИ тут партнёры США по НАТО начали не просто задумываться, а спрашивать вслух: а надо ли нам вообще оказывать помощь Украине? Удовольствие недешёвое, да ещё и сомнительное, учитывая многократное превосходство России на поле боя, о котором всё чаще пишет западная пресса. Так, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, знакомый с украинским вопросом не понаслышке (кто забыл, в бытность министром иностранных дел участвовал в работе над Минскими соглашениями), в ходе выступления с речью в городе Падерборн (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), рассуждая о ситуации на Украине, призвал Европу к сплочению на фоне нынешних событий и задался вопросом, готов ли Старый свет нести издержки ради «защиты ценностей». Иными словами, готовы ли европейцы и дальше нести убытки от противостояния с Россией и, соответственно, поддержки Киева.Неудобная постановка вопроса – это ещё полбеды по сравнению с действиями лидеров других государств — членов НАТО, которые откровенно идут вразрез с позицией США.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого многие окрестили предателем ЕС за готовность восстановить диалог с Россией, заявил: «Вполне может быть, что эта война (военная спецоперация РФ на Украине. — Ред.) демонстративно положит конец западному господству, которое было способно разными способами в некоторых случаях создавать, объединять весь мир против кого-то, и в дверь постучится многополярный миропорядок».Более того, пока руководители ЕС провозглашают курс на энергетическую независимость от РФ, глава МИД Венгрии Петер Сийярто летит в Москву просить об увеличении поставок топлива. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил Орбана в распространении российской пропаганды из-за фразы, что западные санкции не пошатнули Москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе.За венгерского премьера вступился британский журнал Spectator: «Будапешт просто честен там, где другие боятся. Так, Берлин делает всё, чтобы получить больше российского топлива по "Северному потоку", несмотря на предыдущие заявления Олафа Шольца. Венгрия изначально выступала против санкций отчасти из-за уверенности в том, что энергетическая зависимость Европы сделает такое лицемерие неизбежным».Канцлер ФРГ объявил о намерении как можно скорее снизить энергетическую зависимость республики от газа из РФ, однако именно Германия добилась возврата турбины Siemens для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде, несмотря на санкции.«В том-то и проблема, что сказать не всегда сделать. Германия была крупнейшим покупателем газа у России. Конечно, она обеспечивала собственную промышленность, население, но существенную часть она перепродавала другим странам. И если бы все европейцы узнали реальные расценки, по которым Германия приобретала газ у России, а потом его же продавала, то, скажу вам, здесь уже не до хаба – другая тема возникнет. Могут предъявить очень серьёзные если не экономические, то политические претензии. Да, немцы поучаствовали в совместных с Россией проектах по добыче газа, тем самым обеспечили себе скидки на конечную цену газа, по которой они получают газ до сих пор. Но они же со странами ЕС – единое целое, могли бы поделиться. Это не наше дело, это их взаимоотношения. Но это как раз та тема, которую, думаю, немцы боятся больше всего в нынешней ситуации. Потому что им чётко укажут: вы наживались, теперь несите большую часть ответственности», — заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков в эфире радио Sputnik.Помимо Венгрии, американскую легенду о единстве вокруг Украины на фоне «российской угрозы» рушит Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему жмёт руку российскому коллеге Владимиру Путину и охотно проводит переговоры для укрепления двусторонних отношений и решения мировых проблем (параллельно, правда, не препятствуя поставкам беспилотников Bayraktar ВСУ), чем не на шутку разгневал главу МИД ФРГ Анналену Бербок – совместное фото Эрдогана с лидерами России и Ирана на встрече в Тегеране министр назвала вызовом для НАТО, за что её саму немцы назвали глупой женщиной. Кроме того, Турция внесла серьёзный вклад в заключение сделки для возобновления поставок не только украинского, но и российского зерна на мировой рынок.«Эрдоган остаётся источником серьёзного раздражения для чиновников администрации Байдена. По словам аналитиков, фотографии, на которых 2 главных противника Америки позируют вместе с Эрдоганом, лидером страны — члена НАТО, противоречат западному нарративу о глубоко изолированных Иране и России. Действия Эрдогана, а также неспособность Байдена сдержать его подчёркивают уникальность позиции турецкого лидера как члена военного альянса, чья политика часто расходится с повесткой его западных союзников. И такая позиция Эрдогана часто приводит американских чиновников в бешенство. Однако представители администрации Байдена говорят, что нельзя попросту сбросить Эрдогана со счетов — его страна занимает стратегическое положение на стыке Востока и Запада, что позволяет ему брать на себя роль посредника в переговорах с ещё более проблемными соседями, об этом свидетельствует соглашение по украинскому зерну», — пишет газета The New York Times.Вскоре в рядах НАТО может появиться ещё 1 проблемный игрок: отставка премьер-министра Италии Марио Драги может ослабить поддержку Украины со стороны всего Североатлантического альянса.«Европейские дипломатические источники уже несколько недель говорят о том, что Италия становится местом притяжения так называемых нейтральных теорий, которые ставят под сомнение позицию ЕС в конфликте на Украине. Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь», — говорится в статье испанской газеты El Pais.Издание обращает внимание на настроения итальянской общественности: согласно результатам июньского опроса аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR), самый низкий уровень поддержки Украины среди ЕС зафиксирован именно в Италии: виновной в конфликте Россию считают 56% респондентов, когда в среднем по Европе показатель равен 80%, главным препятствием на пути к миру на Украине Москву назвали 39% итальянцев, США — 28% (в других странах ЕС — 9%), а Европу — 64%«В столице ЕС опасаются, что Италия — третья по величине экономика еврозоны — в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конём на службе у российского президента Владимира Путина», — добавила El Pais.«Изоляция» России новый мир построитВозвращаясь к западному нарративу о глубоко изолированной России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что накануне турне главы внешнеполитического ведомства по государствам Африки «американские дипломаты бегали в разных странах от дома к дому и умоляли не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции». И что в итоге?«Переговоры глав МИД России и Египта в Каире начинались под прицелом десятков объективов. Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали её торжественного появления. А она так и не пришла», — написала дипломат в Telegram-канале.Не отставал в иронии и сам Лавров. Обращаясь к третьей очереди зарубежных журналистов, которых запускали в зал встреч с Генеральным секретарём Лиги арабских государств, министр сказал: «Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать». Что вызвало хохот в зале.«Визит Лаврова очень важен. Сейчас очень много людей в мире разделяют позицию России. Слово "суверенитет" сейчас стало ключевым. И поверьте мне, для всего Ближнего Востока, для всего африканского континента вопрос суверенитета стал ключевым. Россия – единственная страна, которая реально ставит акцент на этот вопрос в общих вопросах политики и отношений между странами», — сказал председатель Российско-египетского делового совета Михаил Орлов.Немецкое издание Handelsblatt отмечает, что осуждение России за военную спецоперацию на Украине в Совете Безопасности ООН весной прозвучало как впечатляющий сигнал мирового сообщества, но в действительности представители более половины человечества встали на сторону Кремля или воздержались при голосовании в ООН, а это уже воспринималось как поддержка Москвы.Как обстоят дела сейчас, спустя 5 месяцев, показывает обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос: «Несмотря на непрекращающиеся попытки европейских и американских политиков выстроить единый глобальный фронт против Кремля, [есть другая точка зрения]. Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта. Зерновая сделка завершила неделю российской дипломатии, которая, по словам экспертов, была призвана показать, что западная кампания по экономической и политической изоляции Москвы потерпела неудачу».Какие бы бравурные речи ни звучали из Белого дома о поддержке Украины до победного конца, несмотря ни на что, на деле Байден открыто обозначил пределы, дальше которых в украинском конфликте не пойдёт.«Вмешиваться напрямую он не будет. Он не даст разрешение на прямое вмешательство НАТО. Он не будет навязывать Украине цели военного противостояния, более максималистские (или минималистские), чем те, что поставлены в Киеве. И даже несмотря на безмерные объёмы поставок вооружения, Байден чётко обозначил разницу между самообороной Украины — которую в Вашингтоне безоговорочно поддерживают — и ударами по территории самой России. Военная помощь Киеву вписана аккурат в эти границы. Байден хочет, чтобы Украина победила на своих условиях и на своей территории. Он точно не желает, чтобы конфликт перерос в региональное противостояние, и даже написал об этом статью в The New York Times, чтобы донести свои намерения до Москвы», — напоминает журнал Foreign Affairs.Желание предотвратить распространение украинского конфликта за пределы страны Байден при желании способен выполнить сам. А вот желанию, чтобы Украина победила на своих условиях и на своей территории, судя по нынешнему раскладу сил, похоже, сбыться не суждено, так что стратегия Белого дома на украинском направлении терпит крах с каждым днём. Тем временем Россия, которая по задумке западных стратегов должна была экономически пасть и оказаться в политической изоляции, расширяет круг стран для перехода на национальные валюты, рубль неожиданно для многих аналитиков крепчает, и всё больше государств по всему миру открыто заявляют о поддержке (или, по крайней мере, отказываются осуждать) Москвы, тем самым бросая вызов в лицо Вашингтону.

