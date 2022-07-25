https://ukraina.ru/20220725/1036806113.html

"Не супероружие США": Евссев рассказал, как ВС РФ могут перехватывать удары HIMARS

"Не супероружие США": Евссев рассказал, как ВС РФ могут перехватывать удары HIMARS - 25.07.2022 Украина.ру

"Не супероружие США": Евссев рассказал, как ВС РФ могут перехватывать удары HIMARS

Нужно больше российских систем ПВО, чтобы перехватить удары ракет HIMARS, это не супероружие США, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-25T08:00

2022-07-25T08:00

2022-07-25T08:00

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Ранее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позже дал указания на приоритетное поражение дальнобойных ракетных и артиллерийских систем противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населённых пунктов Донбасса и проводятся поджоги полей с пшеницей.По его мнению, HIMARS могут быть уничтожены нанесением ракетных и авиационных ударов, потому что они наземного базирования, также США их поставляют не так много и РЗСО не изменят расклад сил на поле боя, потому что убыль украинских РСЗО просто огромна.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220723/1036765455.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

himars, новости, всу, украина, россия