"Не супероружие США": Евссев рассказал, как ВС РФ могут перехватывать удары HIMARS - 25.07.2022 Украина.ру
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"Не супероружие США": Евссев рассказал, как ВС РФ могут перехватывать удары HIMARS
"Не супероружие США": Евссев рассказал, как ВС РФ могут перехватывать удары HIMARS - 25.07.2022 Украина.ру
"Не супероружие США": Евссев рассказал, как ВС РФ могут перехватывать удары HIMARS
Нужно больше российских систем ПВО, чтобы перехватить удары ракет HIMARS, это не супероружие США, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-25T08:00
2022-07-25T08:00
himars
новости
всу
украина
россия
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Ранее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позже дал указания на приоритетное поражение дальнобойных ракетных и артиллерийских систем противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населённых пунктов Донбасса и проводятся поджоги полей с пшеницей.По его мнению, HIMARS могут быть уничтожены нанесением ракетных и авиационных ударов, потому что они наземного базирования, также США их поставляют не так много и РЗСО не изменят расклад сил на поле боя, потому что убыль украинских РСЗО просто огромна.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220723/1036765455.html
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himars, новости, всу, украина, россия

"Не супероружие США": Евссев рассказал, как ВС РФ могут перехватывать удары HIMARS

08:00 25.07.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
Читать в
Нужно больше российских систем ПВО, чтобы перехватить удары ракет HIMARS, это не супероружие США, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позже дал указания на приоритетное поражение дальнобойных ракетных и артиллерийских систем противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населённых пунктов Донбасса и проводятся поджоги полей с пшеницей.
Из уже поставленных пусковых установок часть была уничтожена, а другая — захвачена. По некоторым данным, у Украины оставалось четыре пусковых установки (два взвода на две установки). Они стреляют точно, но перехват головных частей ракеты возможен. Например, при стрельбе по Херсону пять из шести ракет были перехвачены. То есть нужно просто больше систем ПВО, чтобы их перехватывать. Не надо думать, что это супероружие США.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, HIMARS могут быть уничтожены нанесением ракетных и авиационных ударов, потому что они наземного базирования, также США их поставляют не так много и РЗСО не изменят расклад сил на поле боя, потому что убыль украинских РСЗО просто огромна.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 09:50
Испытательный полигон. На украинцах будут тестировать убойность нового западного оружия
 
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