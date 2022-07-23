https://ukraina.ru/20220723/1036780155.html

Для России важнее старые члены НАТО, чем новые - Акопов

Для России важнее старые члены НАТО, чем новые - Акопов - 23.07.2022 Украина.ру

Для России важнее старые члены НАТО, чем новые - Акопов

Вопрос принятия Швеции и Финляндии в НАТО пока остался нерешенным, однако для России это не имеет никакого значения, поскольку вопросам, важным для Москвы это никак не мешает. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов

2022-07-23T09:00

2022-07-23T09:00

2022-07-23T09:00

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политолог

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альянс

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Правда, оговорился он, России все же выгоднее Турция, которая состоит в НАТО, чем та, что выйдет из этого военного альянса и получит в "наследство" внутренние перевороты и смуты.Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, однако их рассмотрение заблокировала Турция, выдвинувшая свои условия за положительное решение вопроса.Первоначально речь шла о том, что обе страны-соискательницы членства в НАТО поддержат Анкару "в ее борьбе с террористическими организациями", в число которых входит Рабочая партия Курдистана, Революционная народно-освободительная партия-фронт, организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалы.Также Реджепт Тайип Эрдоган попросил снять санкции с С-400, купленных у России, и в то же время включить Анкару в ранее обещанную Вашингтоном программу по поставкам истребителей F-35.В конце июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что делегации Турции, Швеции и Финляндии после встречи в Мадриде подписали совместный меморандум и теперь Анкара готова поддержать вступление этих стран в альянс.Уже после этого президент Турции публично заявил, что готов согласиться на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, поскольку получил гарантии от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Эти слова, заявили в НАТО, стали "неприятным сюрпризом" для альянса. Иными словами, объяснили эксперты, Эрдоган в очередной раз продемонстрировал, что будет манипулировать НАТО до тех пор, пока это будет возможным.

https://ukraina.ru/20220720/1036692365.html

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новости, политолог, нато, швеция, финляндия, турция, россия, альянс