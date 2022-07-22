Ректор университета рассказала правду о жизни после освобождения Херсона. Видео - 22.07.2022 Украина.ру
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Ректор университета рассказала правду о жизни после освобождения Херсона. Видео
Ректор университета рассказала правду о жизни после освобождения Херсона. Видео - 22.07.2022 Украина.ру
Ректор университета рассказала правду о жизни после освобождения Херсона. Видео
В эфире Украина.ру ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина прокомментировала непрекращающиеся атаки ВСУ на Херсон, ситуацию с тарифами Украина.ру, 22.07.2022
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В эфире Украина.ру ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина прокомментировала непрекращающиеся атаки ВСУ на Херсон, ситуацию с тарифами ЖКХ, ценами на продукты и бензин в городе, а также рассказала, с чем пришлось столкнуться университету после освобождения города Вооруженными Силами РФ и о многом другом: 01:08 - ВСУ снова обстреляли ракетами из РСЗО HIMARS мост в Херсонской области: реакция населения; 02:15 – Приемная кампания-2022: что происходит в университете сегодня; 06:05 – Как развивается сотрудничество с российскими ВУЗами?07:45 – Останется ли украинский язык в образовательной программе ВУЗа?09:35 – Как Украина оплачивает саботажи в Херсоне;12:00 – С чем пришлось столкнуться университету после освобождения Херсона ВС РФ; 16:27 - Снижение тарифов на ЖКХ, цены на бензин, препараты, продукты в Херсоне.19:10 – О чем жалеет ректор ХГУ?Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, видео

Ректор университета рассказала правду о жизни после освобождения Херсона. Видео

11:00 22.07.2022
 
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В эфире Украина.ру ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина прокомментировала непрекращающиеся атаки ВСУ на Херсон, ситуацию с тарифами ЖКХ, ценами на продукты и бензин в городе, а также рассказала, с чем пришлось столкнуться университету после освобождения города Вооруженными Силами РФ и о многом другом:
01:08 - ВСУ снова обстреляли ракетами из РСЗО HIMARS мост в Херсонской области: реакция населения;
02:15 – Приемная кампания-2022: что происходит в университете сегодня;
06:05 – Как развивается сотрудничество с российскими ВУЗами?
07:45 – Останется ли украинский язык в образовательной программе ВУЗа?
09:35 – Как Украина оплачивает саботажи в Херсоне;
12:00 – С чем пришлось столкнуться университету после освобождения Херсона ВС РФ; 16:27 - Снижение тарифов на ЖКХ, цены на бензин, препараты, продукты в Херсоне.
19:10 – О чем жалеет ректор ХГУ?
Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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