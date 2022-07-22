https://ukraina.ru/20220722/1036767264.html

Ректор университета рассказала правду о жизни после освобождения Херсона. Видео

Ректор университета рассказала правду о жизни после освобождения Херсона. Видео - 22.07.2022 Украина.ру

Ректор университета рассказала правду о жизни после освобождения Херсона. Видео

В эфире Украина.ру ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина прокомментировала непрекращающиеся атаки ВСУ на Херсон, ситуацию с тарифами Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T11:00

2022-07-22T11:00

2022-07-22T11:00

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036767134_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d60d6091fe64ed6fc9d05f9ecc579ffa.jpg.webp

В эфире Украина.ру ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина прокомментировала непрекращающиеся атаки ВСУ на Херсон, ситуацию с тарифами ЖКХ, ценами на продукты и бензин в городе, а также рассказала, с чем пришлось столкнуться университету после освобождения города Вооруженными Силами РФ и о многом другом: 01:08 - ВСУ снова обстреляли ракетами из РСЗО HIMARS мост в Херсонской области: реакция населения; 02:15 – Приемная кампания-2022: что происходит в университете сегодня; 06:05 – Как развивается сотрудничество с российскими ВУЗами?07:45 – Останется ли украинский язык в образовательной программе ВУЗа?09:35 – Как Украина оплачивает саботажи в Херсоне;12:00 – С чем пришлось столкнуться университету после освобождения Херсона ВС РФ; 16:27 - Снижение тарифов на ЖКХ, цены на бензин, препараты, продукты в Херсоне.19:10 – О чем жалеет ректор ХГУ?Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, видео