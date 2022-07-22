Вице-канцлер ФРГ назвал условие поражения Германии перед РФ - 22.07.2022 Украина.ру
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Вице-канцлер ФРГ назвал условие поражения Германии перед РФ
Вице-канцлер ФРГ назвал условие поражения Германии перед РФ - 22.07.2022 Украина.ру
Вице-канцлер ФРГ назвал условие поражения Германии перед РФ
Запуск газопровода "Северный поток — 2" стал бы поражением Германии перед Россией. Об этом заявил 21 июля вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в беседе с ZDF
2022-07-22T07:12
2022-07-22T07:18
новости
северный поток-2
владимир путин
россия
германия
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По его мнению, начало работы газопровода стало бы символом того, что Москва разрушила европейские санкции и добилась своих целей.Он добавил, что ФРГ должна быть экономнее в расходовании энергоресурсов, и указал на необходимость для Берлина найти альтернативных поставщиков газа.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
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новости, северный поток-2, владимир путин, россия, германия

Вице-канцлер ФРГ назвал условие поражения Германии перед РФ

07:12 22.07.2022 (обновлено: 07:18 22.07.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Запуск газопровода "Северный поток — 2" стал бы поражением Германии перед Россией. Об этом заявил 21 июля вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в беседе с ZDF
По его мнению, начало работы газопровода стало бы символом того, что Москва разрушила европейские санкции и добилась своих целей.

"Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать", — сказал Хабек.

Он добавил, что ФРГ должна быть экономнее в расходовании энергоресурсов, и указал на необходимость для Берлина найти альтернативных поставщиков газа.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
Северный поток 2
20 июля, 08:54
Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2"Газопровод "Северный поток-2", ведущий в Европу, запустить можно, но уже с определенными ограничениями. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передают 20 июля РИА Новости.
 
НовостиСеверный поток-2Владимир ПутинРоссияГермания
 
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