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Вице-канцлер ФРГ назвал условие поражения Германии перед РФ

Вице-канцлер ФРГ назвал условие поражения Германии перед РФ - 22.07.2022 Украина.ру

Вице-канцлер ФРГ назвал условие поражения Германии перед РФ

Запуск газопровода "Северный поток — 2" стал бы поражением Германии перед Россией. Об этом заявил 21 июля вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в беседе с ZDF

2022-07-22T07:12

2022-07-22T07:12

2022-07-22T07:18

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По его мнению, начало работы газопровода стало бы символом того, что Москва разрушила европейские санкции и добилась своих целей.Он добавил, что ФРГ должна быть экономнее в расходовании энергоресурсов, и указал на необходимость для Берлина найти альтернативных поставщиков газа.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.

https://ukraina.ru/20220720/1036665995.html

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новости, северный поток-2, владимир путин, россия, германия